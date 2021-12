No cabe duda de que el año que termina es el de la recuperación económica para el país, luego del duro golpe de la pandemia por coronavirus. Las estimaciones de buena parte de los analistas apuntan a que el producto interno bruto (PIB) crecerá cerca del 10 por ciento en 2021, luego de haber caído 6,84 por ciento en el 2020 a causa del covid-19; el más grande desplome del que se tenga memoria.



Si bien el año empezó con algunos tropiezos debido a nuevas restricciones para enfrentar una tercera ola del virus, y por los efectos negativos del paro nacional de mayo y junio, una vez superada esta coyuntura la economía comenzó a ganar mayor tracción, al tiempo que la confianza del consumidor se recuperaba.



Para el tercer trimestre del año, el crecimiento ya superaba los niveles de prepandemia. En ese periodo, la economía creció 13,2 por ciento, mientras que en el acumulado del año el aumento fue de 10,3 por ciento frente al 2020 y de 1,5 por ciento en comparación con el 2019, cuando no había pandemia.



Todas las ramas de la actividad económica presentaron un crecimiento positivo en el tercer trimestre del 2021, pero los sectores que más aportaron fueron el de comercio, manufactura y el grupo de la administración pública, defensa, educación y salud, con una contribución de 9,6 puntos porcentuales.

El consumo de los hogares subió en lo corrido de este año. Foto: Archivo particular

Para ese momento, la casi totalidad de los sectores productivos operaban a su máxima capacidad. No obstante, el empleo no da aún señales de una rápida recuperación y se mantenía en niveles del 11,8 por ciento al cierre de octubre, según el Dane.



La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) estima que esa lenta recuperación del empleo hará que el país logre alcanzar tasas de ocupación prepandémicas a mediados del 2023.



Pero la recuperación ha venido acompañada y soportada por el disparo en el consumo de los hogares, ayudado por los tres días sin IVA, en los que se estima que las ventas del comercio sumaron, en su conjunto, cerca de 31,5 billones de pesos, siendo la última jornada la más representativa con más de 11,2 billones.



Con ese mayor ritmo de gasto de los hogares y un dólar que alcanzó a negociarse a más de 4.000 pesos al cierre de noviembre, afectando el costo de materias primas y las importaciones, en general, era de esperar que la inflación comenzara a repuntar, luego de permanecer 10 meses por debajo del piso del rango meta del Banco de la República (2 y 4 por ciento).



En mayo, la inflación anual se situó en 3,3 por ciento; en agosto superó el techo del rango meta al llegar a 4,44 por ciento y para noviembre ya iba en 5,26 por ciento, nivel en el que algunos analistas consideran cerrará el 2021.



Coinciden, además, en que un costo de vida en esos niveles eleva las probabilidades de que la junta directiva del Banco de la República acelere el ajuste de su tasa de intervención del mercado con alzas sucesivas de 50 puntos básicos, por lo menos, en las dos siguientes reuniones (diciembre del 2021 y enero del 2022). Hoy dicha tasa se encuentra en 2,5 por ciento y, si los pronósticos de los analistas se cumplen, podría cerrar el año en 3 por ciento.



No obstante la notable mejoría que tendrá la economía colombiana este año, el 2022 no será tan dinámico. Las proyecciones de algunos organismos internacionales, así como de los analistas locales, apuntan a que ese desempeño puede estar entre el 4 y el 5,5 por ciento, soportado principalmente por el consumo privado, la inversión privada y las exportaciones, entre otros.



Para continuar el proceso de recuperación, el Fondo Monetario Internacional (FMI) le otorgó un crédito por 500 millones de dólares a Colombia, recursos que, según el Gobierno, “servirán para apoyar una serie de políticas dirigidas a mejorar el entorno normativo de cara a una recuperación impulsada por el sector privado”.

Crisis logística mundial

La reactivación tras la pandemia cogió a los países y continentes con una escasez de contenedores y de barcos que llevó a que los precios de los fletes marítimos se dispararan por encima del 250 %, encareciendo la cadena de suministros global. Esta situación ha generado, además, escasez de materias primas para la fabricación de diferentes bienes, y esto se ha visto en un aumento fuerte de la inflación. Por ejemplo, solo en Estados Unidos los precios al consumidor llegaron a noviembre a un acumulado de 6,8 %. En Colombia, esta situación y el alza del dólar han elevado el valor de los productos importados, como los insumos agrícolas, lo cual ha generado todo el año presión inflacionaria en las carnes, pollo y en las comidas fuera del hogar.



De la crisis logística mundial ningún país se ha escapado, y esto ha generado una fuerte alza de los precios. Foto: EFE/Archivo EL TIEMPO

Reforma tributaria

En abril, el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla presentó un proyecto que, si bien dejaba permanente el Ingreso Solidario para la población más vulnerable, ponía a tributar a más gente, tanto asalariada como independiente, lo que generó un rechazo que se exacerbó con el paro nacional.



Luego de la renuncia de Carrasquilla y del retiro del proyecto, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, adoptó la propuesta de los empresarios de suspender la reducción de la tarifa de renta y del descuento del gravamen de industria y comercio, para presentar un proyecto que recogerá 15,2 billones y cuyas ayudas sociales van hasta el 2022, para luego comenzar a cerrar el déficit fiscal. Pero la reforma estructural sigue pendiente.



Alberto Carrasquilla renunció al Ministerio de Hacienda, después de que se retira el proyecto de reforma tributaria en el Congreso. Foto: Cortesía Minhacienda

El pulso de Gilinski y el GEA

La intención de la familia Gilinski de hacerse con el control primero de Nutresa y luego de más del 31 por ciento del Grupo Sura, por los que estaría dispuesto a pagar unos 14 billones de pesos, generó un fuerte pulso entre los inversionistas vallecaucanos y las directivas del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), las cuales, una vez conocidas las opas, anunciaron que adelantan la búsqueda de un socio no controlante para cada una de las compañías y, además, pidieron a la Superfinanciera revisar la legalidad y las implicaciones que tendría la autorización de estas operaciones para las empresas, el mercado y el país. Esto, en medio de la expectativa de otra eventual opa que apuntaría al Grupo Argos, también del GEA.

Avianca sale de ley de quiebras

Avianca arranca la nueva fase con más de 1.000 millones de dólares en caja. Foto: Sonia Perilla

Luego de un proceso de casi 18 meses, con una nueva matriz o holding domiciliada en el Reino Unido, llamada Avianca Group International, el grupo aeronáutico Avianca salió formalmente del capítulo 11 del Código de Bancarrotas de Estados Unidos, tras llegar a un acuerdo con los acreedores que fue avalado por un juez de Nueva York, en noviembre pasado.



Con ello, la antigua Avianca Holdings quedó como un cascarón y sus accionistas no recibieron nada por su inversión.



Así, Avianca emergió con un nuevo plan de negocios que combina el servicio con la eficiencia operativa y con el que se prevé que la tarifa promedio se reduzca en 20 por ciento para competir con el modelo low cost.



A esta nueva era, Avianca llegó con más de 1.000 millones de dólares en caja, cerca de 3.500 millones de dólares de deuda de largo plazo, 130 aviones y el 65 por ciento del itinerario que tenía en el 2019. Para el 2023 debe estar operando más de 200 rutas.

El cruce de La Línea, completo

El 23 de noviembre, 14 meses después de haber dado paso por el túnel de La Línea, el Gobierno, a través del Instituto Nacional de Vías, dio al servicio las obras conexas y las dobles calzadas entre Ibagué y Cajamarca, con las cuales se completó el cruce de la cordillera Central, un sueño de casi 100 años.



Se trata del proyecto de infraestructura vial más grande del país, que tuvo una inversión de 2,9 billones de pesos y con el que Colombia dará un salto en competitividad, porque un tramo cuyo paso a veces tomaba hasta 3 horas, pasará a 30 minutos para vehículos y 50 minutos para los camiones. El cruce de la cordillera Central quedó habilitado con 60 estructuras, de las cuales 25 son túneles, 31 son viaductos y tres intercambiadores viales. Todos conforman una infraestructura vial de 30 km que permite cruzar el icónico alto de La Línea.



Este es el proyecto de infraestructura vial más grande del país hasta el momento. Foto: Invías

La llegada del cuarto operador

El 5 de abril de este año, WOM comenzó oficialmente operaciones en el país, después de que anunciaran su llegada a Colombia en noviembre del 2020. Con el lanzamiento de los planes de la compañía, se registró una competencia de precios entre los operadores de telefonía móvil que hizo que las tarifas en este segmento tuvieran una disminución hasta de un 21 por ciento, según datos del Dane. Así mismo, la empresa anunció la fusión por absorción de Avantel, la empresa que adquirió en julio de 2020 Novator Partners, el fondo de inversiones al que también pertenece WOM. Con esta decisión, la empresa asume las deudas de Avantel con los otros operadores. WOM, que también opera en Chile, Polonia e Islandia, ya suma más de un millón de clientes en Colombia.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS