¿Por qué frenarán ingreso de nuevos taxis ‘zapatico’ al país?

El Gobierno alista la expedición de un decreto bajo el cual implementará en el país una reforma integral a la operación del servicio de taxi en Colombia, buscando, según el viceministro de Transporte, Juan Camilo Ostos, que quienes se dedican a esta actividad recuperen la confianza del usuario y avanzar en tener más y en mejores servicios de transporte individual.

De acuerdo con un proyecto de decreto en este sentido, que sustituye el Capítulo 3, Título 1, Parte 2, Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte (decreto 1079 de 2015), los vehículos que se van a homologar en adelante, una vez se expida el decreto, serán únicamente los tipo sedán, camionetas y camperos.



La norma, que está publicada para comentarios desde el año pasado, marcará el fin de la llegada de nuevos taxis “zapaticos”, como se les conoce popularmente a estos vehículos compactos.



“Los que están en operación no van a salir del mercado, sino que cuando se emita el decreto no vuelve a ingresar al país ningún vehículo de características compactas”, indicó el funcionario.



El proyecto de decreto, que también incluye la reglamentación para el servicio de taxis de lujo, señala expresamente que para el nivel básico los carros de estas clases deberán tener mínimo cuatro puertas laterales, contar con una bodega o espacio para el equipaje con capacidad no inferior a 0,4 metros cúbicos, y además deberán contar con los dispositivos de seguridad activa y pasiva establecidos en la Resolución 3752 de 2015 del Ministerio de Transporte, o la norma que la modifique o sustituya.

La norma, que se espere entre en vigente este año, también contempla los requisitos para la creación de empresas dedicadas a la prestación del servicio de taxi, entre ellas su patrimonio mínimo, la habilitación del personal y la contratación de una póliza de responsabilidad civil contractual que deberá cubrir, al menos, los riesgos de muerte, incapacidad permanente, incapacidad temporal, gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, con un monto asegurable por riesgos de al menos 60 salario mínimos mensuales, es decir 52,6 millones de pesos para el año 2020.

Las empresas deberán adquirir pólizas de responsabilidad civil. Foto: Taxis Libres

¿Y para los taxis de lujo?

Para el caso de los taxis de lujo, las características técnicas serán aún más exigentes.



Según el proyecto de decreto, los vehículo deberán ser clase automóvil sedan, campero cabinado o wagon de mínimo cuatro puertas lateral, camioneta cerrada de mínimo de cuatro puertas laterales, y deberán contar con sistemas ABS (antibloqueo de frenos), de asistencia a la frenada, de distribución de la fuerza de frenado electrónica), de control electrónico de estabilidad y de asistencia de arranque en pendiente.



Además, deberán tener mínimo seis airbag (dos frontales, dos de tórax y dos de tipo cortina que protegen las plazas delanteras y traseras), un recordatorio de uso del cinturón de seguridad, frenos de disco adelante y atrás, aire acondicionado, una cabina de pasajeros con capacidad para acomodar a mínimo cinco (5) personas, incluido el conductor, con un módulo de espacio por pasajero no inferior a 450 milímetros de ancho a la altura de los hombros y con el módulo de silletería de 750 milímetros.



Igualmente, deberán tener una bodega o espacio para el equipaje con capacidad no inferior a 0,40 metros cúbicos y contar con un sistema de posicionamiento global GPS.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS – EL TIEMPO