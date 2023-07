En el corto plazo, quizás la tarea más importante que tendrá el nuevo ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, será evitar que la región Caribe y el departamento del Chocó se apaguen.



Hace unos días, XM advirtió que estas zonas requieren urgente atención porque existe un agotamiento en las redes de transmisión, es decir, no están en la capacidad de transportar toda la electricidad que se está consumiendo.



(Lea también: Certidumbre, diálogo y experiencia, lo que esperan del reemplazo de Irene Vélez).

Es clave destrabar los proyectos de transmisión

Por ello, es prioritario poner en marcha líneas de transmisión y distribución adicionales y definir nuevos equipos que fortalezcan la red para que el Sistema Interconectado Nacional (SIN) sea más resiliente porque, de lo contrario, podrían ser necesarios cortes de energía en algunas zonas del país durante los picos de mayor consumo.



Sin embargo, la situación actual es poco alentadora, pues de las obras de expansión adjudicadas por la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) que actualmente están en ejecución, el 68 por ciento corresponde a proyectos en la región Caribe, cuyos retrasos a la fecha oscilan entre uno y cuatro años.



Ante este panorama, el director ejecutivo de Andeg, Alejandro Castañeda, asegura que es clave destrabar los proyectos de transmisión y crear nueva capacidad de generación porque después del 2025 es probable que se presenten déficits de energía.



Y para contar con nueva capacidad de generación, la realización exitosa de la subasta de Cargo por Confiabilidad, que está programada para el próximo 14 de noviembre, cobra vital importancia.



Ómar Andrés Camacho Morales. Foto: Universidad de Los Andes

En esta subasta se espera asegurar la energía que se necesita para suplir el déficit que se ha identificado para 2027–2028. De no ser exitosa y si el consumo de electricidad supera en un 3 por ciento la última proyección de la Upme (2.055 GWh/año) para estos años, un racionamiento podría costarle a Colombia 1,32 billones de pesos.



Adicionalmente, la presidenta de Ser Colombia, Alexandra Hernández, señala que otro gran reto que tendrá Camacho será materializar la puesta en operación de los proyectos eólicos y solares, ya que llevan varios años de atraso debido a trámites y otras circunstancias.



El gremio calcula que entre 2023 y 2024 deben entrar en operación 3.330 megavatios de nueva capacidad. No obstante, el 89 por ciento de esta nueva capacidad registra retrasos en su construcción.



Además de la subasta de Cargo por Confiabilidad, según Hernández, se deben promover mecanismos de contratación a largo plazo para que estos proyectos de energías renovables no convencionales puedan tener su cierre financiero en un futuro.



Foto: Archivo Particular

Esto se suma a la necesidad de tener una estabilidad jurídica en el sector y revisar el marco fiscal, que se cambió con la reforma tributaria y el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y está dificultando la viabilidad financiera de los parques eólicos y solares.



Los riesgos de posibles cortes de energía eléctrica no solo están latentes en el Caribe y Chocó; en el mediano plazo, la situación del área Oriental, que incluye a Bogotá, Cundinamarca y Meta, plantea la necesidad de acciones en la ejecución y estructuración de proyectos de transmisión, debido al crecimiento de la demanda en el Norte y Occidente de la Sabana de Bogotá y al retraso de proyectos estratégicos como la subestación Norte, el refuerzo Virginia-Nueva Esperanza y los transformadores dos y tres de Nueva Esperanza.



Esta situación deja en evidencia que para el periodo 2025–2026 esta zona del país podría no contar con la infraestructura de red necesaria para atender de forma confiable y segura el consumo de energía de los colombianos.

