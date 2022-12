A través de redes sociales, una mujer denunció que la robaron por medio de aplicación de su banco y sacaron un crédito a su nombre, además que hicieron las transferencias en un lapso de 45 minutos.

En su cuenta de Twitter, la Comunicadora social y periodista Karol Valentina Chala, narró que el pasado 28 de diciembre le robaron el celular y además solicitaron un crédito por la aplicación de Davivienda.



Al tener los recursos, se hicieron transferencias a otra cuenta en un lapso de 45 minutos de la noche.



Chala señala además que los call centers no contestaron ninguna llamada y no pudo bloquear sus productos con el banco.



Después de lo sucedido agregó que los ladrones cambiaron la contraseña de la aplicación móvil y desvincularon su correo electrónico.



La periodista cuestionó como el banco permitió transacciones elevadas y completamente anormales a esa hora de la noche sin ningún filtro de seguridad adicional.



Además puso en duda como pudieron ingresar al aplicativo si no tenían la contraseña.



La usuaria, puso el denuncio entorno al robo y las demás acciones complementarias ante la Fiscalía y por el momento Davivienda se comunicó con la victima del robo ​

Ayer me robaron el celular y solicitaron un credito por la app de @Davivienda $28.000.000 de pesos de los cuales transfirieron a otra cuenta aprox $19.000.000 en montos de $6.000.000, $8.000.000, $3'000.000, $1'000.000 en una ventana de tiempo de 11pm a 11:45pm + — Valentina. (@Karols4d) December 29, 2022

