Este 13 de mayo vence el último plazo que la Dian otorgó a las empresas conformadas entre 1 a 10 colaboradores para implementar y emitir la nómina electrónica de diciembre de 2021, enero y febrero de 2022. Los meses restantes: marzo, abril y mayo deberán ser reportados antes del 14 de junio.



(Puede leer también: ¿Cuánto ganan los perfiles laborales más demandados en Colombia?)

Dicha ampliación se anunció con la expedición de la resolución N°000028 del 28 de febrero de 2022, como una medida especial en apoyo a las mipymes en tiempos de reactivación y debido al gran volumen de las compañías de este tamaño, entendiendo que el número asciende a más de 2.5000.000 empresas y que según el MinComercio representan el 78% de la empleabilidad y del 50% del PIB del país.



Así mismo con esta resolución la Dian también informó que los no obligados a expedir factura electrónica, deberán reportar el soporte de pago de Nómina Electrónica, correspondientes al mes de junio, dentro de los primeros 10 días hábiles de Julio de 2022.



Sobre el plazo a vencerse, Nominapp, compañía experta en liquidación de nómina y emisión de Nómina Electrónica, aclara que, a pesar de ampliarse el tiempo, las empresas deben tener presente que no es solo emitir la información del último mes ante la Dian, deberán transmitir los soportes de pago de Nómina Electrónica y las notas de ajuste de manera independiente de los meses mencionados anteriormente.



“Con el poco tiempo que resta, los empresarios de las micro y pequeñas empresas todavía tienen muchos vacíos como, por ejemplo, el desconocimiento de la regulación, las fechas y el proceso de nómina electrónica, sin dejar a un lado que no cuentan con recursos económicos para contratar un proveedor que se encargue de la implementación de este requerimiento, dejando para los últimos días esta obligación” según Andrés Ángel CEO de Nominapp.



Frente a este último punto, la startup colombiana Nominapp, señaló que entendiendo los limitantes por los que atraviesan estas empresas, han dejado totalmente gratis su servicio con el que podrán las mipymes cumplir con la normativa sin incurrir en ningún tipo de gasto.



(Puede leer también: Inflación: las ciudades en las que más ha subido el precio de los alimentos)

Multas y sanciones

Las empresas que no realicen la emisión del documento de soporte de nómina electrónica y las notas de ajuste ante la Dian en los tiempos establecidos podrían enfrentar las siguientes multas:



- 5 % del total de su nómina si no presenta ninguna información.



- 4 % si suministra información errónea y no la corrige dentro de los plazos.



- 3 % si entrega la información tarde.

Qué pasa con las empresas que ya estaban obligadas y no han emitido nómina electrónica

La mayor recomendación que brinda Nominapp para las empresas que tienen más de 10 empleados, cuya fecha límite era el 10 de diciembre de 2021 y no han emitido, es que, sin importar el proveedor que escojan y con asesoría de su contador, implementen y transmitan cuanto antes los meses que han estado obligados, pensando en no agravar y volver más compleja su situación ante el ente regulador.



Finalmente, Ángel aseguro que más allá de las multas es necesario generar un mayor nivel de concientización sobre la importancia de revisar a tiempo y no dejar para lo último este proceso, ya que implica adaptarse a múltiples cambios a nivel administrativo con fechas límite y periódicas para transmitir la nómina a la Dian; cada día que pase hace más corto el intervalo para alcanzar a corregir errores y lograr un proceso de nómina más rápido, eficiente y, lo más importante, sin equivocaciones.



“Hemos entendido el malestar que ha generado para las empresas esta implementación en términos de desconocimiento, costos y por la clara intención de tener un control más preciso de la información de salarios y pagos de las empresas; es por eso que también queremos compartir que el fin último de esta implementación es la aceleración de la digitalización de las empresas y de los procesos que permiten tener compañías más eficaces y eficientes, más el ahorro de tiempo y recursos” concluyó Andrés Ángel, CEO de Nominapp.



(Puede leer también: Corrientazo y arriendo, dentro de lo que más está golpeando el bolsillo)