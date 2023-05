El anuncio de Avianca de desistir de una integración con Viva Air da el punto final a una historia que ha afectado al sector aéreo colombiano y que contrasta con el anuncio que hace un año hacían las compañías de la creación con Gol del Grupo Abra, el cual sería uno de los líderes en transporte aéreo en América Latina.

La idea del conglomerado del tamaño de Latam, con control de Avianca y GOL y derechos económicos de Viva, era que los clientes se beneficiarían.



Avianca dice que fueron nueve meses de haber iniciado el proceso de solicitud de integración y luego de estudiar en detalle la resolución 873 de 2023 de la Aerocivil, un proceso que tuvo dilaciones y que además ponía en riesgo el sector.



Por eso Viva anunció el fin de sus operaciones. “Con profundo dolor que, sin la posibilidad de un respaldo financiero, la empresa ya no cuenta con la capacidad para continuar operando en el mercado”, dijo.



Señaló que trató de evitar este desenlace presentando oportunamente la revisión de la integración para salvarse, pero “luego de recibir los condicionamientos y evaluar el impacto, se encontró que no era posible cumplirlos”.



Avianca afirmó que buscó reiteradamente salvaguardar la existencia de Viva y así proteger a los consumidores, el empleo y la conectividad regional. Pero los condicionamientos a la transacción definidos por la Aerocivil no solo no permitirían que Viva sea una aerolínea financiera y operativamente viable.



Para Viva, las determinaciones de la Aerocivil permitieron que se llegará al desenlace “que destruye una empresa y todo el valor alrededor de ella por la falta de entendimiento del negocio”.

Aviones de Viva Air Foto: EFE/Mauricio Dueñas

Una suma de factores

La pandemia, el cierre de los cielos, el costo de la gasolina y de las operaciones llevaron a las aerolíneas a una crisis. Viva Air acudió ante diferentes entidades del Gobierno Nacional pidiendo ayuda por la crítica situación financiera que atravesaba



En medio de todo el proceso, el 27 de febrero del 2023, la crisis de Viva Air fue más que evidente, la empresa cesó sus operaciones de forma inmediata, dejó a sus pasajeros en tierra, junto con los aviones y sus trabajadores en medio, algo que ya había advertido desde noviembre del 2022, cuando pedía que el trámite de la integración se diera.



Las escenas de desespero de los viajeros en los aeropuertos del país, en Perú y en Argentina se sumaba a la zozobra de sus más de 1.250 empleados por la decisión de la compañía de despedir a 260 pilotos y 460 auxiliares de vuelo, por lo que, a través de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), le pedían al Gobierno que interviniera para que tomaran las medidas necesarias.



A Viva la trató de salvar hasta Jetsmart, un nuevo jugador del sector de bajo costo chileno que incluso también apostó por Ultra, pero ninguna de las dos operaciones prosperó.



El CEO y presidente de la aerolínea chilena, Estuardo Ortiz anotó que el mercado colombiano debe mantener las condiciones de libre competencia y calidad de servicio.



“Seguimos en la certificación como operador aéreo en Colombia, para ofrecer un servicio eficiente y asequible”, dijo.

Situación actual de los pasajeros de Viva Air en el aeropuerto José María Córdova en Rionegro, durante el segundo día de la suspensión de operaciones. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /El Tiempo

El 23 de marzo, el presidente (e) de Viva, Francisco Lalinde, manifestó que en esas circunstancias le era imposible cumplir con los condicionamientos que puso la Aerocivil para autorizar su integración con Avianca, cuyo plazo es superior a los 60 días, en caso de ser apelada, como efectivamente ocurrió a inicios de abril.



Avianca ha extendido hasta el 31 de mayo la protección a los usuarios afectados por el cese de operaciones de Viva, que según cifras oficiales superan los 500.000.



“A pesar de la voluntad de Avianca de devolver más del 75 por ciento de los slots de Viva en El Dorado –y más de 72 por ciento de los slots de Viva en franjas “premium”–, la autoridad exigió la devolución de un número de slots tal que no permitiría que Viva base un solo avión en el principal aeropuerto del país de manera eficiente. Esto haría que Viva sea inviable económicamente”, indicó Avianca.



Adrián Neuhauser, presidente y CEO de Avianca, agregó que desde el inicio de la solicitud de integración han sido respetuosos del proceso, que ahora su responsabilidad es proteger a Avianca.



Según Neuhauser la empresa hizo una propuesta concreta para salvar a Viva, ha movilizado a más de 160.000 personas gratuitamente (en comparación con los menos de 10.000 que han rescatado todas las otras líneas aéreas del sector en su conjunto) y ha atendido con vuelos adicionales destinos críticos como San Andrés, Medellín, Riohacha o Buenos Aires, entre muchos otros.



“En este sentido, mantiene su convicción de ser un actor clave para la conectividad y evitar una crisis más profunda, y seguirá protegiendo usuarios afectados de Viva y Ultra hasta el 31 de mayo”, destacaron.



Para el directivo, la solicitud de integración con Viva buscaba luchar por su supervivencia en el mercado, así como por mantener la competitividad que ha construido durante 10 años de operación, pero “lamentablemente los condicionamientos de esta resolución, que ya es la decisión en firme, imposibilitan el rescate de Viva al hacer no solo que sea inviable como aerolínea, sino que, de darse la integración bajo las condiciones que impone la Aerocivil, pondría en riesgo la estabilidad de Avianca y la conectividad de Colombia”.



El director de la Aeronáutica Civil, Sergio París, aseguró que “la decisión que pondera y compensa las decisiones de los que estaban interesados en esta situación. Los pasajeros no se abandonan. La competencia está permitiendo espacios para que las aerolíneas diferentes al ente integrado puedan operar y tengan acceso al aeropuerto El Dorado”, expresó.



La otra posibilidad es que por la difícil situación económica que registraban, hace unos meses la Superintendencia de Transporte recomendó a la Superintendencia de Sociedades admitir en reorganización empresarial a las aerolíneas Viva Air y Ultra Air.

