Bancos comienzan a anunciar horarios especiales para diciembre

Debido a los eventos de fin de año, entidades bancarias como Bancolombia tendrán ajustes en sus horarios operación para esta temporada.



Esta entidad bancaria anunció las novedades que se presentarán en su red de sucursales físicas y en los Fondos de Inversión Colectiva durante diciembre. estos son:



Martes 8 de diciembre (festivo): no se prestará servicio en la red de sucursales

físicas.



Jueves 24 de diciembre: habrá atención al público hasta la 1:00 p.m. en todas las

sucursales físicas. Por su parte, los fondos de inversión recibirán órdenes de

transacciones hasta las 12:00 del mediodía en sucursales físicas y en canales

virtuales operarán en los horarios habituales.



Viernes 25 de diciembre 2020 (festivo): no se presta servicio en la red de

sucursales físicas.



Sábado 26 de diciembre: habrá horario habitual en las sucursales que abren los

sábados, y que pueden consultarse en grupobancolombia.com.



Domingo 27 de diciembre: habrá horario habitual en las sucursales que abren los

domingos, y que pueden consultarse en grupobancolombia.com.



Miércoles 30 de diciembre: las sucursales prestarán servicio de manera habitual

de acuerdo con el horario de cada una.



Además:



• Las transacciones de fondos estarán habilitadas en la red de sucursales en

su horario habitual.



• Las solicitudes de cancelación de fondos que se reciban el miércoles 30 de

diciembre serán pagadas el lunes 4 de enero del 2021, por lo que si el

cliente requiere recursos con urgencia se sugiere realizar un retiro parcial en

dicha fecha.



• No se recibirán cheques en horario extendido.



Desembolsos: para garantizar que todas las solicitudes se desembolsen en

2020:



* Redescuento y Agrofácil: hasta las 3:00 p.m.

* Cartera comercial y consumo: hasta las 5:00 p.m.

* Garantías FNG – FAG: se reciben solicitudes hasta las 3:00 p.m.



Jueves 31 de diciembre: no se presta servicio en la red de sucursales físicas.



Viernes primero de enero 2021 (festivo): no se presta servicio en la red de sucursales

físicas.



Cabe anotar que, en los días que no se mencionan, la operación se conserva con

normalidad.



De igual modo estarán a disposición de los clientes de este banco los siguientes canales: cajeros electrónicos, kioskos, corresponsales bancarios, Sucursal Virtual Personas, Sucursal Virtual Pymes, Sucursal Virtual Empresas, App Personas, App Pymes, App Empresas, Bancolombia A la Mano, Nequi, Sucursal Telefónica, chat y redes sociales.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS

