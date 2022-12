La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) les informó a las establecimientos que se dediquen exclusivamente al expendio de comidas y bebidas y que estén inscritos al Régimen Simple de Tributación (RST) que deberán volver a cobrar el Impuesto Nacional al Consumo (impoconsumo) a partir del 1 de enero del 2023.

El impoconsumo regresará después de que el beneficio de la Ley de Inversión Social, cual eximía ese cobro, llegará a su fin el 31 de diciembre de 2022.



Así las cosas, este tipo de negocios deberán cobrar a sus consumidores el impoconsumo y tener actualizado el Registro Único Tibutario (RUT) con la responsabilidad 33.​

Los pasos a seguir para actualizar

Los establecimientos tendrán que actualizar el RUT, remplazando la responsabilidad 50 o 57, que dice 'No responsable del impuesto al consumo' según corresponda su naturaleza jurídica, por la 33, por la 'Responsable del Impuesto Nacional al Consumo'.



Para hacerlo, hay dos formas:



- Personas naturales: la actualización se hará ingresando como usuario registrado al Portal Transaccional de la Dian, en el servicio electrónico del RUT y mediante autogestión.



- Personas jurídicas: podrán hacer el proceso por medio de cita virtual o presencial, a través de la página web de la Dian (haga clic aquí), en la opción 'Asignación de citas'.​

Posibles sanciones

Las posibles sanciones por no cobrar el impoconsumo y por no actualizar la responsabilidad tributaria están contempladas en el artículo 402 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal) y son: en prisión de 48 a 108 meses y multa equivalente al doble de lo no consignado sin que supere el equivalente a 1'020.000 UVT.



Vale la pena recordar que el no cobro del Impuesto al Consumo, determinado en la Ley de Inversión Social, "buscó ayudar y facilitar la reactivación económica de estas actividades, mediante la exoneración de la responsabilidad de pagar dicho impuesto durante el 2022", recordó la Dian.

