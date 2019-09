Nueve empresas de acueducto deberán devolverle plata a usuarios

Ante el déficit en la ejecución de inversiones programadas, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios conminó a nueve empresas de acueducto y alcantarillado a devolver 17.420 millones de pesos que habían sido recaudados vía tarifa a 298.700 suscriptores, entre 2006 y 2016.

Según la superintendente, Natasha Avendaño García, a través de la información registrada en el Sistema Único de Información (SUI), se pudo establecer que parte de los recursos recaudados en la tarifa al usuario no fueron invertidos en los planes de obras programados por estas empresas, razón por la cual serán devueltos, vía tarifa, es decir haciendo un descuento en la facturación.



“Esta acción de vigilancia no constituye sanción o multa”, aclaró la funcionaria.

Para la devolución de estos recursos, los prestadores deben remitir a la Superservicios un cronograma que no afecte sus flujo de caja ni las condiciones de prestación del servicio.

“Algunos de los prestadores ya iniciaron el proceso de reconocimiento a sus usuarios, vía tarifa; que se refleja en un descuento en la facturación”, explicó la funcionaria.



Los usuarios de los servicios de acueducto y alcantarillado en los municipios donde operan estas empresas podrán verificar la devolución, así como presentar sus inquietudes directamente ante el prestador.

Estas son las empresas y el monto a devolver

Empresas Municipales de Cartago E.S.P.: 4.486.629.357 pesos

Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P.: 3.930.755.793 pesos

Empresa de Servicios Públicos de Flandes: 3.225.565.152 pesos

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P.: 1.660.430.359 pesos

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE – E.S.P.: 1.634.754.985 pesos

Empresa Industrial y Comercial de Servicios Públicos Domiciliarios de Villa del Rosario (Norte de Santander): 1.317.608.523 pesos

Empresa de Servicios Públicos de Valledupar S.A. E.S.P.: 1.129.174.102 pesos

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Melgar E.S.P.: 24.792.812 pesos

Empresa de Servicios Públicos de Ocaña S.A. E.S.P.: 11.029.402 pesos

ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO