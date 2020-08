Lanzan campaña para otorgar tabletas a niños de escasos recursos

La Fundación ACDI/VOCA LA (FAVLA) de la mano del programa de puntos y fidelización de los Bancos Aval, tuplús, lanzó la campaña ‘Puntos por Educación’, con el propósito de facilitar el acceso a tabletas electrónicas para contribuir con la educación de niños y niñas de escasos recursos durante la cuarentena.

Esta iniciativa nace debido a la necesidad inminente de solucionar la ausencia de este tipo de dispositivos en muchos de los hogares colombianos, en los que los niños, niñas y jóvenes no están recibiendo sus clases virtuales. Según el DANE, en zonas rurales solo el 9,4% de niños, niñas y jóvenes dispone de un computador de escritorio, portátil o tableta.



De acuerdo con el estudio del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (LEE), el 96% de los municipios de Colombia no podrían implementar educación virtual porque más del 50% de los estudiantes de grado once no tienen computador ni Internet en sus hogares.



Es por esto que la Fundación ACDI/VOCA LA hace una invitación para que todas las personas que tienen puntos tuplús, los rediman por bonos electrónicos, que la Fundación canjeará por tabletas para ser entregadas a jóvenes, niños y niñas de diferentes partes del país.



“La cantidad de tabletas que se logren recolectar con la totalidad de los puntos donados hasta el próximo 13 de septiembre, serán entregados en calidad de donación a niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad, participantes de los proyectos de la Fundación 'ACDI/VOCA LA', de acuerdo a lo señalado por Ricardo Amaya, Director Ejecutivo de FAVLA.



Para contribuir con la campaña, es necesario ingresar a www.tuplus.com.co y diligenciar los datos allí para iniciar sesión. Luego se deberá seleccionar la opción de donaciones / Bono de Jumbo, y escoger el valor que se desea donar ($50.000, $100.000 o $200.000) para el programa Puntos por educación. Por último, se deberá añádir al carrito y ya será posible redimir los puntos para canjearlos por tabletas.

(Le puede interesar: 'Crece el número de denuncias relacionadas con transacciones en línea')



Economía y Negocios