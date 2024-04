'No estamos listos para sancionar un proyecto de hidrógeno a gran escala': Ecopetrol

Ecopetrol es una de las primeras empresas que decidió apostarle a la producción de hidrógeno de bajas emisiones en Colombia y en marzo de 2022 puso en marcha un piloto en la refinería de Cartagena.

Sin embargo, aún falta un largo camino por recorrer e incentivos por parte del Gobierno Nacional para que en el país se puedan viabilizar proyectos a gran escala, según comentó Ana Milena López, vicepresidenta financiera de Ecopetrol.

"No estamos listos para sancionar un proyecto de hidrógeno a gran escala" que permita venderles hidrógeno a terceros, afirmó durante su participación en la Semana Arpel- Naturgás, que se desarrolla por estos días en Cartagena.

Explica que, a diferencia de los proyectos de generación de energía renovable, actualmente las iniciativas de hidrógeno no tienen los retornos que se requieren para que sean viables y el sector financiero tampoco está listo para financiaras.

"El hecho de que no estemos listos para sancionar un proyecto mañana, porque hoy los retornos no los tenemos, no quiere decir que no debamos trabajar en madurar estos proyectos y avanzar", aseguró Ana Milena López.

Para que los proyectos de hidrógeno puedan ser viables, según expresó la vicepresidenta financiera de Ecopetrol, se requieren incentivos del Gobierno para disminuir el nivel de riesgo de estas apuestas, poder madurar proyectos a gran escala y hacer que estas nuevas tecnologías sean rentables.

"En Colombia existen algunos, pero tenemos que volvernos mejor en la manera en que estructuramos estos incentivos. Muchas veces funcionan para una cosa y no funcionan para la otra", dijo.

Los americanos cuentan con un esquema que permite utilizar varios incentivos a la vez

Específicamente, mencionó que estos incentivos deben estar enfocados a permitir bajar el costo final del hidrógeno y, para esto, hay países que ofrecen incentivos tributarios al Capex o subsidios a la demanda.

"Los americanos cuentan con un esquema que permite utilizar varios incentivos a la vez y son acumulativos. En Colombia esta parte de la ecuación nos falta", agregó Ana Milena López.

Actualmente, Ecopetrol tiene en fase de factibilidad dos proyectos medianos de hidrógeno que espera desarrollar en las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja.

Cada iniciativa tendrá una capacidad de 60 megavatios y estarán respaldadas por más de 300 megavatios de generación de energía renovable no convencional. La idea es usar este hidrógeno para consumo local.

Además de proyectos de hidrógeno, Ecopetrol está contemplando desarrollar nuevas iniciativas de geotermia y captura de carbono en el país.

"Eventualmente, esperamos llegar a un punto donde estas tecnologías tengan el nivel de maduración que nos permita garantizar retornos para poder desarrollarlas a gran escala y lograr que las financien", señaló la vicepresidenta financiera de Ecopetrol.

Además, manifestó que la captura de carbono puede ser una de las grandes soluciones que viabilicen la continuidad petrolera. "Difícilmente una industria tiene un mejor entendimiento del subsuelo que nos permita capturar carbono de una manera efectiva. El sector petrolero conoce el subsuelo como nadie", agregó.