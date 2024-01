Meta de recaudo de Dian no se cumplió: ¿qué pasará en 2024? Expertos analizan riesgos

El año pasado, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) logró recaudar 278,9 billones de pesos y, aunque no se cumplió la meta que se había trazado, el dinero que se logró recoger estuvo muy cerca de lo planteado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (273 billones de pesos).



Por lo tanto, Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, asegura que no hay expectativas de que se incumpla la regla fiscal de 2023; sin embargo, hacia adelante la situación luce más complicada.



Explica que, según el Marco Fiscal, para 2024 se espera un recaudo de 315 billones de pesos, pero si la economía continúa estancada y el recaudo de este año aumenta al mismo ritmo de la inflación, se tendría un faltante de 15 billones de pesos.



Esta cantidad es la misma que se espera obtener a través del arbitraje de litigios de la Dian; no obstante, aún no se ha aprobado la ley que facilita que la entidad pueda recurrir al mecanismo de arbitraje para solucionar los litigios y recaudar ese dinero de manera más acelerada.



De acuerdo con Oliver Pardo, esto significa que hay muchos indicios de que en el 2024 no se va a cumplir la regla fiscal, y si esta situación persiste, para el 2025 tampoco se cumpliría.

Se debería hacer otra tributaria que ayude a recaudar más recursos

"Un incumplimiento sostenido de la regla fiscal durante dos o más años generaría muchas alarmas para los inversionistas y comenzaría a generar preocupaciones sobre la vulnerabilidad de Colombia ante algún choque como una pandemia o algún evento internacional o nacional que haga que las finanzas públicas enfrenten problemas de sostenibilidad", agrega.



Ante este panorama, el experto asegura que no hay espacio fiscal para aprobar una tributaria que les baje el impuesto de renta a las empresas, como lo planteó el presidente Gustavo Petro en diciembre pasado.



"Es muy difícil que toda esa plata que se dejaría de recaudar -unos 15 billones de pesos- pueda entrar a través de otras fuentes de ingresos. Aun si se encontraran esas fuentes, se debería hacer otra tributaria que ayude a recaudar más recursos que permitan cumplir la regla fiscal", dice.



Por el contrario, lo que debería hacer el Gobierno es recortar sus gastos para el 2024, trazar un presupuesto más bajo para el 2025 o plantear una nueva reforma que aumente los ingresos tributarios.



Esto debido a que no cumplir la meta de recaudo que se había trazado para el 2023 implica que el presupuesto de este año está desfinanciado, señala el exdirector de la Dian Lisandro Junco.



El Gobierno ya no tiene 11,2 billones de pesos por menor recaudo, no ha recuperado los 15 billones de pesos a través de arbitrajes y ya no podrá contar con 6 billones de pesos por los artículos de la reforma tributaria de 2022 que fueron declarados inconstitucionales.



Horacio Ayala, quien también fue director de la Dian, dice que en 2024 debería incrementarse el recaudo de impuestos porque lo que se incluyó en la tributaria comenzó a implementarse en el 2023.



Por lo tanto, las declaraciones de renta que se presenten este año y los pagos que se realicen serán el resultado de los movimientos del 2023, salvo algunos anticipos que se pudieron hacer en 2023.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la desaceleración que experimentó la economía colombiana el año pasado puede tener algún impacto en el impuesto de renta que deben pagar las empresas, que pesa un 40 por ciento en el recaudo de la Dian.



Además, la Corte Constitucional tumbó el artículo que prohibía a las compañías mineras y petroleras deducir los pagos de regalías de la base gravable del impuesto de renta.



"Ojalá la situación no se vuelva terriblemente complicada en el momento en que se empiece a notar la reducción de los ingresos por la explotación de recursos naturales, que es a lo que le está apuntando este Gobierno", manifiesta Horacio Ayala.