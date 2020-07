No hubo traslados del régimen privado hacia Colpensiones

La Corte Constitucional tumbó el decreto 558 de 2020, por medio del cual el Gobierno había permitido un pago parcial de los aportes al Sistema de Pensiones durante los meses de abril y mayo. Por otro lado, la Corte también tumbó la segunda parte del decreto que permitió que Colpensiones asuma las pensiones de retiro programado de un salario mínimo de los fondos privados.



No obstante, fuentes del sector le dijeron a EL TIEMPO que no se hizo ningún traslado hacia Colpensiones. Y explican que no se realizó absolutamente nada sobre la base que el Gobierno modificó el mismo decreto y pasó de ser obligatorio en el decreto 588 de 2020 a voluntario en el decreto 802 de 2020.



En la votación de los magistrados de la Corte, la votación que se hizo sobre el tema de los traslados fue de 7-2 y salvaron su voto los magistrados Luis Guillermo Guerrero y Alejandro Linares, quienes consideraban que se debía mantener los traslados.



Esta medida de traslado, cobijaba al 20 por ciento de las pensiones de retiro programado que están en los fondos privados y que contaban con pensiones de un salario mínimo, es decir, a unas 20.000 personas.



En ese sentido, al permitir ese traslado, los fondos privados debían trasladarle a Colpensiones el valor del saldo de la cuenta de ahorro individual y los rendimientos del afiliado, más el bono pensional, es decir, los ahorros que tenía aquella persona en el régimen privado.



Fuentes también dijeron que el decreto 802 de 2020 podría correr la misma 'suerte' del decreto 588 de 2020 y la Corte seguiría con el mismo criterio.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS