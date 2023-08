“La mejor marca es nuevo” reza un dicho popular, pero la séptima edición de la feria Nextcar, que abrió sus puertas el pasado jueves 24 de agosto e irá hasta mañana domingo 27 en Corferias, Bogotá, demuestra una vez más que dentro del amplio mercado de vehículos usados se pueden encontrar alternativas que seguramente no se habían considerado o que se pensaban fuera del alcance.

Uno de los principales beneficios de considerar un vehículo usado por encima de uno nuevo es que estos ya ‘sufrieron’ su depreciación inicial, que es la más marcada, además de que causaron ya los costos de matrícula inicial, así que por el presupuesto que se tiene establecido se podrán encontrar modelos recientes de segmentos superiores al de uno nuevo del mismo precio.



Si por ejemplo tomamos un presupuesto de 50 millones de pesos, que es donde actualmente se empiezan a encontrar los carros nuevos más económicos y de gamas más bajas, al mirar el mercado del usado veremos que hay una amplia oferta de vehículos más grandes y mejor equipados.

Aproveche los servicios complementarios disponibles como la revisión del historial legal del carro y las ofertas financieras. Foto: Daniel Otero / Motor

El primer paso, incluso antes de ir a la feria, es tener claro cuál es ese presupuesto del que puede disponer, así como el tipo de carro que está buscando o que quiere. Con más de 1.000 vehículos exhibidos por los 65 expositores en esta séptima edición de Nextcar es fácil “perderse”, por lo cual será de gran ayuda llegar allí con una idea clara.



De cualquier forma, no será raro llegar buscando algún tipo de carro o modelo en específico y terminar “antojado” por algo distinto, precisamente porque bajo un mismo techo se encuentra una oferta que cubre prácticamente todos los segmentos de vehículos que hay en el país. Incluso, algunos expositores cuentan con motos.

Tener toda esta oferta dentro de un mismo espacio, sin tener que recorrer toda la ciudad, es justamente el propósito de Nextcar, y siguiendo esa idea es que también se tendrá acceso a herramientas para conocer el historial legal del vehículo, entidades financieras con planes especiales y aseguradoras con sus portafolios completos. Además de eso, algunos de los vehículos ofrecidos pueden ser cobijados por una garantía.

Consejos para comprar carro usado

En el caso de la feria Nextcar, aproveche al máximo el tener todo bajo un mismo techo y no se deje ganar por el afán eligiendo lo primero que le llame la atención. Baje la velocidad, revise sus opciones; haga un listado con los carros que le interesaron y mírelos cada uno en detalle, no solo para conocer el estado en que se encuentran o las facilidades que le puedan ofrecer para su compra, sino para asegurarse de que se ajusta a sus necesidades.

Si lo quiere para su familia, mida el coche del bebé, que le quepa el perro, que la abuelita se pueda subir, que no le toque bajar a nadie para subir el mercado, que entre en su garaje y, sobre todo, que se sienta bien cuando esté montado. De poco sirve un carro que se vea bonito por fuera si por dentro, que es donde usted va a estar, no encuentra los accesorios que quiere, el equipamiento que busca, ni se siente cómodo estando allí. Nada peor que pagar (¡y endeudarse!) por algo que no lo convence.

Cada boleta cuesta 11.000 pesos colombianos. Foto: Daniel Otero / Motor

Otro punto por considerar son los costos que representará el vehículo que quiere comprar. Tenga presente, por ejemplo, que la tarifa del Soat varía por el tipo de vehículo, cilindraje del motor y edad, así que si quiere subir de gama seguramente este costo anual se le incrementará. Lo mismo ocurrirá con el valor del seguro, imprescindible si la compra se hace a través de entidad financiera. Una revisión al historial del vehículo es clave para darse una idea de la vida que ha tenido y en lo posible trate de ahondar en cualquier cosa que le llame la atención. Por ejemplo, no es raro encontrar carros con reclamaciones por menor cuantía en las aseguradoras, algo en la mayoría de casos no debería ser tema para preocuparse.

La mayoría de esas reclamaciones suelen ser por percances ligeros: una columna atravesada, un espejo que no cupo, una llanta que no aguantó el hueco. De todas formas, si puede pedir claridad al respecto, mucho mejor, e igualmente muchos de los vehículos en la feria tendrán algún peritaje reciente; si no, pida que lo hagan.

Como decimos más arriba, lo más importante es tomarse el proceso con calma para asegurarse de que la compra que haga lo satisfaga completamente.

Al separar un vehículo es importante que para cerrar el negocio se obtenga previamente un condicionamiento a que el auto pase a satisfacción del comprador un peritaje mecánico y, a la vez, tener certeza de la devolución del depósito en términos y plazos si el automotor no está en estado satisfactorio.



Un primer vistazo a un carro que está propuesto en la feria y que eventualmente no puede manejar es juzgarlo por el estado del interior, tapetes, baúl, limpieza general, estado del timón, y si ha sido retapizado será indicio de que ha tenido un trato rudo, confrontando la edad.

En cuanto a lo que se hará en la Nextcar para motivar la compra, indicó que los concesionarios y entidades bancarias tendrán una variedad de ofertas y beneficios. Foto: Cortesía NextaCar

Recuerde que la mecánica se consigue nueva y se sabe cuánto valen las reparaciones, por lo cual estos problemas se deben discutir con el vendedor y deducir del precio del carro. En cambio, una cabina golpeada, mal latoneada, repintada o desajustada, es irremplazable en un precio racional y en ese caso hay que caminar más porque seguramente habrá modelos iguales o equivalentes que gocen de mejor salud.



Para rematar, exija ver la tarjeta de propiedad para confrontar la fecha de matrícula, que es el dato que da la verdadera edad del vehículo y no el año/modelo. Estime un uso de 12.000 kilómetros por cada año en las calles.

Otras actividades



Paralelo a la vitrina de vehículos usados, de la feria Nextcar en el área de banderas se podrán ver vehículos de carreras del TC 2000, habrá exhibición de karts con sus pilotos, en el nivel 2 del pabellón 8 habrá una muestra de carros de colección y habrá un espacio con simuladores para el público.

