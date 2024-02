‘No hay alerta en relación con las vigencias futuras de los proyectos 4G’: CCI

La Cámara Colombiana de la Infraestructura(CCI), preciso que, a la fecha, no existe alerta alguna en relación con las vigencias futuras de los proyectos de cuarta generación, 4G.

Dijo, además, que eso fue lo que incluyó y precisó el Decreto de liquidación del Presupuesto conocido la semana pasada.



El gremio hizo ese pronunciamiento luego de que el viernes anterior el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla dijo que había obras de infraestructura que tienen los recursos necesarios, “pero que no están avanzando de la manera esperada”.

Ese mismo día la Cámara Colombiana de la Infraestructura se comprometió a revisar en qué estado están los proyectos.



La CCI dijo que “solamente muestran retrasos notorios Mulaló-Loboguerrero y Bucaramanga-Pamplona por razones ambientales y sociales, que han derivado en litigios jurídicos”.



En ese mismo sentido y en relación con el modelo de Alianzas Público Privadas, y las concesiones, la CCI agregó que la propia Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció proyectos de quinta generación por 24 billones de pesos.



Por su parte, el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo reaccionó a la entrevista del ministro de Transporte, William Camargo, con EL TIEMPO en donde dice que no es claro si se van a seguir respetando las “vigencias futuras” ya expedidas o si se continuarán expidiendo hacia el futuro”.

El exjefe de la cartera de Hacienda manifestó que sería una tentativa desafortunada “similar a la que sombreó por algunos días con el fallido intento de la partida global que por 13 billones de pesos que se alcanzó a incluir en el presupuesto de este año y que, finalmente, se debió solucionar corrigiéndolo con el decreto de Yerros”, dijo.



Si no se honran las vigencias futuras ya expedidas o si se suprimen hacia el futuro, sería otro golpe a la confianza del sector privado que lo retraerá de participar en obras de infraestructura que, sin ‘vigencias futuras’, lo mismo que sin peajes, es muy improbable que sigan participando en APP de infraestructura”, expuso Restrepo.



Además dijo que la valorización es un mecanismo para financiar obras públicas que puede descargar en parte las cargas del presupuesto público.



“Pero poner en marcha un mecanismo amplio y ambicioso de valorizaciones por todo el país como el que bosqueja el ministro es una ardua tarea que tomará varios años implementar”, explicó.



En ese mismo sentido, Restrepo dijo que no solo hay que actualizar catastros en todas las franjas de tierra cuyo valor se mejorará con las grandes vías de cuarta generación que se emprendan, lo que tomará tiempo, sino que “además ese trámite legal y político de aplicar un gigantesco programa de valorizaciones como el que bosqueja el ministro no será labor de pronta ejecución”, aseguró.



Al finalizar, Restrepo señala que el problema de la incertidumbre afectará a la política de vigencias futuras.



“¿Y mientras tanto qué, si se marchita la política de peajes y de vigencias futuras? No es aventurado pronosticar que en el entretanto (lo que puede tomar varios años) se puede quedar el país sin cómo financiar el desarrollo de su infraestructura. Lo que sería muy grave”, puntualizó.

