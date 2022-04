Aunque no cabe duda de que algunos renglones de la economía, como el comercio, los restaurantes y bares, se verán afectados con la eliminación de la Selección de Fútbol de Colombia del mundial que se llevará acabo en Catar, ese golpe no será de largo plazo y mucho menos será determinante para el desempeño económico del país.



Jorge Tovar, economista de la Universidad de Los Andes, Ph. D. en economía de la Universidad de California en Berkeley y exjugador de las divisiones inferiores de Millonarios, sostiene que, aunque las cifras no son del todo alentadoras “el efecto no es ni tan determinante ni tan duradero como lo han hecho ver”.



Los dueños de bares, restaurantes y tiendas deportivas dejan de hacer su agosto, dice el experto, quien señala que, no obstante, “hay efectos importantes para la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) porque deja de recibir la millonada de dólares que le da la FIFA por clasificar al Mundial”.

​Y menciona el economista que según estudios recientes el impacto sobre el producto interno bruto (PIB) es de 0,5 puntos en aquellas selecciones que estuvieron a punto de clasificar y no lo hicieron, pero que en el caso colombiano hay que tener en cuenta que su onceno "realmente no estuvo cerca de la clasificación, lo que determina que los efectos son a corto plazo, es decir no repercuten en la economía general de un país".



Sin duda, para el experto de los Andes, entre los mayores damnificados por la eliminación de Colombia al Mundial de Catar, están los propios jugadores y la Federación de Fútbol del país, pues por solo patrocinios no podrán recibir ahora unos 41.000 millones de pesos que aportan empresas y marcas como Cerveza Águila, Servientrega, Bancolombia, Avianca y Adidas, entre otras.



El Tiempo