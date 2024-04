Nuevo decreto aduanero afectará las importaciones porque sube costos y tiempos: Analdex

Aunque las exportaciones de Colombia arrancaron el año con una leve recuperación, aún no pasa lo mismo con las importaciones, que ya completan más de un año registrando números negativos.

El presidente de Analdex, Javier Díaz, plantea varias medidas para mejorar las cifras y asegura que el decreto que prepara la Dian para modificar la normativa aduanera afectará las importaciones.

¿Qué se debe hacer para que las importaciones se vuelvan a recuperar?

En buena medida, lo que está reflejando la caída de las importaciones es la disminución del aparato productivo, en los últimos meses la industria manufacturera también ha venido disminuyendo.

El mayor componente de importaciones son las materias primas, equipo, maquinaria y equipo de transporte, que requiere el aparato productivo para la elaboración de bienes con destino al mercado local y exportaciones.

Para mejorar las importaciones es necesario un plan de choque que permita reactivar el aparato productivo, la construcción, particularmente, la vivienda y el aparato industrial.

Sigue siendo una necesidad cómo lograr que la industria manufacturera, construcción y comercio vuelvan a ser los jalonadores de la economía porque siguen de capa caída. En los últimos meses la economía ha estado ayunada por el Gobierno, sector financiero y entretenimiento.

¿Qué tanto puede afectar a las importaciones la intención de la Dian de modificar la normativa aduanera?

Eso hará mucho más costosas las importaciones porque crea nuevos trámites, particularmente, las declaraciones anticipadas obligatorias. Lo que nosotros vemos es que no hay capacidad en los puertos y aeropuertos para hacer la inspección y nacionalización de las mercancías ahí.

Indudablemente, esto llevará a mayores costos y tiempos, restándole competitividad a las importaciones y mostrando que el país está mal en materia aduanera y de logística en general.

¿Esos mayores costos se trasladarán a los compradores?

Sin duda, esos mayores costos terminarán trasladándose al consumidor porque no los van a asumir los importadores, puede que no se haga de golpe, sino que se haría paulatinamente, pero indudablemente esto lleva a que las importaciones sean mucho más costosas.

¿La Dian ha tenido en cuenta las preocupaciones que ha manifestado Analdex?

La Dian quería pasar por encima de los derechos de los usuarios

No, la Dian sigue insistiendo en que eso lo va a hacer. El apoyo lo hemos tenido más con la Procuraduría, que ha estado vigilante que se respeten los derechos de los usuarios, porque la Dian quería pasar por encima de los derechos de los usuarios y no tener en cuenta las observaciones y las opiniones de los usuarios.

La Procuraduría ha obligado a que la Dian cumpla con la formalidad para expedir ese decreto. Lo último que expidió la Dian fue el estudio de impactos y muestra que la entidad necesita ocupar el 100 por ciento de las áreas en los puertos y aeropuertos para hacer las actividades.

Además, aumentar el personal y tener un horario de 24/7, esto está bien que lo haga la Dian, pero la pregunta es si las otras entidades que deben intervenir en las importaciones como el ICA, el Invima y la Policía también tienen la capacidad de aumentar su personal.

La Dian aumentará en 10.000 funcionarios su planta de personal ¿los demás también lo van a hacer? Ahí es donde uno comienza a ver que esto no funciona.

En cuanto a exportaciones, ¿Qué se debe hacer para que la recuperación se mantenga?

Hay que ver cómo se logra que la inflación baje porque a nivel nacional e internacional la demanda puede comportarse de una manera mucho más dinámica y para un país pequeño como Colombia esa dinámica del mercado internacional es fundamental.

Dependemos solamente de camiones cuando deberíamos tener un transporte multimodal

Si la demanda es activa a nivel internacional nosotros vendemos más, por eso, en la medida en que bajen la inflación y las tasas de interés vamos a poder vender mucho más.

En esto también debe ayudar el tema logístico, disminuir costos logísticos sigue siendo una tarea. Nosotros teníamos unos costos logísticos del 12,9 por ciento y la idea era llevarlos a 9,5 por ciento, pero la última medición del Departamento Nacional de Planeación para el 2023 muestra que los costos subieron a 17,9 por ciento.

Estamos casi que doblados en el valor logístico frente a la meta y eso hace que las exportaciones sean menos competitivas e impide que podamos competir de manera adecuada.

Estos costos se concentran en todo el tiempo que toman los trámites para hacer una exportación y el transporte, que sigue siendo muy costoso porque dependemos solamente de camiones cuando deberíamos tener un transporte multimodal con tren y navegación fluvial, particularmente por el río Magdalena, para ser más competitivos y disminuir los costos de logística.

¿La caída del puente en Baltimore puede afectar las exportaciones e importaciones de Colombia?

Eso terminará afectando los fletes a nivel mundial porque, muy seguramente, llevar la carga a puertos alternos en la Costa Este de Estados Unidos implicará mayores costos. Este tema no es exclusivo para Colombia, sino que afectará a todos los países.

Para nosotros Estados Unidos es un mercado importante y algunos productos que se podrían ver afectados son el café, asfalto, alimentos para bebés, papel, pulpa de mango, ferroníquel, baldosas y confitería.

Para las empresas estas exportaciones son muy valiosas y habrá que ver cómo se van a impactar, creo que aún es muy temprano. Esto también dependerá de los compradores porque por lo general son los que definen por cuál puerto entra la mercancía.

¿Cuál es el riesgo de que haya un bajo número de empresas exportadoras?

Exportar debería ser más atractivo porque disminuye los riesgos para las empresas

Colombia tiene unas exportaciones históricamente muy bajas. Si Colombia exportara el promedio per cápita que exportan los países de la región debería estar exportando más de 100.000 millones de dólares y estamos por debajo de los 50.000 millones de dólares.

Cuando uno mira el por qué, es que hay muy pocas empresas exportadoras. En Colombia hay alrededor de 9.200 empresas, pero solo unas 400 hacen el 90 por ciento de las exportaciones, es un número muy bajo para la economía y la población que tiene el país.

Colombia debería tener unas exportaciones mucho más altas y un número mucho más grande de empresas exportadores, pero la economía colombiana sigue siendo cerrada con barreras y trabas que impone la Dian y con parancelarios que siguen siendo muy altos.

Para una empresa localizada en Colombia es mucho más rentable vender en el mercado local que exportar y eso no debería ser así, exportar debería ser más atractivo porque disminuye los riesgos para las empresas al no depender de un solo mercado.

¿Las relaciones comerciales con Venezuela han llenado las expectativas?



Venezuela lleva un ritmo de recuperación mucho menor de lo que se pensaba, pero creo que el tema de preocupación ahora es lo que está pasando en el terreno político. El desconocimiento que el Gobierno ha hecho de los acuerdos para tener unas elecciones libres terminará afectando el comercio.

En el Congreso de la República no le dieron trámite al acuerdo de protección de inversiones porque algunos congresistas consideran que eso no se debería aprobar por consideración al tema político. En la medida en que eso se agrave, se terminará afectando de manera grave el relacionamiento comercial.

¿Se equivocó el Gobierno al permitir reabrir los mataderos municipales?

Estamos preocupados por la medida que tomó el Gobierno de volver a permitir unos frigoríficos municipales que no cumplen con los estándares internacionales, eso nos golpea internacionalmente porque miran que Colombia no está al nivel de lo que exige la normativa internacional. Entonces, otros países no verán a Colombia como un proveedor atractivo de carne en canal.

¿Qué tan perjudicial será para Colombia cortar relaciones diplomáticas con Israel?

El intercambio comercial con Israel es pequeño, representa menos del 1 por ciento de las exportaciones, aunque se afecta una serie de productos que venían creciendo.

Si no hay relaciones diplomáticas, las exportaciones se pueden seguir haciendo, pero en algún momento habrá una afectación porque Israel preferirá a otros países que no lo ataquen.

Más que las exportaciones, lo que más me preocupa es el tema de seguridad porque buena parte de los convenios que se tienen con Israel son de seguridad, tecnología, comunicaciones, armamento y equipos militares.

¿Qué otros temas le preocupan al sector?

La seguridad. En los últimos meses hemos notado un incremento de la extorsión y de boleteos que le están llegando a las empresas por parte de grupos ilegales que los amenazan si no pagan unas cuotas.

También hemos visto que no se garantiza la seguridad física a las empresas, en el Valle del Cauca se han registrado invasiones y quema de camiones y de plantaciones forestales.