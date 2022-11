Se acerca el final de año y con él una serie de ajustes como el incremento del salario mínimo y cambios en la tarifa del Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito (Soat), que está establecida por una serie de variables como el cilindraje, la antigüedad y el uso del vehículo.



Cabe recordar que no cumplir con este requisito puede acarrear multas. Este seguro cubre lesiones personales, no daños materiales, que se pueden ocasionar durante siniestros viales.



Puede leer: Se reduce en un 50 % el precio del Soat: en qué casos aplica

Por ello, es un rubro que no puede vencerse ya que es necesario para la circulación de cualquier vehículo. Esto es todo lo que debe saber acerca del seguro.



Dónde consultar el Soat



Para saber diferentes datos, como la fecha de vencimiento del seguro, puede acceder al sitio web del Runt en la plataforma: https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/#/consultaVehiculo



Allí deberá diligenciar los datos del vehículo y del propietario para poder realizar la consulta.



Más noticias: Economía colombiana crecerá un 8,1 % en 2022 y un 1,2 % en 2023: Ocde

Consecuencias para el Soat vencido



Automóviles



En caso de que su seguro esté vencido se expone a una multa de 30 salarios mínimos legales diarios. Esto se traduce en un total de 30.00.000 además de los gastos de inmovilización.



Motocicletas:



Las motos también se expone a multas a partir del Soat, que van:



Ciclomotores: $200.2000

Motos con cilindraje menor a 100 c. c.: $414.800

Moticicletas 100 c. c.: $556.500



Lea además: ‘Puro tilín tilín y nada de paletas’: reproches a Minminas por precio de energía

Tarifas 2022 para carros y motos



Vehículos familiares



Menos de 1.500 c.c. y menos de 10 años: $368.800

Menos de 1.500 c.c. y 10 años o más: $488.900

Entre 1.500 c.c. y 2.500 c.c. y menos de 10 años: $448.900

Entre 1.500 c.c. y 2.500 c.c. y 10 años o más: $558.500

Más de 2.500 c.c. y menos de 10 años: $524.300

Más de 2.500 c.c. y 10 años o más: $621.900



Para camperos y camionetas



Menos de 1.500 c.c. y menos de 10 años: $653.500

Menos de 1.500 c.c. y 10 años o más: $785.600

Entre 1.500 c.c. y 2.500 c.c. y menos de 10 años: $780.400

Entre 1.500 c.c. y 2.500 c.c. y 10 años o más: $924.300

Más de 2.500 c.c. y menos de 10 años: $915.200

Más de 2.500 c.c. y 10 años o más: $1′050.200



Motos



Ciclomotor: $200.200

Motos de menos de 100 c.c: $414.80

Motos de entre 100 y 200 c.c.: $556.500

Motos de más de 200 c.c.: $627.600

Motocarro, tricimoto y cuadriciclo: $627.600