Consumidor colombiano, el de más confianza en América Latina

En el último trimestre del 2019, el índice de confianza del consumidor en América Latina tuvo un ligero deterioro, al pasar de 92 en el tercer trimestre de ese mismo año a 91 en los tres últimos meses, mientras que en Colombia se recuperó el optimismo ciudadano: de 99 pasó a 102.



Así se desprende del Estudio Global de Confianza del Consumidor, realizado por The Conference Board en colaboración con la firma de consultoría Nielsen, en el que, además, se evidencia que Colombia es el único en el continente con un índice por encima de 100 (sobre 100 hay confianza), toda vez que las protestas y la situación social de Chile hicieron mella en la confianza, que se ubicó en el lugar más alejado entre todas las demás naciones: 67.

En Argentina, este indicador se mantuvo estable, en 77, al igual que en Venezuela: 75; en México cayó en 8 puntos, al pasar de 98 a 90, y en Perú, que fue donde más subió, pasó de 92 a 97, pues en Brasil solo ganó dos puntos (de 95 a 97).



En el caso colombiano, otro de los resultados destacados es que el ciudadano bajó la percepción frente a una recesión de la economía, ya que este porcentaje en el tercer trimestre del año pasado era del 76 por ciento y pasó a 71 por ciento en el cuarto.

Según el estudio, entre lo que más les preocupa a los colombianos está la estabilidad laboral (38 %), seguida de lo que ocurre con la economía (31 %). Tampoco los dejan dormir tranquilos el crimen (17 %), las deudas (14 %) y la salud (13 %).

Con esas preocupaciones a la vista, no obstante la mayor confianza en que el panorama económico empieza a mejorar, no dejan de blindarse. Por esta razón, de acuerdo con lo hallado por el estudio, cambiaron el rumbo de sus gastos para empezar a ahorrar.



Es así como el 45 por ciento buscará usar marcas más económicas en los productos que necesita una familia. Un 41 por ciento dijo que hará una reducción en consumo de comidas fuera de casa, y el 34 por ciento bajará gastos en entretenimiento fuera del hogar.



Sin embargo, la mesura que los colombianos anunciaron al finalizar el 2019, en el inicio del año no se ha visto reflejada en sus compras. Según el informe de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), enero –mes que tradicionalmente es bajo en ventas– del 2020 tuvo un buen ritmo.



El 44 por ciento de los empresarios consultados por Fenalco mencionaron que sus volúmenes de ventas fueron más altos que los logrados en igual mes del 2019.



Entre los restantes participantes en la encuesta de Fenalco, el 36 por ciento señaló que sus ventas fueron similares, y un 20 por ciento consideró que el movimiento de su registradora tuvo una reducción.

Entre tanto, la expectativa futura para el comercio es halagüeña. El 61 por ciento tiene la expectativa de que venderá más en los meses por venir. Hay que destacar que en diciembre pasado, la cifra de comerciantes con optimismo por el buen desempeño de sus negocios apenas era de 52 por ciento.



Ahora, un 34 por ciento de los consultados por Fenalco apuestan por lo menos a vender lo mismo, y un 5 por ciento cree que puede reducir sus resultados por una menor demanda de productos.



Según la Bitácora de Fenalco, “la posibilidad que ofrecen los bancos, de ‘compre ahora y pague en febrero’ ” fue una de las que ayudaron en el impulso de las ventas del comercio en enero. Esa decisión del ciudadano, de endeudarse, también es una muestra de la confianza del consumidor que refleja el estudio de Nielsen.



De igual manera, en el resultado particular de los comerciantes también se evidencia la temporada escolar, que movió ventas de vestuario, calzado y útiles escolares.

Con crédito de consumo

Según Fenalco, en enero también hubo demanda de aparatos de telefonía celular, computadores y vehículos, lo que, a juicio del gremio, “sugiere que el crédito de consumo continúa fluyendo”.



De hecho, esto se evidencia en las cifras de enero presentadas recientemente por la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), calculadas con base en los registros del Runt. El registro de vehículos nuevos creció en un 15,4 por ciento y el de motos nuevas, en un 10,4 por ciento.

​ECONOMÍA Y NEGOCIOS