El costo de vida para los colombianos continúa disparado. Lo que consume la mayoría de los hogares del país cuesta hoy, en promedio, un 12,53 por ciento más que un año atrás, una variación anual que no se observaba desde marzo de 1999 cuando alcanzó el 13,51 por ciento, en medio de una de las crisis económicas y financieras más agudas que haya experimentado el país.



El dato dado a conocer ayer es clave en la medida en que Gobierno, empresarios y representantes de los trabajadores iniciaron las discusiones con las que se busca un consenso para fijar el incremento que tendrá el salario mínimo del próximo año, el cual tiene en cuenta la inflación, más 1,24 puntos correspondientes a la productividad.

Solo para el mes 11 del año la inflación registrada alcanzó 0,77 por ciento, de acuerdo con lo revelado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).



Y si bien los costos de la energía ya no están presionando como en meses anteriores, toda vez que presentaron una caída de 1,14 por ciento en noviembre, en el caso de la gasolina, subieron un 2,77 por ciento para ese mismo mes, ejerciendo una mayor presión hacia arriba en los precios.



Según Piedad Urdinola, directora del Dane, “en algunas regiones aquellos rubros que jalonaron hacia abajo ayudaron a compensar los que presionaron al alza, entre los que se destaca la caída en la electricidad”.



La variación del IPC anual hasta noviembre pasado se situó 7,27 puntos porcentuales por encima del registro de hace un año de 5,26 por ciento, mientras que el dato mensual es 0,27 puntos básicos más alto que el de noviembre del 2021.



Alimentos y bebidas no alcohólicas, transporte y restaurantes y hoteles, están entre las categorías con las mayores dinámicas de precios, indicó la funcionaria al destacar que estas registraron una variación muy por encima del promedio del mes (0,77 por ciento) 1,5; 1,37 y 1,18 por ciento, respectivamente.



Para el penúltimo mes del presente año, los mayores incrementos de precios se registraron en las subclases: papas (19,52 por ciento), dulces, confites, caramelos, bombones, chocolatinas, chicles, masmelos, cocadas para consumo en el hogar (5,53 por ciento) y café y productos a base de café (5,13 por ciento), mientras que las mayores caídas de precio se reportaron en las subclases: tomate de árbol (-7,85 por ciento), naranjas (-7,7 por ciento) y moras (-5,64 por ciento).



Las divisiones que más aportaron a la variación mensual del IPC fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, con 0,29 puntos porcentuales, seguidas de transporte (0,17 puntos porcentuales) y restaurantes y hoteles (0,12 puntos porcentuales).

Para la directora del ente estadístico, el comportamiento anual del IPC a noviembre de 2022 continúa siendo explicado, principalmente, por la variación de las divisiones alimentos y bebidas no alcohólicas y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. La división alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación anual de 27,08 por ciento, siendo esta la más alta para ese periodo analizado.

Agregó que las mayores contribuciones al dato anual de la inflación corrieron por cuenta de la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, que aportó 4,69 puntos porcentuales; alojamiento, agua, electricidad, gas y otros, 2,24 puntos, y restaurantes y hoteles 1,67 puntos, mientras que el transporte 1,44 puntos.



Según el Dane, la división Transporte registró un incremento en noviembre de 1,35 por ciento, siendo esta la segunda mayor variación mensual.



“Los alimentos fueron los que impulsaron más la inflación desde que estos subieron 1,5 por ciento solamente en el mes (noviembre)”, señaló Sergio Olarte, economista principal del Scotiabank-Colpatria, quien destacó que la dinámica de esa división ya se acerca al 30 por ciento en términos anuales.



El experto agregó que la depreciación y la dificultad por el invierno hicieron que algunos perecederos (alimentos) subieran demasiado y, además, la comida por fuera del hogar y el transporte también ayudaron bastante a que la inflación fuera tan alta.



Por su parte, Laura Peña Cardozo, de BBVA Research Colombia, señaló que tal como se esperaba “la inflación de las subcanastas de productos perecederos y carnes empezó a desacelerarse en la comparación anual, en tanto que los procesados mostraron una aceleración de 103 puntos básicos”.

Cúcuta, con mayor inflación



Cúcuta, Pasto y Riohacha fueron las ciudades con la mayor variación mensual en el costo de vida en el mes 11 del presente año, según el Dane, con 1, 0,97 y 0,93 por ciento, mientras que, en el otro extremo, es decir, con las inflaciones más bajas están Tunja, Santa Marta y Popayán, con variaciones de 0,49, 0,50 y 0,62 por ciento, respectivamente.



Al analizar las regiones del país que presentaron una mayor inflación anual, Cúcuta vuelve a encabezar la lista con 15,71 por ciento, seguida por Riohacha (15,51 por ciento) y Valledupar (15,28 por ciento). Por su parte, las menores variaciones anuales en el costo de vidas las encabezaron Bogotá con 11,47 por ciento y Manizales (12,14 por ciento).

“Bogotá se comportó muy similar a lo que sucedió en el total nacional, con un incremento de 0,75 por ciento (para el mes de noviembre). Dentro de las actividades que estuvieron jalonando hacia abajo y que favorecen ese comportamiento están las frutas frescas, naranjas y plátanos, mientras los que contribuyeron a subir los precios fueron los vehículos nuevos”, explicó la funcionaria del ente estadístico.



La directora del Dane también señaló que, al analizar el impacto en la variación anual del costo de vida de los colombianos por su nivel de ingresos, los hogares pobres ya llegan a una inflación anual de 14,34 por ciento, los vulnerables 14,17 por ciento, clase media 12,69 por ciento y familias de ingresos altos 10,97 por ciento. Se ha ido ampliando la brecha en lo corrido del año.



“A medida que sube la inflación, aumentan las deferencias de ingresos de los grupos socioeconómicos”, aseguró Urdinola, directora del Dane.



Colombia hoy registra una variación del IPC parecida a la de Chile, Brasil y México. Desde la pandemia de la covid-19 se ha venido presentando esa tendencia al alza en estos países. En el caso de Brasil, ya duplica su índice respecto a 2019.

Lo que están viendo los analistas es que esta se mantendrá en esos niveles para el cierre del año.



“Esperamos que la inflación termine el año cercana al 12,5 por ciento, aún con continuidad de presiones en la inflación de alimentos este año. La inflación total empezará a ceder lentamente en el primer semestre de 2023, pero lo hará con más fuerza en la segunda mitad de ese año”, advirtió Laura Peña Cardozo, analista de BBVA Research Colombia.



Olarte, del Scotiabank Colpatria, dice que estos niveles de inflación harán que el Banco de la República eleve su tasa y que esta termine en niveles del 12 por ciento, actualmente se encuentra en 11 por ciento.

CARLOS ARTURO GARCÍA

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS