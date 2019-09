9 preguntas ácidas sobre 'fracking' que expertos responden sin tapujos

Aunque el Consejo de Estado mantuvo las medidas cautelares sobre la reglamentación técnica que hace unos seis años expidió el Gobierno para avanzar en la tecnología de fracturación hidráulica de yacimientos no convencionales, el sector sigue trabajando para demostrar, de forma técnica, que es viable hacerlo con los correspondientes controles y vigilancia de los grupos de interés.



Estas son las principales preguntas y respuestas, desde el punto de vista técnico, a un debate que se ha dado en las redes sociales y que, según el Gobierno y la Andi, debe ser desde el punto de vista científico.

El fracturamiento genera sismos

La energía liberada en el fracturamiento hidráulico no es suficiente para crear sismicidad, solo microsismos imperceptibles al ser humano. El reglamento técnico de yacimientos no convencionales establece que la estimulación hidráulica multietapa debe conservar una distancia mínima de 1 kilómetro de las fallas geológicas activas.



En Oklahoma (EE. UU.), donde se observó aumento de la microsismicidad y de la ocurrencia de sismos de entre 5 y 6 grados en la escala de Richter, esos efectos no se debieron al fracturamiento hidráulico, sino a la inyección excesiva de agua proveniente de yacimientos convencionales y no convencionales en algunos estratos profundos del subsuelo cercanos a fallas mayores que cruzan el basamento.



Esto se previene en Colombia con el estudio de exploración que se realiza del área previamente para conocer la ubicación, el tamaño y la actividad de estas fallas. En el país está regulada la inyección de agua y la distancia de estos pozos con respecto a fallas activas, con el fin de prevenir la sismicidad inducida.



Además, el Servicio Geológico Colombiano monitorea la actividad sísmica, por medio de una red local, en tiempo real, y en conjunto con la Agencia Nacional de Hidrocarburos pueden detener la actividad si detectan eventos cuya magnitud supere los 4 grados.

Hay contaminación de los acuíferos

La construcción de los pozos se hace bajo los más altos estándares internacionales. Así, los pozos quedan hasta con seis barreras (tubería y cemento) que aíslan los acuíferos aprovechables para prevenir su contacto con los fluidos inyectados o producidos por el yacimiento. La estimulación hidráulica se realiza en promedio a más de 3 kilómetros por debajo de los acuíferos aprovechables para consumo humano, lo que equivale a 70 edificios de 20 pisos, uno encima del otro. Este espesor de roca actúa como aislante e impide la contaminación de los acuíferos.

¿Las fisuras se pueden extender hasta los acuíferos?

Las fisuras que se generan durante la estimulación hidráulica son solo de milímetros de espesor –2 mm–, y estas no se cierran debido a los granos de arena inyectada. Las fisuras tienden a crecer más en forma horizontal que vertical, alcanzando dimensiones de 100 a 200 metros hacia los lados y de 25 a 50 metros hacia arriba muy lejos de la superficie.



La energía utilizada durante la estimulación es limitada–una actividad de bombeo dura de 2 a 4 horas por etapa–, por ende, el crecimiento de las fisuras en sentido vertical y horizontal también lo es.

¿Se usan químicos tóxicos y secretos?

Entre 4 y 16 clases de aditivos químicos se utilizan en el proceso de estimulación hidráulica, y la composición de esas sustancias debe ser entregada a la autoridad ambiental antes y después de las actividades. Los aditivos no entran en contacto con el ambiente ni con las comunidades porque su manejo se hace en sistemas cerrados.



Los más utilizados en la actividad -que componen el 0,5 % del fluido de estimulación, conformado por agua, arena y aditivos- son de uso común, tales como cloruro de sodio (sal de mesa), surfactante (jabones, limpiavidrios, detergentes), ácido acético (vinagre), goma guar (helados, crema dental) isopropanol (tintes para el cabello) y sales de borato (cosméticos).

Se usan grandes volúmenes de agua?

Durante la vida útil de un pozo, que puede ser más de 20 años, el agua requerida es en promedio de 20.000 metros cúbicos. El agua se utiliza una única vez en un mismo pozo, y el fluido de retorno se puede reutilizar para el siguiente.



El volumen equivaldría a menos de una piscina por año. De acuerdo con cifras del Ideam, el sector de hidrocarburos utiliza 1,6 % del total del consumo de agua de todos los sectores económicos del país. En un escenario de desarrollo del fracking, este porcentaje aumentaría 0,1 %.

Las fugas de gas contaminan el aire

Para evitar y mitigar las emisiones, la industria, como medida obligatoria, usa tanques cerrados para el almacenamiento de insumos y de los fluidos de estimulación y de retorno.



Adicionalmente, se hace un monitoreo permanente de la calidad del aire en el área de influencia. No está permitido realizar venteos de gases a la atmósfera, y en el caso de requerir quemas, se debe garantizar la combustión completa para evitar la emisión de metano. Este gas es uno de los recursos que se busca extraer y aprovechar de manera controlada.

¿Ya se ha hecho 'fracking' en Colombia?

A la fecha no se ha realizado fracking, es decir, actividades de estimulación hidráulica multietapa en pozos horizontales en yacimientos no convencionales (YNC).



Durante los últimos 40 años se han realizado miles de trabajos de estimulación hidráulica en pozos verticales en los departamentos de Meta, Putumayo, Huila, Santander, Norte de Santander, La Guajira y Cesar, sin que los acuíferos, la disponibilidad de agua o la salud pública hayan sido comprometidos.



En Colombia, también desde hace décadas, se han perforado pozos horizontales. Lo que no se ha hecho es la combinación de las dos tecnologías (estimulación hidráulica multietapa y perforación horizontal) al mismo tiempo.

Las plataformas impactan el paisaje

En un campo de yacimientos no convencionales (YNC) se pueden perforar múltiples pozos horizontales desde una sola plataforma en superficie, lo que minimiza considerablemente el área intervenida y hace más eficiente el uso del suelo. De los bloques asignados, usualmente se interviene menos del 1 % del área en los procesos de exploración y producción de hidrocarburos en los YNC. Colombia cuenta con leyes e instrumentos de ordenamiento territorial que garantizan la no intervención de ecosistemas estratégicos y áreas protegidas.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO