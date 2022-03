Al menos unos siete subrenglones del comercio y la industria, entre los que se cuentan los restaurantes, bares, agencias de viajes, aerolíneas, electrodomésticos, servicios de televisión y los licores, recibirán de manera directa los efectos de la eliminación de la Seleccción Colombia del mundial de fútbol que este año se llevará a cabo en Catar, según lo advierte la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).



Las cifras hablan por sí solas. El gremio de los comerciantes señaló que los reportes de bares y restaurantes durante la época de los mundiales de Brasil y Rusia evidenciaron un aumento de los ingresos entre 30 y 40 por ciento, en comparación con los mismos períodos de años anteriores.



“La eliminación del equipo colombiano afectará duramente las ventas de empresas vinculadas a la gastronomía, bares, comidas rápidas, domicilios, camisetas y otros artículos de vestuario, souvenirs, agencias de viajes, aerolíneas, cerveza, licores y refrescos en general, tv por suscripción, televisores y algo muy de la entraña emocional del colombiano, el álbum de Panini”, dijo Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.



Camilo Ospina, presidente de la junta directiva de Asobares, le dijo a Portafolio, por su parte, que la no ida al mundial generará una afectación para los bares, que no solo tendrá impacto en las ventas, sino en la misma generación de empleo.



“Que la Selección Colombia no vaya al mundial genera una afectación para nuestro sector. Cerca del 20 por ciento de la facturación de los establecimientos se aumentaba cuando había un partido de la selección Colombia, algo muy positivo, también movía otros horarios a los tradicionales de operación de estos establecimientos. Además, los partidos de la tricolor llamaban a reforzar a los equipos de trabajo en los establecimientos, en términos de seguridad, servicio de mesa y bar”, expresó el directivo.



Guillermo Gómez París, presidente de Acodres, gremio oficial del sector de restaurantes, destacó que sin duda se verá una gran golpe para los restaurantes.

Domicilios

Si bien el comercio y el sector de restaurantes ha manifestado la cara negativa del panorama, las plataformas de domicilios, como es el caso de Rappi y iFood han manifestado que no esperan bajas en ventas por la no participación de Colombia en el mundial.



“Realmente no creemos que esto impacte el sector de domicilios, los horarios de los partidos serán entre las 5 de la mañana y las 2 de la tarde, hora colombiana, lo que podría eventualmente traer una demanda mayor a la hora del almuerzo No esperamos que existan bajas en el sector de los domicilios, y por el contrario, por la fecha en la que se juega el mundial, estaremos en una época de alta demanda”, dijo Rappi a Portafolio.



Por su parte, la empresa iFood destacó que “el mundial es un evento que mueve a todos los amantes del fútbol y una gran mayoría de personas van a seguir haciéndole fuerza al resto de selecciones y a sus jugadores favoritos, celebrando cada encuentro con alegría y movilizando varios sectores de consumo a su medida. Desde iFood continuaremos presentando la oferta más variada”.



El Tiempo

* Con apoyo de Portafolio.co