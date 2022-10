Con la nueva idea del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, de fijar en el proyecto de reforma tributaria una sobretasa de renta a las petroleras que varíe en función del precio internacional del crudo de los últimos 20 años, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) aseguró que esta es la propuesta más gravosa de todas.



Con ello, se comprometerían proyectos de desarrollo de recursos descubiertos y exploración bajo de contratos existentes y se pondrían en riesgo las inversiones para aumentar el factor de recobro, que sostienen la actual producción.



Además, se afectarías los ingresos de las regiones.



¿En qué consiste la nueva propuesta?



Según contó el ministro en el foro realizado en EL TIEMPO, si el precio en el año gravable supera el 30 por ciento del promedio de los últimos 20 años tiene una sobretasa de cinco por ciento; si supera el 60 por ciento, se aplica el 10 por ciento; y cuando los precios internacionales bajen, desaparece esa sobretasa. Sin embargo, se mantendría la no deducibilidad de las regalías.



De acuerdo con los análisis realizados de la ACP, gremio liderado por Francisco Lloreda, teniendo en cuenta las proyecciones de precio del Marco Fiscal de Mediano Plazo esta propuesta implicaría que en los próximos años la sobretasa que se causa se encuentre entre 10 y 15 puntos.



Si bien se mantiene la prohibición de deducir la regalía del impuesto a la renta, se anuncia que las que se pagan en especie se valorarán al costo de producir esos barriles de regalías, en vez de crear un ingreso ficticio liquidado a valor comercial.



Según el gremio, las regalías que se pagan en dinero mantienen el mismo esquema de liquidación de los aprobados en primer debate y por tanto el mismo sobrecosto.

De acuerdo con la ACP, el sobrecosto de prohibir la deducción de la regalía del impuesto de renta tendría un efecto exponencial porque debe calcularse a una tarifa de impuesto de renta del 50 por ciento para los próximos 2 años y posteriormente a una tarifa de 45 por ciento (35 por ciento más sobretasa de 15 – 10 puntos, respectivamente).



Estos son los impactos que tendría esta propuesta según la ACP:



1. Esta propuesta es 115 por ciento más costosa para las empresas que la inicialmente radicada por el Gobierno en impuestos para hidrocarburos y 5 por ciento más gravosa que lo aprobado en primer debate.

¿Por qué es la más gravosa?



a. El ajuste anunciado para la deducibilidad de regalías cuando estas se pagan en especie, no compensa el aumento en la sobretasa de 10 a 15 puntos, porque el costo de prohibir la regalía aumenta cuando sube la sobretasa a impo renta, es decir, la mayor sobretasa genera un costo exponencial a la prohibición de deducibilidad de la regalía del impo renta, la cual deberá calcularse a una tarifa del 50% para el 2023 y 2024, en vez de una tarifa del 35%.



b. El 30 por ciento de la producción de petróleo y el 100 por ciento de la producción de gas natural pagan la regalía en dinero, no se benefician del ajuste anunciado para el cálculo de la deducibilidad de la regalía. En cambio deberán pagar una sobretasa en impo renta 50% superior vs lo aprobado en primer debate.



2. El Government take para nuevos proyectos de inversión aumenta a 85 por ciento, sacando a Colombia del mapa de competitividad en la región, según cifras de estudio de la Cepal.



3. Con la nueva propuesta es probable que, además de comprometer proyectos de desarrollo de recursos descubiertos y exploración bajo de contratos existentes, ponga en riesgo inversiones para aumentar el factor de recobro, que sostienen la actual producción.



4. Con información de algunas empresas, el recorte en los programas de inversión podría oscilar entre 30 y 50 por ciento, la producción caerá gradualmente y podrían perderse al año 2026 entre 130.000 y 200.000 barriles día de producción de petróleo.



5. Para finales de esta década la caída en producción sería superior a 450.000 barriles, es decir, caería 47 por ciento frente a la producción actual.



6. Con esta caída en producción, a partir del 2026, en adelante, el recaudo con reforma tributaria será inferior al recaudo sin reforma tributaria, es decir, el país y las regiones perderán ingresos como consecuencia de la reforma tributaria. La ACP plantea estos escenarios:



• Para el 2026 el recaudo con reforma tributaria será hasta 10 por ciento menor que el recaudo son reforma tributaria.



• A finales de esta década el recaudo con reforma será 44 por ciento inferior al esperado son reforma tributaria.



7. Con esta propuesta de reforma tributaria las regiones pierden ingresos por regalías en los próximos años y se reducirían en 34 por ciento las posibilidades de solucionar sus necesidades básicas insatisfechas en las regiones (agua potable, salud, educación, alcantarillado, vías)



8. Los colombianos perderán oportunidades de contratación de bienes y servicios, rápidamente caerán los empleos especialmente en las regiones productoras, el dólar seguirá subiendo, el costo de vida para todos los colombianos será mayor.

¿Cuál es la propuesta de la ACP?



Los petroleros proponen que la reforma tributaria lleve una sobretasa en el impuesto a la renta de 5 puntos, en el caso de que el barril brent supere los 71 dólares para los años 2023 – 2024 y 2025, asimilable a la del sector financiero y sector eléctrico. Además, le piden al Gobierno mantener deducible las regalías del impuesto a la renta.