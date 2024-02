'No hay un estado de alerta', dice el director de la Upme sobre el fenómeno de El Niño

Colombia está superando el tercer mes más crítico del fenómeno de El Niño sin ninguna afectación al sistema eléctrico, destaca el director general de la Upme, Adrián Correa.



Y para que no haya sorpresas, se realiza un monitoreo constante a todas las variables energéticas, pues durante este mes se espera una disminución adicional del nivel de los embalses para generar energía, que actualmente se encuentra sobre el 52 por ciento.



¿Qué efectos ha tenido el fenómeno de El Niño en el sistema eléctrico?

Los efectos son los previsionales, normales y los esperables y es que existe un aumento de la energía eléctrica generada con térmicas, muchas de ellas tienen obligaciones de energía firme, es decir, se les ha venido pagando desde hace muchos años un dinero para que en estas épocas de sequía puedan entregar electricidad. Los efectos no han ido más allá de esto.

¿Todas las plantas y líneas de transmisión están disponibles?



Sí, desde marzo del año pasado venimos haciendo seguimiento a toda la situación del sistema energético, tanto de las cadenas de suministro de gas natural como de las de combustibles líquidos, además de las variables hidrológicas para verificar que todo esté en correcto funcionamiento o para que si hay algo que ajustar se haga rápidamente.



Las empresas llevaron informes al Cacsse y hemos tenido espacios adicionales donde nos sentamos con las térmicas para conocer el estado de sus equipos, mantenimientos y los programas para atender la demanda de energía en esta época.

Viceministro de Energía, Javier Campillo, y el director de la Upme, Adrián Correa.

¿La infraestructura eléctrica se ha afectado por los incendios?

Hasta el momento no hemos tenido situaciones que lleven a eventos catastróficos o a la salida indefinida de infraestructura.



Lo que sí hemos tenido son incendios en zonas cercanas a infraestructura de combustible líquidos, a líneas de transmisión y distribución de energía y a sistemas de distribución de gas, pero estos incendios se han podido controlar y no han causado daños o afectaciones a la infraestructura.

¿Tomarán nuevas medidas en febrero, que es uno de los meses más críticos?



Las medidas son las que ya hemos venido tomando porque para nuestro sector, si bien febrero es uno de los meses más críticos, el trimestre de diciembre, enero y febrero es lo más crítico, ya superamos el segundo mes de los tres más complejos.



En febrero esperamos que haya una disminución adicional del nivel de los embalses y el planeamiento operativo de corto y mediano plazo se está realizando desde XM, que es el operador y administrador del Sistema Interconectado Nacional.



Desde el año pasado determinamos 43 acciones, que son las que utilizamos para guiar este tipo de eventualidades. Lo adicional ha sido lo de los incendios y por eso desarrollamos una estrategia de monitoreo y de coordinación.



¿Hay preocupación por el nivel de embalses?

No, pero es objeto de monitoreo constante. En esta época, exista o no exista fenómeno de El Niño, hay disminución de aportes hídricos y es normal la disminución del nivel de los embalses.



Lo importante es que no lleguen a una situación crítica, que se activa con una senda de referencia predeterminada.



La idea es que siempre estemos por encima de esa senda y, mientras esto ocurra, sumado a otras variables, hay una especie de semáforo que en este momento nos indica que el estado de operación del sistema es normal, no hay un estado de alerta.

¿Cuál es la situación de alerta para que este semáforo llegue a rojo?

Que el precio en bolsa esté muy alto, esto significa cerca o que supere el precio de escasez, y que los niveles de los embalses estén por debajo de la senda de referencia, que es un valor que va cambiando todos los días. Hasta el momento no se han activado ninguna de las dos.

Las térmicas dicen que no hay suficiente gas y por eso han aumentado las importaciones…



No nos han reportado esta información, y nosotros le hacemos un seguimiento muy continuo. Sí hay importación y la planta de regasificación de Cartagena está para soportar las necesidades de energía firme de las tres plantas que están en el Caribe.



Lo que se espera en estas épocas es tener la disponibilidad para importar y regasificar gas natural para brindar confiabilidad.



Hemos verificado los inventarios y aparte de eventualidades normales en la operación, como temas de válvulas o reemplazos, no ha habido ningún inconveniente.

Foto: Guillermo González - Archivo / EL TIEMPO

¿Colombia sí se está preparando para un próximo Niño?



Nos estamos preparando cumpliendo con lo que debemos cumplir, y es la elaboración de los planes, publicar las convocatorias del sistema de transmisión y adjudicar las obras. Solo en el 2023 abrimos ocho convocatorias del sistema de transmisión nacional.



Además, actualizamos y publicamos para comentarios el plan de abastecimiento de gas natural que no se conocía desde 2019. Esto es muy importante porque podemos identificar cuáles son los refuerzos que se necesitan en el sistema nacional de transporte y hace parte de lo que nos blinda ante eventualidades y fluctuaciones climáticas en el futuro.



También seguimos haciéndole seguimiento a los proyectos de energías renovables a través de una estrategia que denominamos el 'Estallido 6G'. Estamos haciendo un acompañamiento muy fuerte a las empresas, junto con las corporaciones regionales, la Anla, la ANI y los gremios, para acelerar la entrada de estos proyectos y asegurar el suministro de energía.



¿Qué dice ese plan de gas natural?

Contiene un balance de la oferta y la demanda, se identifica infraestructura estratégica en diferentes zonas de Colombia y un análisis de lo que sucede entre los flujos de gas entre el norte y el centro porque sí hay una disparidad en la ubicación geográfica de las fuentes de suministro. También se habla de la importación.

¿Se intentará adjudicar la regasificadora del Pacífico otra vez?



Por reglamentación lo tenemos que hacer, no es una opción porque es un proyecto adoptado por el Ministerio de Minas y Energía, mientras no se diga lo contrario nosotros estamos en la obligación de sacar el proceso.

Director de la Upme, Adrián Correa.

¿Cuáles serán las otras prioridades de la Upme en el 2024?



Seguiremos adjudicando los proyectos de transmisión de energía eléctrica -es una prioridad alta- y continuaremos con el acompañamiento al desarrollo de los proyectos que ya fueron adjudicados.



Por supuesto, hay convocatorias adicionales que vamos a publicar y también se actualizará el plan de expansión de transmisión, que tendrá apuestas muy importantes para la modernización del sistema eléctrico con el fin de seguir acomodando las fuentes de energía renovable.



Hacia el segundo semestre tendremos el Plan Nacional de Desarrollo Minero que será una herramienta muy importante para reforzar toda la dinámica que se está gestando alrededor de los distritos mineros especiales y desarrollar toda la apuesta de los 17 minerales estratégicos.



En hidrocarburos, tendremos la publicación definitiva del plan de abastecimiento de gas natural y hacia finales de este año estaremos construyendo el plan indicativo de abastecimiento de combustibles líquidos.

¿Qué incluirá el Plan Nacional de Desarrollo Minero?



Tendrá un análisis territorial de potencialidades, determinantes socioambientales y encadenamientos productivos. Además, incluirá una herramienta matemática de proyección de oferta y demanda para los diferentes minerales estratégicos.



También habrá una compilación de las apuestas principales del sector desde los territorios y los retos en formalización y comercialización de los diferentes minerales.