Firma china hizo oferta para asumir la vía 4G Santana-Mocoa-Neiva

El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Manuel Gutiérrez, aseguró que la firma de capital asiático China Construction America, a través de filiales, hizo una oferta vinculante para asumir el proyecto vial Santana-Mocoa-Neiva, que está paralizado.



Una vez se apruebe el cambio del concesionario, se espera que las obras tarden tres años, en este corredor de más de 400 kilómetros en el sur del país.

Entre tanto, en un panel del 16.º Congreso Nacional de Infraestructura, los nuevos alcaldes apuntaron a generar cambios que permitan meterle el acelerador a la infraestructura de sus ciudades.



Claudia López, alcaldesa electa de Bogotá, planteó que los presupuestos no se planeen de forma anual, sino por objetivos, toda vez que mientras que unos proyectos se tardan dos o tres años, otros toman más de un gobierno.

Agencia de infraestructura para Bogotá

Asimismo, indicó que la ciudad requiere una Agencia Distrital de Infraestructura para impulsar con más decisión las asociaciones público-privadas (APP), pues, desde que surgió el esquema, la única que ha salido es la del Movistar Arena.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, consideró cuando los inversionistas planteen proyectos, estos lleguen con fuentes claras de financiación. Además, urgió consolidar esquemas de transparencia en todo el sector, ya que cuando hay dificultades con una obra, “todo el mundo se acuerda del alcalde que no la terminó, pero no del ingeniero que la dejó botada”.



A su turno, el alcalde electo de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, dijo que los problemas de movilidad no se deben pensar solamente desde la visión de infraestructura, sino aprovechar los datos que se generan para mover a la gente.



“Solo pensamos en decisiones particulares, y debemos ser capaces de tener soluciones de ciudad”, agregó.



ÓMÁR G. AHUMADA ROJAS

Enviado Especial

Cartagena