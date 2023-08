Después de nueve años al frente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), Francisco José Lloreda dejará el gremio el próximo 15 de agosto al considerar que ya cumplió su ciclo en esta industria.



A cuatro días de su salida, el líder gremial habla de la importancia de seguir impulsando este sector que será clave en la transición energética de Colombia y reitera su llamado a continuar aumentando las reservas de hidrocarburos para evitar que el país pierda su autosuficiencia y seguridad energética.



¿Por qué decidió retirarse de la ACP?

No es fácil en la vida identificar cuándo deben cerrarse y abrirse ciclos. Desde hace un tiempo he sentido que es el momento de dar un paso al costado y de continuar aportándole al país, incluso a la industria, desde otros escenarios.



Por eso tomé la decisión y creo que es la decisión correcta, no solo por el trabajo desarrollado sino por el trabajo que considero que debe desarrollar la ACP a futuro.

¿Esta decisión tiene que ver con el cambio de Gobierno y su oposición al sector petrolero?

En absoluto. En estos nueve años me correspondió trabajar con tres gobiernos y con siete ministros, con cada uno de ellos hubo momentos de trabajo armónico y momentos de tensión.



Por supuesto que el actual Gobierno ha sido un contradictor abierto de la industria, lo que ha conducido a que en el gremio me haya correspondido ejercer una defensa más vehemente de la misma. En ningún momento mi retiro se debe a circunstancias asociadas a este Gobierno.

¿Cuáles son los logros que más destaca de su gestión?

Resalto tres. El primero es que esta es una industria que le ha cumplido y le continúa cumpliendo a Colombia en medio de tantos desafíos y complejidades.



Lo segundo, hoy los colombianos son mucho más conscientes de la importancia del petróleo y del gas, de la autosuficiencia y seguridad energética y del aporte en materia de recursos fiscales y de regalías que provienen de esta industria. La han defendido y no dudo que la continuarán defendiendo.



Lo tercero, creo que la ACP hoy es un gremio más robusto, que ha afianzado su credibilidad desde lo técnico y, sin duda, le habla claro al país.



Me atrevería a resaltar esos tres aspectos, entendiendo que las tareas nunca se terminan y confío en que quien vaya a presidir esta asociación a futuro continúe lo que considere acertado e introduzca los ajustes en donde resulte pertinente.



Ante la fuerte declinación de la producción la implementación del polímero es una alternativa para mejorar la extracción. Foto: Jaime Moreno

¿Cuál es el balance que tiene la industria de estos primeros meses de 2023?

El programa de inversiones se está cumpliendo, y pese a que la inversión privada en exploración para este año se reduce, la inversión en producción se está ejecutando.



Esto explica el leve incremento en la producción, con las empresas proyectamos que este año la producción estaría alrededor de los 770.000 barriles día y creo que hay razones para pensar que así va a ser.

¿Cada vez es más difícil volver a tener una producción de un millón de barriles?

Lo vemos difícil por una razón y es porque el esfuerzo que está realizando el Gobierno para incrementar la producción solo cumple ese propósito y no aumenta reservas. Si no incrementamos reservas va a ser muy difícil sostener la producción a partir de un momento dado.



Si uno analiza el último Marco Fiscal de Mediano Plazo se aprecia que para el 2033, y en el mejor de los casos, la producción va a estar en torno a los 500.000 barriles, este volumen se daría sumando todas las reservas probadas, probables y posibles, los recursos contingentes, incluso, los prospectivos.



Esta situación, por supuesto, debería alarmar significativamente al país y obligar a un debate muy amplio sobre la política de petróleo y gas que se lleva a cabo. Bajo la actual política, y salvo que se encuentre un yacimiento de las características de Caño Limón o Cusiana, volver al millón de barriles es una utopía.

¿Colombia está destinada a importar petróleo antes del 2030?

Sería muy grave para el país perder su autosuficiencia en petróleo y gas natural en tan corto tiempo. En su momento, el ministro José Antonio Ocampo se refirió a una triple transición: exportaciones, financiamiento nacional y regional y fuentes de energía. Ojalá las decisiones en materia energética respondan a ese criterio integral y no se supediten a miradas parciales.

¿Esa importación se evitaría si se entregan nuevos contratos petroleros?

No sé si ya sea tarde, espero que no. Se requeriría un cambio en la política exploratoria y un gran compromiso de todas las entidades del Gobierno para sacar adelante los proyectos actuales y futuros.



Cuando señalo que se requiere de un gran compromiso es porque no solo se trata de la firma de nuevos contratos a través de la ANH o Ecopetrol, sino de garantizarles a los inversionistas seguridad jurídica, reglas de juego estables y condiciones de orden público y seguridad donde operan las empresas.



Sin cada uno de estos componentes se dificultan las operaciones y algunas inversiones. La discusión y la solución va más allá de la firma de nuevos contratos.



¿Cuándo debería Colombia dejar de extraer petróleo para avanzar en su transición energética?

José Francisco Lloreda, presidente de la ACP Foto: ACP

Sin petróleo y gas no hay transición energética en Colombia y en el mundo entero, eso deberíamos tenerlo claro. Distintos análisis internacionales señalan que, incluso, en el escenario más ambicioso en materia de transición, en el 2050 alrededor del 70 por ciento de la energía global va a continuar dependiendo del petróleo, del gas y del carbón, y Colombia no va a ser la excepción.



Entonces, debemos ser muy realistas y preguntarnos cuál es la manera más efectiva para que Colombia pueda contribuir a que no empeore el cambio climático global, al tiempo en que hacemos un uso incremental de las energías renovables en armonía con las necesidades energéticas, ficales y de desarrollo de Colombia.



No tengo la menor duda que, salvo se dé una disrupción tecnológica, que no se avizora a la fecha, Colombia y el mundo continuarán demandando petróleo y gas, por lo menos, durante tres décadas.



La transición energética que Colombia necesita es muy distinta a la de otros países, en especial, a los europeos. El gran desafío que tenemos en cuanto a emisiones está en la transformación del parque automotor y la gran oportunidad que tenemos está en la captura de emisiones a través de la reforestación, más teniendo la Amazonía.

¿Le preocupa el futuro del sector petrolero con el actual Gobierno?

No, por dos razones. La primera es porque los colombianos son cada vez más conscientes de la importancia de esta industria y no van a permitir que el Gobierno la destruya.



Lo segundo, porque el Gobierno necesita esta industria para acometer los programas de inversión que contempla su Plan de Desarrollo. Es difícil concebir un Gobierno en Colombia sin Ecopetrol y sin la inversión privada, eso no significa que no haya un trabajo arduo por delante porque son muchas las amenazas que se ciernen sobre esta industria y el sector productivo en general.

¿Esas amenazas son por el Gobierno o el panorama macroeconómico?

Los entornos cambian y en necesario adaptarse a ellos. No es claro, por ejemplo, cuál va a ser el comportamiento de la tasa de cambio en unos meses, ni tampoco el del precio del petróleo.



Estos indicadores pesan mucho sobre nuestra economía y en la economía a nivel global, no hay otra opción que irse adaptando a las circunstancias. Cosas distintas son las políticas de gobierno y es ahí donde, sin duda, se han encendido las alarmas, pero se aprecia una ciudadanía y un sector político bastante más conscientes de lo que le conviene y de lo que no le conviene al país, eso es bueno y me lleva a ser un poco más optimista.

Los prtecios del petróleo impactan el comercio exterior colombiano. Foto: Archivo Particular

¿Confían en que la Corte Constitucional les dé la razón sobre la deducción de regalías en el impuesto de renta?

Durante las discusiones que se llevaron a cabo en el Congreso por la reforma tributaria indicamos que nadie debe pagar impuestos sobre lo que no es de uno, ni tampoco sobre ingresos de los cuales no se va a derivar un enriquecimiento, por ende, dijimos que no tenía ningún sentido que lo que las empresas pagan de regalías ingrese a la base gravable del impuesto de renta.



Esta ha sido nuestra tesis y la que predomina a nivel internacional. No quisiera pronunciarme sobre lo que la Corte Constitucional finalmente decida, la Corte y sus magistrados me merecen el mayor respeto y creo que han tomado este tema con la mayor responsabilidad.

¿Hay petroleras que estén pensando en irse de Colombia?

Las empresas, en principio, quieren seguirle apostando a Colombia y no dudo que esperan que las razones de incertidumbre se disipen y que se den las condiciones para continuar invirtiendo.



Por supuesto que hay procesos de inversión y desinversión, pero también hay oportunidades en otros países, por eso debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que Colombia sea competitiva porque de lo contrario terminaremos importando petróleo y gas a la vuelta de unos años, teniendo petróleo y gas en el subsuelo.



¿Sería un error dejar el petróleo enterrado en el subsuelo y comenzar a importar?

Eso nadie lo entendería, ningún país con cinco centímetros de frente y teniendo petróleo y gas le apostaría a perder su autosuficiencia y a poner en riesgo la seguridad energética.

¿Cuánto han dejado de ganar las petroleras este año por la reforma tributaria?

En el estudio de ambiente de inversión que realizamos a finales del 2022 las empresas nos indicaron que por la reforma tributaria iban a dejar de invertir en exploración y producción 370 millones de dólares.



No contamos con información más reciente, pero lo que sí es evidente es que las empresas están destinando recursos importantes para pagar los impuestos, incluso, trayendo dólares del exterior para poder hacerlo.

¿Es decir que las empresas no están haciendo nuevas inversiones en el país?

Quien diga que hay una mayor inversión a la que las empresas programaron para este año, está equivocado. Los recursos que están ingresando son para cumplir ese programa de inversiones y para pagar impuestos.

¿La llegada del ministro Andrés Camacho les genera mayor tranquilidad?

La ministra Irene Vélez fue blanco de muchas críticas, pero el país debe entender que ella no hizo nada distinto a interpretar al presidente de la República y ser su vocera. Lo hizo de manera consistente, cosa distinta es si uno cree que esa política es aceptada o equivocada.



Respecto del nuevo ministro creo que tiene en sus manos una gran oportunidad de trabajar de la mano de la industria, no solo para sacar adelante los proyectos existentes sino para que la transición energética justa sea realmente justa.

¿Cuál es el mensaje que le deja al presidente Gustavo Petro?

Ya todo se lo hemos dicho. El país tiene claro que no es incompatible impulsar la industria del petróleo y gas con una transición energética responsable. Creo que al interior del Gobierno muchos la tienen clara, ojalá procedan en consecuencia.

¿Quién será el nuevo presidente de la ACP?

Esa es una decisión que le corresponde al consejo directivo, esperaría que para el 15 de agosto cuando yo me desvinculo del gremio esa persona ya esté designada. No tengo duda de que el consejo directivo tomará una decisión acertada.