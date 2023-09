Hace unas semanas el Ministerio de Agricultura publicó para comentarios un proyecto de decreto que busca agilizar los procesos agrarios y permitir que en vez de la extinción de dominio los propietarios vendan su predio.



Sin embargo, este decreto despertó múltiples preocupaciones en diferentes sectores y volvió a poner de presente el fantasma de la expropiación de tierras. En entrevista con EL TIEMPO, la ministra Jhenifer Mojica se refirió al tema e hizo varias aclaraciones.



"Yo quiero dar un parte de tranquilidad a todas las personas porque en esta campaña de desinformación se ha querido decir que aquí vamos a volver socialista este país y vamos a expropiar", dijo la ministra.



Así mismo, aseguró que el Gobierno está buscando un desarrollo agropecuario y que la economía crezca. Por ello, "quien quiera vender se le paga la tierra a lo que vale". Incluso, teniendo en cuenta que el valor catastral de la tierra es inferior al 20 por ciento del valor real y que la gente está evadiendo impuestos.

"La primera opción para el que tenga tierra es que la produzca y la desarrolle. El que no la quiera desarrollar que la venda. También nos pueden vender la mitad. Exploremos las fórmulas que sean necesarias", señaló.



También manifestó que en las tierras que más están interesados para comprar son las de grandes extensiones que no están siendo usadas y que se encuentran, principalmente, en la Costa Caribe y en el Magdalena Medio.



"Se hacen señalamientos sobre estas normas como si fueran un invento caprichoso del gobierno de Gustavo Petro. No, la propiedad aquí y en cualquier lugar del mundo está llamada a cumplir una función. No se trata de un ejercicio abusivo de la propiedad", aseguró la ministra.



Adicionalmente, manifestó que no es posible que en pleno siglo XXI se tengan 43 millones de hectáreas con vocación productiva en el país y que no se estén aprovechando.



El ministerio ha recibido más de 140 comentarios a este proyecto de decreto y se han aceptado algunas recomendaciones. Además, según la ministra Jhenifer Mojica, el texto se piensa discutir en el Congreso de la República y con magistrados, expertos y la Asociación Colombiana de Agricultores (SAC).



"Necesitamos que a todo el mundo se le dé la tranquilidad y la confianza de que se están cumpliendo los estándares desde un gobierno participativo y de puertas abiertas", manifestó la funcionaria.