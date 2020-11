Diego Maradona también vivió para los carros

La noticia estalló como una bomba el pasado miércoles. Diego Armando Maradona había muerto. Por las redes sociales y medios de comunicación de todo el mundo de inmediato comenzaron a aparecer historias desconocidas, anécdotas, y claro, las mejores jugadas y goles del genial ‘10’ argentino.

Un capítulo aparte en la vida de Maradona fue su pasión, gusto y debilidad por los autos, que de una u otra forma fueron marcando su paso ascendente en el fútbol desde cuando salió siendo casi un niño de Villa Fiorito hasta su papel como director técnico incluso durante la pandemia. Sencillos, lujosos, extravagantes o exóticos, así fueron los carros del astro argentino y cada uno tiene su historia con anécdotas divertidas y salidas polémicas, al mejor estilo del 10. A continuación la cronología de los autos de Maradona que hizo el diario digital argentino Infobae.

Su primer carro

Fue un Fiat Europa 128 CLS. Lo compró en diciembre de 1982 poco antes de partir del Boca Juniors al Barcelona FC español. Para esa época ya había sido campeón con Boca, jugado en la Selección Argentina y campeón mundial juvenil. Ese Fiat lo acompañó en sus últimos días de vida tranquila y apacible en barrio Villa Fiorito donde creció, en la periferia de Buenos Aires. Lo vendió en 1984 y 25 años después, en el 2009 fue encontrado en Salto, provincia de Buenos Aires.



Por esa misma época de los años 80 Maradona tuvo un Porsche 924 negro, con motor 4 cilindros de 2 litros y 125 HP. Lo atractivo de este 924 es que es el único auto que estuvo a nombre del ‘Pelusa’ y cuenta con todos los documentos que certifican que perteneció a Maradona, según el sitio sueco de subastas JamesList. Tras venderlo pasó a manos de varios coleccionistas. En 2010, cuando Maradona era DT de la Selección Argentina, por el Porsche llegaron a pedir 500.000 dólares. Dos años más tarde, otro sitio de subastas lo puso a la venta por 77.500 dólares.

Un regalo de los hinchas

Las alegrías que les dieron los 116 goles que marcó Maradona en 166 partidos a los hinchas del Argentinos Junior entre 1976 y 1981 le significaron un regalo de ellos al 10.

Un Mercedes-Benz 500 SLC rojo, con motor V8 y 237 HP. De este modelo se fabricaron 1.133 unidades. El auto fue comprado en el concesionario Mercedes-Benz del cinco veces campeón mundial de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio. En octubre de 2011 se puso a la venta como pieza de colección por 50.000 dólares. También tuvo Ford Sierra XR4, pero este fue usado más por su padre, Don Diego. Fue vendido en el 2017 por 300.000 pesos argentinos.

Rompiendo una tradición

Maradona hizo historia en Italia. Por allá en 1987 ya era considerado ‘Dios’, sobre todo por los hinchas del Nápoles, que gracias a su magia y su zurda prodigiosa, llevó al club por primera vez a ganar el Scudetto y la Copa de Italia.



Allí, tras su brillo en el Mundial del 86 tuvo dos Ferrari. Para o bien o para mal, la reconocida marca italiana sucumbió a los caprichos de Maradona, quien quería un Ferrari, pero de color negro, algo que rompía la tradición del “Rosso Corsa” que el mismo Enzo Ferrari protegía con celo.



Guillermo Cóppola, su representante, fue el encargado de ponerle la cara a Ferrari para satisfacer al 10 argentino, que al final aceptó cambiarle el color a un Testarrosa que salió de Maranello con una pintura denominada “Glasurit Nero Met 901/C”.

Ese Ferrari negro no lo compró Maradona. Cóppola le pidió al presidente del Nápoles, Corrado Ferlaino, que se lo regalara a su mejor jugador. Después, Maradona se enamoró de un F-40, y aunque pidió que fuera negro, Enzo Ferrari se opuso, y tuvo que conformarse con su F-40, pero rojo.



“Cuando se lo trajeron Diego empezó a mirar para todos lados buscando el estéreo. Yo le expliqué que era un auto minimalista, casi de carreras, y por eso no tenía estéreo, aire acondicionado, ni nada. Diego me respondió: ‘Entonces que se lo metan en el culo’”. La anécdota la cuenta el mismo Cóppola, reseña Infobae.



En 1991, Maradona fue detenido en el barrio de Caballito por posesión de cocaína. Las imágenes del 10 esposado y cabizbajo le dieron la vuelta al mundo. Por esos días compró un Renault Fuego GTA Max, con un motor 2.2 litros y 123 HP. Fabricado en Argentina, era el auto más veloz de su época, alcanzaba los 198 km/h. Lo vendió en 1992, y luego apareció a la venta en 2018, en 23.000 dólares.



De vuelta a Boca y a Ferrari A su regreso al Boca Juniors en 1995, Maradona pidió dos Ferrari, ambos F355 Spider rojos. Con matrícula AXX 608 y BWY 893. Tenían un motor V8 de 3.5 litros y 380 HP. Diez años después, con solo 37.800 kilómetros, uno de los F355 Spider fue subastado por Diego Armando Maradona Producciones S.A. El precio final fue de 670.150 dólares.

Uno de esos F355 llegó en el 2009 a manos del clan mafioso Loza. Hace dos años en un operativo de las autoridades argentinas el Ferrari fue incautado junto a otros 25 autos y quedó confiscado por el Estado.



La agitada y turbulenta vida de Maradona ligada a su adicción a las drogas, su suspensión por doping en el Mundial 94 y otros escándalos le hicieron buscar medios distintos para escapar de las cámaras y los micrófonos tras su regreso a Boca. Un día llegó al estadio en un Porsche, otro en un Mitsubishi Montero, y al siguiente la sorpresa fue total, llegó conduciendo un camión Scania 360 azul, modelo 113H, matrícula AZM 765. “Vieron qué linda maquinita. Ahora va a ser difícil hacerme notas, ningún periodista se va a poder colgar”, dijo. El camión azul fue visto varios años en la calle Mariscal Ramón Castilla, del Barrio Norte, donde vivía Maradona. Se lo había regalado la compañía Lo-Jack, pero Maradona había comprado uno negro igual.



Al frente de la Selección Argentina como DT, Maradona se movió en dos Mini Cooper, un ‘S’ Hot Pepper de 2005, y otro ‘S’ de 2009. El Mini Cooper ‘S’ se puso a la venta en el 2010 en 32.000 dólares, y es recordado por el incidente que protagonizó al llegar al campo de entrenamiento en Ezeiza. De manera accidental Maradona pisó a un camarógrafo que junto a otros periodistas lo esperaban, afortunadamente sin mayores consecuencias.

El último adiós a Diego Armando Maradona sigue resonando en todo el planeta. Foto: AFP

Al llegar a Dubái como DT, Maradona entró en la onda de los híbridos, así estuvo al volante de un BMW i8, que combina un motor de combustión con otro eléctrico, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 4,4 segundos y alcanzar los 250 km/h. También se le vio en un Rolls-Royce Ghost, con un motor V12 de 6.6 litros de doble turbo y 570 HP.



Tras no lograr el ascenso a la primera división del Al Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos, Maradona llegó a Bielorrusia a dirigir al Dynamo Brest. Como bienvenida le regalaron un vehículo militar anfibio, fabricado por Sohra Group. Se denomina Overcomer Hunta, y está diseñado para transitar por cualquier terreno y hasta sumergirse.

En México, Maradona dirigió a Dorados de Sinaloa en el Ascenso MX en el campeonato Apertura 2018 y Clausura 2019.



Estando allí le regalaron un Chevrolet Camaro con motor V6 de 3.6 litros y 335 HP. “Este es el color, papá”, exclamó Diego. “Me encanta, ¿viste cómo ruge?” El BMW M4, la versión deportiva del Serie 4, con motor biturbo de 6 cilindros y 3.0 litros y 431 HP fue el último auto que se le vio a Maradona, en plena cuarentena por la covid-19.



Llegó a entrenar a Gimnasia de La Plata en su campo de Estancia Chica con su BM ‘tuneado’ con luces azules y sirena de patrulla de policía.

