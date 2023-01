Luego de la polémica que se generó por un informe petrolero que tiene serios problemas en su interpretación de cifras, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, aseguró que ratifica lo que dice este documento.



"Las cifras que están ahí están sustentadas en la información que tienen la Agencia Nacional de Hidrocarburos y en la información que las empresas han entregado públicamente", comentó.



Además, afirmó que nunca se falsificaron firmas en el informe llamado 'Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa'. Explicó que las firmas que aparecen hacen parte de un "protocolo" y un reconocimiento a las personas que hacen parte del ministerio de Minas y Energía.



La ministra también aseguró que este documento "no es informe de reservas, nunca se dijo que lo fuera". "Aquí no le estamos mintiendo a nadie y desinformar de esa manera como si así lo estuviéramos haciendo es una irresponsabilidad con el país", dijo.



Igualmente, manifestó que este es un documento que unifica cifras sobre los contratos petroleros que están vigentes en el país y el análisis distingue los recursos prospectivos de los contingentes y las reservas. "No se están combinando datos, no se está mintiendo en las cifras".



Adicionalmente, la funcionaria dijo que este informe se elaboró de manera pública, sus avances se expusieron durante los comités que se realizaron al interior del ministerio y "nunca se hizo a espaldas de nadie". "Nunca ningún asesor me dijo que estuviera en desacuerdo con ese documento", agregó.



Vale la pena recordar que este documento sirvió de base para que el Gobierno Nacional tomara la decisión de no entregar nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos, tal como lo anunció la ministra Irene Vélez durante el Foro Económico Mundial en Davos.



Noticia en desarrollo...