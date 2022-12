Diciembre es, por excelencia, un mes en el que el gasto de los hogares se dispara. No solo son las compras mensuales tradicionales de la canasta básica, pues a estas se suma la compra de regalos, ropa, adornos para el hogar y, por supuesto, la cenas de Navidad y de Noche Buena.



Una reciente encuesta presentada por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), señala que el 55 por ciento de los consultados cuenta con un presupuesto máximo de 400.000 pesos para atender el gasto decembrino, cuando el año pasado fue 500.000 pesos.



(Lea también: El árbol de navidad en caña flecha más grande del mundo está en Sincelejo)

La misma encuesta reveló que el 17 por ciento gastará hasta 200.000 y un 29 por ciento destinará más de 800.000 pesos.



"Esto demuestra que en pesos y, seguramente, en unidades, va a haber un desempeño en diciembre inferior al año anterior", señaló Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio de los comerciantes.



Sin embargo, algunos comerciantes señalan que este año las cifras pueden quedarse un poco cortas, pues muchas familias que, el año pasado no tuvieron un gasto tan importante en estas festividades, se desquitarían en este 2022.



(Le puede interesar: Colombianos planean darle regalo de Navidad a sus amantes: vea los más comunes).



Si bien 4 de cada 10 consultados por Fenalco señaló que está reduciendo sus presupuestos para los regalos, en materia de arreglos navideños para el hogar, un 22 por ciento está dispuesto a renovar sus decoraciones y el 64 por ciento opta por reutilizar la del año anterior.

Esto demuestra que en pesos y, seguramente, en unidades, va a haber un desempeño en diciembre inferior al año anterior FACEBOOK

TWITTER

Aunque los comerciantes tienen una buena expectativa en que el gasto de los hogares tenga una buena dinámica en diciembre, a nivel de la región Colombia figura como uno de los países con menor gasto en este mes, aunque el porcentaje no es que sea del todo malo.



De hecho, la encuesta realizada por la firma de consultoría Deloitte, indica que seis de cada diez colombianos indicaron que realizan compras en esta temporada navideña. En Perú, ese porcentaje supera el 82 por ciento; en Costa Rica el 72 por ciento, en Argentina alcanza el 67 por ciento, mientras en México el 64 por ciento.



Esa misma encuesta indica que los colombianos no le dan tanta trascendencia a las decoraciones de Navidad entre sus gastos de la temporada, solo el 3 por ciento las tiene entre sus prioridades, al igual que la cena de Navidad (14 por ciento), un punto porcentual por encima de los costarricenses.



(Lea también: Así puede reclamar el bono de Jóvenes en acción: 400.000 pesos para Navidad)



Sin embargo, la ropa y los accesorios ocupan casi toda su atención. El 30 por ciento las tiene entre su mayor prioridad para la época. Para el 21 por ciento de los mexicanos esto es esencial, lo es para el 19 por ciento de los argentinos, el 13 por ciento de los costarricenses y el 11 por ciento de los peruanos.



Los colombianos también le dan prioridad a los regalos en esta temporada, pues son esenciales para el 20 por ciento de los consultados, superando a los consultados de los otros tres países que hicieron parte de la encuesta de la consultora Deloitte.



Quienes se han decidido por apostarle a una nueva decoración para sus hogares, pareciera que no escatimarán en gastos, pues según estadísticas de Linio, uno de los marketplace más importantes del país, algunos colombianos estarían gastando entre 350.000 y 450.000 pesos solo en productos y decoración navideña, entre los que se cuentan los tradicionales árboles, iluminación, decoración y vajillas.



"Bogotá, Medellín y Cartagena son las ciudades que mayor demanda tienen en productos para decorar el hogar en esta época y por esta razón", advierten voceros de esta plataforma. Agregan que este año el producto más vendido ha sido el árbol de Navidad, seguido de los adornos y vajillas.



Precisamente, una de las grandes tendencias para este año es decorar el árbol de Navidad con adornos en dos colores: oro y plata, una mezcla que, según los expertos de Linio, aporta elegancia y sofisticación sin renunciar a la sencillez.



Agregan que las estrellas y los muñecos en materiales de fibras naturales y madera, son la tendencia para acompañar la decoración de los árboles. "Está vez seguirán siendo gran aliada en la decoración navideña, al igual que los pompones en lana".