¿Plazo en calendario tributario aplica a empresas con saldo a favor?

El nuevo cambio en el calendario tributario para el pago de las cuotas y la presentación de la declaración de renta de los grandes contribuyentes y personas jurídicas no grandes contribuyentes ha suscidado una serie de interrogantes.



EL TIEMPO consultó a un contador que evaluó en profundidad el decreto 520 del pasado 6 de abril, y este es su análisis.

"Conforme a lo establecido en el Decreto 520 del 6 de abril de 2020, con el cual se efectúa una modificación a los vencimientos de declaraciones de renta y activos en el exterior de grandes contribuyentes y demás personas jurídicas, muchas inquietudes se han generado en especial con respecto a las fechas de presentación de la declaración de renta.



En el caso de las personas jurídicas-diferentes a grandes contribuyentes-, se tiene un esquema que consiste en: pago de primera cuota entre el 21 de abril y el 19 de mayo de 2020, y adicionalmente, presentación de la declaración de renta y pago de segunda cuota entre el 1 de junio y el 1 julio 2020. Hasta aquí, todo muy claro. Sin embargo, el decreto menciona que la 'fórmula' para calcular el pago de la primera cuota, consiste en aplicar el 50 % del saldo a pagar que se tuvo en el año gravable 2018.



Lo anterior, siempre y cuando la declaración del año gravable 2019 no se haya presentado antes de la fecha de vencimiento de la primera cuota, puesto que en este ultimo caso, el 50 % se calculará sobre el saldo a pagar del año gravable 2019.



Lo que se evidencia con esta modificación no es precisamente un alivio en el flujo de caja de las compañías (que era lo que muchas esperaban), si no más bien una ampliación en el cumplimiento de la presentación de la declaración (formulario), dado que la fecha del pago de la primera cuota no fue aplazada.



Ahora bien, es necesario precisar varios aspectos: el primero es que, desde la perspectiva de flujo de caja no siempre será conveniente tomar esta nueva ampliación para la presentación de la declaración, puesto que, por ejemplo, si una empresa tuvo un saldo a pagar por el año gravable 2018, pero tiene certeza que su declaración del año gravable 2019 arrojará un saldo a favor, o bien un menor valor a pagar en comparación con el 2018, tendrá que efectuar un sacrificio de caja innecesario.



El segundo aspecto es el hecho de que, si una empresa tiene un saldo a favor por el año gravable 2018, y, por ende, su primera cuota resultara con 'valor cero', igualmente puede optar por la ampliación en los plazos para presentar la declaración, sin que ello implique una extemporaneidad.



Adicional a todo lo anterior, por estos días se suma la complejidad en la obtención de los certificados de las retenciones que le practicaron a cada empresa (documento que muchas compañías deben tener antes de presentar su declaración de renta), lo cual conlleva a que cada empresa evalúe la conveniencia de tomar o no los nuevos plazos para la presentación de la declaración que brinda el Decreto 520 del 6 de abril de 2020".



JEISSON RAMÍREZ

Contador especializado en tributaria

Director de la firma Touché Asesores

ESPECIAL PARA EL TIEMPO