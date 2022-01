Una norma que expidieron el miércoles de la semana pasada los ministerios de Minas y Energía, de Ambiente y de Agricultura, y que busca ajustar al alza los porcentajes del etanol y biodiésel en la mezcla con la gasolina y el Acpm, desató un debate entre los mismos gremios, y estos con el Ejecutivo por la iniciativa.



Se trata de la Resolución 40421 del 2021, cuyo articulado busca no solo llevar el nivel del biodiésel al 12 % para luego entre enero y febrero bajarlo al 11 % y desde marzo que el nivel se ajuste al 10 %; sino además, el del etanol dejarlo en el 7 %, para después disminuirlo al 6 % entre febrero y junio, e incrementarlo al 8 % en julio, y a partir de agosto que el nivel quede definitivamente en el 10 %.

“El ajuste de las mezclas del etanol y el biodiésel, que están estipuladas en el contenido en la resolución no es una iniciativa nueva. En agosto del 2018, la mezcla era del 10 % para etanol y el 10 % para biodiésel. Pero luego de una serie de discusiones técnicas con otros ministerios como el de Ambiente, de Agricultura y de Comercio, se llevó el porcentaje del biodiésel al 12 %, y de agregarle un 3 % adicional para aquellas industrias que estaban excluidas como la minería”, explico Diego Mesa, ministro de Minas y Energía.



El funcionario sin embargo precisó que, con el inicio de la pandemia tanto los productores de etanol, como los de biodiésel, manifestaron que no tenían la capacidad para mantener el nivel de suministro, lo que obligó a bajar la mezcla de ambos combustibles vegetales para la gasolina y el diésel.



“Con la nueva resolución se está volviendo a ganar el terreno perdido, y se busca subir inicialmente a 7 % el nivel de etanol, así como la de llevar el biodiésel al 12 %, es decir, ubicar las mezclas a los niveles anteriores, incluso para redinamizar la producción de los dos componentes vegetales”, subrayó el ministro Mesa.



Así mismo, el jefe de la cartera minero energética recalcó que, también existe una resolución de junio del 2020 para la autorización de las mezclas superiores voluntarias para etanol y biodiésel, que de inmediato fue acogida por la Asociación de Volqueteros de Antioquia (AVA), cuyos vehículos (cerca de 800 unidades) están operando con un nivel de biodiésel superior al 20 %.



De acuerdo a la Resolución 41421 del 2021, el diésel, cuya mezcla de biosiésel deberá llegar al 12 %, será suministrada por los distribuidores minoristas, en Amazonas, Antioquia, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Chocó, Cundinamarca, Bogotá, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle.



En diálogos que sostuvo en su momento con Portafolio, el presidente de Fedebiocombustibles, Jorge Bendeck, siempre insistió en que el porcentaje de las mezclas en los biocombutibles, tanto para el biodiésel como para el etanol deben seguir en aumento.



Incluso, en la última conversación, reiteró que un primer paso debería ser del 10 % al 12 % en la mezcla del aceite de palma con el diésel. Y con respecto al aumento en la de etanol de caña de azúcar con la gasolina, el cual es hoy del 8 %, el líder gremial recalcó que el Gobierno debe ajustarla para que primero llegué al 10% y luego, supere este porcentaje.



Por su parte, Fendipetróleo, a través de un comunicado con fecha del 21 de diciembre, señaló que, se debe evaluar “esta decisión por parte de una autoridad que tenga la capacidad técnica para determinar el impacto que puede tener el aumento de las mezclas de biocombustibles al 12 % en los tanques de almacenamiento de combustible de las Estaciones de Servicio y en las plantas mayoristas”.



A renglón seguido, indicó además que, “igualmente se debe evaluar qué efecto puede tener estas mezclas en los motores de los vehículos que utilizan mezclas de biocombustibles con porcentajes del 12 % o superiores. Queremos advertir que la Carta Mundial de Combustibles recomiendan mezclas no superiores al 5 % y existe consenso entre los fabricantes de vehículos alrededor del 7 % máximo”.

