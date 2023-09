La banca, la industria y el Gobierno Nacional ven con buenos ojos que los riesgos inflacionarios de meses atrás se encuentran ya acotados. Por ello, en un comunicado conjunto, Asobancaria, la Andi y el Gobierno Nacional mandaron un mensaje para que los colombianos no aplacen sus decisiones por las condiciones de liquidez de hoy, puesto que cambiarán.



Puede leer también: Un año después de elecciones, ¿qué ha pasado con el dólar?

Hay que recordar que, con el objetivo de atajar los altos precios, el Banco de la República inició un ciclo de alza de tasas de interés desde septiembre del 2020, cuando los tipos estaban en 1,75 por ciento. Desde entonces a hoy las tasas han subido 1.150 puntos básicos hasta el 13,25 por ciento actual.

Facebook Twitter Linkedin

Los datos más recientes de inflación permiten al mercado anticipar un cierre para el 2023 de un solo dígito. Foto: Andrea Moreno. ELTIEMPO

Los datos más recientes de inflación permiten al mercado anticipar un cierre para el 2023 de un solo dígito, lo que podría llevar al Emisor a tomar la decisión de recortar la tasa de interés de referencia. De momento, en julio la inflación bajó hasta 11,78 por ciento anual.



"El país vive un proceso de desaceleración económica, que estaba prevista. La inflación y la tasa de intervención llegaron a su límite y ahora necesitamos recuperar la economía", aseguró el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.



En concreto, Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, le quiso mandar un mensaje a diferentes sectores.



“El mensaje es para los empresarios que están pensando en comprar maquinaria que llegará en los próximos meses. Si piensan aplazarlo por las condiciones de liquidez de hoy, no lo aplacen. Las condiciones van a mejorar. El mensaje es para los que están ahorrando para comprar una vivienda y que hoy al hacer la simulación no encuentran el cierre financiero por la tasa actual. No desistan porque en el momento que vayan a hacer la negociación las tasas de interés serán distintas. También los estudiantes que tienen que pagar un semestre en enero y que están pensando en aplazar. No aplacen”, señaló.

Facebook Twitter Linkedin

De momento, en julio la inflación bajó hasta 11,78 por ciento anual. Foto: iStock

En la comunicación conjunta también señalaron que es positivo que la Superintendencia Financiera haya implementado las medidas adecuadas para dinamizar el otorgamiento de crédito, como el ajuste de la Normativa del Coeficiente Estable Neto (CFEN), medidas que estamos seguros complementarán nuestro panorama en términos de liquidez.



“Hay la seguridad de que este estímulo monetario le facilitará a la industria dinamizar sus procesos productivos, contribuyendo a su vez con una mayor creación de empleo. Además, iniciar un rápido abaratamiento del crédito, requisito previo para la reactivación de la demanda interna de cara al 2024”, dice la información.



REDACCIÓN ECONOMÍA