A lo largo de 21 años, son muchos los aficionados que no han dejado de probar suerte cada semana en el Baloto, el juego que lleva 108 colombianos multimillonarios y 1,8 billones de pesos en premios. El último de ellos fue un girardoteño que ganó 18.700 millones de pesos en enero.



Sin embargo, este juego de suerte y azar no pasa por su mejor momento. La licitación para la operación de los próximos cinco años, un contrato de más de 1,5 billones de pesos, se ha declarado desierta hasta en tres ocasiones y si las autoridades no cambian las reglas, el Baloto podría desaparecer en apenas dos meses.

Esto porque el juego “no resulta viable financieramente” para ningún operador. Este ha sido el reclamo de la sociedad IGT Juegos, empresa que ha estado a cargo de la operación del Baloto desde que se creó, pero que en esta ocasión decidió no participar porque considera que con el actual porcentaje de derechos de explotación no se garantiza la viabilidad del negocio.



Actualmente, IGT, empresa con presencia en más de 100 países, le transfiere al sector salud por ley un 32,5 por ciento de los ingresos brutos por las ventas de Baloto Revancha. En total se han trasladado más de 1,4 billones de pesos desde su creación, y solo el año pasado la suma llegó a unos 82.162 millones de pesos entre los dos



Sin embargo, de acuerdo con sus análisis, la concesión del Baloto solo sería viable si se reduce este porcentaje. Si bien Coljuegos, que administra el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, ya ha cedido y ha propuesto la reducción al 27 por ciento, la empresa dice que esto sigue siendo insuficiente y debería fijarse en alrededor del 22 y el 23 por ciento, es decir, entre 10,5 y 9,5 puntos menos que los actuales.



De lo contrario, el juego seguiría generándoles pérdidas, tal como ha venido sucediendo en el contrato actual. “La sostenibilidad del juego ha llegado a un punto tan crítico que durante la ejecución del presente contrato de concesión IGT en Colombia ha acumulado pérdidas cercanas a los 40 millones de dólares”, dice una carta firmada por Hernando Chica Zuccardi, country manager de la compañía.Lea también : Hogares compran menos y adquieren empaques más grandes para que rinda más

El operador argumenta que la realidad del mercado ha cambiado en los últimos años a raíz de una notable evolución, marcada por la introducción en el país de nuevas modalidades de juegos novedosos tales como los operados por internet o los raspa y gana, entre otros, cuya reglamentación y precio los convierten en productos más accesibles y asequibles para el público colombiano. Adicionalmente, la pandemia de covid-19 no solo ha impactado al juego de manera económica, sino que ha tenido una afectación en cuestiones de logística.



De hecho, recalca que el porcentaje de derechos de explotación de Baloto es prácticamente el doble del promedio del pagado por los juegos de suerte y azar operados a nivel nacional, que varía entre el 17 y el 19 por ciento.



Pero IGT no es el único que no está de acuerdo con las reglas actuales. Otros actores del mercado también han mostrado su oposición. Diferentes empresas interesadas en participar en el proceso, gremios y conocedores de la industria han mandado comentarios a Coljuegos para que la tarifa se reduzca, en algunos casos, hasta en el 17 por ciento.

La voz de los expertos

El presidente de la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos), Evert Montero Cárdenas, asegura que el porcentaje se debería bajar hasta por lo menos un 23 por ciento.



“La reglamentación está hecha para un juego de hace 10 años, cuando no existía la competencia de otras plataformas online, que hoy en día tienen unas ventajas competitivas muy grandes. Si no se baja el porcentaje, muy seguramente el juego se va a acabar porque no es viable. Al contrario, si se baja habrá inicialmente una reducción de las transferencias de la salud, pero si se acompaña de otras mecánicas de juego los recursos pueden incrementarse”, expresó



La compañía Scientific Games también aseguró que le interesaría participar en el desarrollo del Baloto; sin embargo, dijo que las condiciones actuales les impiden hacerlo dada la alta tasa por concepto de derechos de explotación y costos adicionales.

Así mismo, Smartec, otra de las interesadas, también dijo anteriormente que no presentó sus propuestas porque los requisitos y las exigencias eran de tan difícil cumplimiento que hacían el negocio “inviable” tanto para ellos como para todo el mercado.Le puede interesar:Peajes electrónicos, del desatraso a una nueva plataforma de pagos

¿Cuáles son las salidas?

Dada la inexistencia de apetito en el mercado para participar en el proceso de licitación, Coljuegos está trabajando para ajustar las condiciones y lograr la continuidad al Baloto antes del próximo 24 de mayo, fecha en la que se termina el contrato de concesión actual. Después de ello, no hay recursos económicos ni humanos por parte de la administración para operarlo. Además, ya se han descartado otras opciones como que se haga una contratación directa.



En concreto, Coljuegos aseguró que viene trabajando en la modificación de ese porcentaje y que la junta directiva evaluará los comentarios realizados por los diferentes actores (algunos de ellos nombrados arriba) que dicen que esta es la única vía para presentar su oferta.



Según conoció EL TIEMPO, hoy se realizaría esa junta y se despejaría si el Baloto desaparece o no. Si los miembros acceden a reducir el porcentaje según lo que piden las empresas, se podría dar continuidad al juego.

Recursos de la salud , en riesgo

La continuidad del Baloto es esencial para seguir generando recursos al sector salud del país. Por ello, actores como la Procuraduría General de la Nación también se han pronunciado y le han puesto la lupa a este asunto.



Hace unos días, el Ministerio Público instó al presidente de Coljuegos, César Augusto Valencia, a garantizar la obtención de estas rentas, a la vez que anunció la remisión del asunto a la Superintendencia de Industria y Comercio para que evalúe la ocurrencia de posibles conductas contrarias a la libre competencia.



"Ante la existencia de riesgos en la gestión pública es prioritario aplicar los principios de planeación, transparencia y libre concurrencia de la contratación estatal”, aseguró.



Además, para garantizar la transparencia de los procesos de selección, Coljuegos también invitó a vigilar a la Contraloría, a la Agencia ITRC y a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.Más noticias: Primer día sin IVA superó en más de $ 1 billón expectativas del comercio

