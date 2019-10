La nueva jefe del FMI debutó con alerta por mayor desaceleración

Kristalina Georgieva, en su primer discurso importante como directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), describió una imagen pesimista de la economía mundial y dijo que una desaceleración más severa podría requerir que los gobiernos coordinen medidas de estímulo fiscal.

En un discurso que marca el tono para la reunión anual del FMI la próxima semana, Georgieva dijo que el fondo recortará su pronóstico de crecimiento tanto para 2019 como para 2020 en su próximo informe de Perspectivas de la Economía Mundial, del 15 de octubre.



En julio, el organismo redujo su proyección a 3,2 por ciento este año y 3,5 por ciento para el próximo, su cuarta rebaja desde octubre pasado.



Instituciones, economistas e inversionistas de todo el mundo culpan al conflicto arancelario entre Estados Unidos y China como un factor primordial de la desaceleración del crecimiento global.

“Las tensiones comerciales han causado, en parte, que la manufactura se desplome y un debilitamiento de la inversión, lo que genera un ‘grave riesgo’ colateral a otras áreas de la economía como los servicios y el consumo”, dijo Georgieva, para quien el crecimiento del comercio mundial está cerca de un estancamiento.



“La economía global ahora está en una desaceleración sincronizada”, señaló, y sostuvo que el FMI estima que el 90 por ciento del mundo está experimentando un crecimiento más lento.



Por el contrario, hace dos años, el crecimiento se estaba acelerando en las tres cuartas partes del mundo en una reactivación sincronizada.

“La incertidumbre, impulsada por el comercio pero también por el brexit y las tensiones geopolíticas, está frenando el potencial económico”, dijo.



Además, recalcó que las brechas económicas podrían durar una generación con posibles variaciones, como cambios interrumpidos en la oferta y un estancamiento en el comercio. Y fue más allá al subrayar: “También hay, en mi opinión, un riesgo de exceso de confianza”



“Nos estamos desacelerando, no nos estamos deteniendo, y eso no es tan malo. Y, sin embargo, a menos que actuemos ahora, estamos arriesgando una posible desaceleración más masiva", precisó.



La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico recortó su pronóstico el mes pasado, mientras el presidente del Banco Mundial, David Malpass, dijo el lunes que se está preparando para rebajar su evaluación de una proyección del 2,6 por ciento que hizo en junio.



Por ello, Georgieva indicó que si la economía global se desacelera de manera más brusca de lo esperado, podría ser necesaria una respuesta fiscal coordinada. “No estamos allí”, pero es mejor prever antes que sea demasiado tarde.



Sobre la política monetaria, Georgieva expresó que los bancos centrales deberían mantener bajas las tasas de interés cuando sea apropiado, “especialmente porque la inflación aún sigue moderada en muchos países y el crecimiento general se está debilitando”.



Sin embargo, advirtió que las tasas de interés muy bajas o incluso negativas pueden tener efectos secundarios adversos y consecuencias no deseadas, que pueden provocar vulnerabilidades financieras. “Las políticas monetarias y financieras no pueden hacer el trabajo por sí solas. La política fiscal debe jugar un papel central”, concluyó.

