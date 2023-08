La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios espera radicar en septiembre el proyecto de ley que busca reformar la ley rige al sector desde hace 29 años. Ya hay varios temas definidos que ocuparán varios de los artículos.



Además, en entrevista con EL TIEMPO, el superintendente Dagoberto Quiroga detalló los riesgos que no permitirían que Colombia salga bien librada del fenómeno de El Niño, que comenzaría su etapa más fuerte en octubre.



¿La calidad de los servicios públicos en el país es buena?

En aseo también hay problemas de oligopolios, que controlan casi todo

El servicio de energía es bueno en términos generales, aunque hay zonas donde aún no hay energía. En agua, hay mucha deficiencia, hay capitales como Santa Marta e Ibagué que no tienen un buen servicio y hay otras partes donde la corrupción ha deteriorado el servicio, como en Valledupar.



Los problemas graves son el monopolio y que muchos alcaldes fueron convencidos con dádivas o con razones para que entregaran a los privados la prestación del servicio de agua y los monopolios tomaron estas empresas, pero no garantizaron el servicio.



En aseo también hay problemas de oligopolios, que controlan casi todo el país. Se distribuyen la prestación del servicio cinco grupos económicos y no prestan un buen servicio. Mucha gente se queja del manejo de las basuras, de los residuos y de la contaminación ambiental.



En el sector del aseo lo que uno ve es corrupción. Los oligopolios les están haciendo trampa a los usuarios, están cobrando más de lo que transportan y el Estado ha sido más deficiente en el control.

¿Usted es de la filosofía de no más oligopolios?

No, yo no tengo la filosofía de acabar con los oligopolios, estoy de acuerdo con una propuesta del presidente Gustavo Petro que es democratizar la prestación de los servicios públicos y legislar para que entren nuevas empresas.



Para la democratización hay que hacer una ley que facilite inversiones de pequeñas empresas e inversiones de autogestión de comunidades. En energía solar todavía hay muchas trabas e, incluso, ya hay oligopolios para después monopolizar todo el servicio de energía.



Se trata de abrir un poco más la libre competencia a las comunidades o a los pequeños empresarios que quieren entrar a este mercado, esto es democratizar, no es estatizar.

¿Las empresas están en la capacidad de responder en el fenómeno de El Niño?

Los comercializadores están muy expuestos a las ventas de energía en bolsa y son los que más sufren por la opción tarifaria, tienen una deuda por cobrar de 6 billones de pesos. Si eso se suma a las consecuencias del fenómeno de El Niño, algunas empresas van a estar en una situación complicada.



Hay algunos comercializadores que no van a resistir porque tienen la acreencia de la opción tarifaria y el Gobierno está viendo cómo les resuelve algo para que tengan plata para comprar energía. Si no pueden comprar energía en bolsa porque no tienen la plata y no tienen contratos, tienen que quedarse por fuera.

¿Qué está haciendo el Gobierno para resolver esta situación?

Desde el Gobierno se está mirando si con Findeter se les ayuda a resolver algo. Casi todas las que están en esta situación son electrificadoras del Gobierno.



El precio de la energía subió mucho en unos meses y nosotros le enviamos una carta a Enel pidiendo explicaciones y dijeron que el cambio de Gobierno los puso en una incertidumbre, eso puede ser cierto o no, pero no da para esa alza.



También dijo que no tenían agua, pero nosotros revisamos y ellos estaban botando agua. Cuando pedimos las explicaciones, los precios comenzaron a bajar. Nosotros abrimos un proceso sancionatorio contra Enel.



¿Colombia no podrá superar El Niño sin preocupaciones?

Los cálculos dicen, primero, que el fenómeno de El Niño no va a ser tan fuente como se pensaba inicialmente. Lo segundo es que si hay apagón no va a ser por falta de energía, sino por situaciones de las empresas. Las térmicas están preparadas para esto.

¿Entonces de qué se derivaría el apagón?

Esa es una afirmación del Ministerio (de Minas y Energía) y de la Superintendencia, puede ser por otras causas, pero no porque no haya energía.

¿Cuáles serían?

De pronto por saboteos. Los apagones también se dan por saboteos. Nosotros percibimos que cuando se creó ese conflicto entre el Gobierno y las empresas de energía se habló de un eventual apagón, que no era por necesidad sino, de pronto, por presionar al Gobierno. Esto está también dentro de las posibilidades.



El saboteo de pronto podría venir de algunas empresas. Yo me reúno mucho con los generadores y los comercializadores y hemos hablado que tenemos que concertar, venimos adelantando esas conversaciones.

Pero si las empresas hacen eso, la Superservicios las va a investigar…

Yo creo que los problemas se solucionan dialogando, el problema es que hay empresas que ganan y quieren ganar más y más y no ceder. Yo les he dicho a los empresarios que en una concertación todos tienen que poner.



El sector privado tiene que ser consciente de que tiene que poner, nadie le está diciendo que no gane porque ellos tienen su negocio y han jugado un papel muy importante en el desarrollo del país, pero ante una eventual crisis, tenemos que poner todos.

¿El presidente insistirá en asumir las funciones de la Creg?

No, no se va a hacer. Nosotros lo que queríamos era acelerar un poco las medidas. Antes, la Creg era la que había dejado el anterior Gobierno y era muy difícil esperar que se tomaran medidas.



Lo que le he dicho a los empresarios es no se pongan a especular sobre que aquí vamos a nacionalizar o a acabar con las empresas o le vamos a acabar la rentabilidad.

¿Qué incluirá la reforma a la ley de servicios públicos?

El criterio que tenemos en la Superintendencia es que hay que construir sobre lo bien construido, lo que esté bien hay que dejarlo, si es susceptible de mejorar, se mejora y si hay que cambiarlo, se cambia.

El presidente Petro le ha dicho a todas las empresas del Estado y a las entidades que presenten sus propuestas. Cada ministerio está haciendo una recopilación de lo que ellos consideran.



El presidente ha dicho que quiere garantizar un mínimo vital por cuenta del Estado porque los servicios públicos son esenciales. Eso tiene que garantizarse en la ley. Hay que fortalecer la norma para la universalización de los servicios públicos domiciliarios de calidad.



También hay que fortalecer a la superintendencia porque la mitad del país no tiene un funcionario de la entidad, solo hay siete regionales. Con los mismos recursos podemos redistribuir los funcionarios.



Todavía no tenemos claro si se tocará la regulación de la Creg sobre las tarifas de energía, es posible que se toquen, pero no para quitarle las funciones. La comisión debe regular pensando en los usuarios y en los usuarios de menos ingresos.

¿Aumentarán las sanciones que puede imponer la Superservicios?

Nosotros queremos darle a la Superintendencia más dientes. En el Gobierno pasado se aprobaron unas sanciones drásticas hasta por 100.000 salarios mensuales, pero se cayeron porque se aprobaron en un Plan Nacional de Desarrollo y la Corte Constitucional no lo avaló.



Ahora la sanción máxima que tenemos es de 2.000 salarios mensuales y hay empresas que prefieren pagar ese dinero y seguir cometiendo la misma falla. La Superintendencia y la regulación estaban más al servicio del negocio, que a defender al usuario.

¿Cuándo se va a radicar el proyecto de ley?



Aspiramos a que en muy poco tiempo tengamos el proyecto para someterlo a comentarios y aportes de las empresas o de las mismas organizaciones de usuarios. Yo aspiro a que se presente en esta legislación, pero como hay otros proyectos.



A mí lo que me interesa más como superintendente es presentar un proyecto que realmente llene las expectativas, que ojalá sea concertado para que no tengamos tanta controversia y riesgo de que no se apruebe. Yo aspiro a que la radicación no pase de septiembre.



Con el proyecto de ley también se buscará facilitar la democratización de los servicios porque hay unos oligopolios, desafortunadamente. Hay que abrir el camino para que en la libre competencia puedan ingresar otros operadores.



¿Habrá ajustes adicionales a la tarifa de energía?

Lo que propone el presidente Petro es quitar esa percepción de los generadores de fijar las tarifas a su libre percepción, sino que se evalúe el costo de oportunidad del agua.



Nosotros no podemos medir la libre percepción, pero sí podemos medir la energía térmica, que es la más cara del país y no entendemos por qué oferta a 100 pesos y una hídrica oferta a 500 pesos el kilovatio hora en bolsa.



Otra propuesta del presidente es que el precio en bolsa no pueda ser más alto que el más alto de las térmicas, porque las térmicas son las que más podrían pedir un costo por kilovatio altísimo y las hídricas que tienen un costo más barato por qué sirven de marginador en las subastas.

¿Cuándo estarán listos esos ajustes?

Al ministro (Andrés Camacho) le planteamos la necesidad de que sea urgente porque ahora viene el fenómeno de El Niño y también está la opción tarifaria. Además, la sola sequía hace que las tarifas suban porque el servicio lo van a atender las térmicas. Eso es preocupante.



La regulación la va a hacer la Creg. Las resoluciones de las propuestas que hizo el presidente Petro tienen que ponerse en la página. Los empresarios también están haciendo propuestas y tendremos que concertar con ellos de tal manera que las medidas sean efectivas y que se reflejen en una baja en las tarifas. No podemos regular para seguir manteniendo lo mismo.

¿Hay empresas en riesgo de intervención?

Ahora estamos desarrollando una labor preventiva, queremos no llegar a intervenir empresas porque no hay necesidad. Tenemos un poco de empresas intervenidas y yo estoy interesado en que se liquiden o arreglar el problema.



Estamos estudiando algunas empresas en Yopal y en la Costa Caribe, pero todavía no se ha tomado una decisión sobre intervención.