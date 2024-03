Mototaxismo, el riesgoso transporte que se expande sin freno en el país

Isabela García Martínez, de 20 años, era una de las miles de usuarias de las aplicaciones de movilidad que ofrecen transporte público en motocicleta en Colombia, como Uber, Didi y PicapLatam, quizás buscando ganar algo de tiempo esquivando los eternos trancones propios de las ciudades colombianas para llegar a tiempo al trabajo, a la universidad, a su hogar o a una importante reunión.



Sin embargo, esta joven antioqueña no volverá a usar esas aplicaciones. El pasado jueves, cuando se dirigía a su destino en un mototaxi solicitado a través de una de esas aplicaciones, sufrió un accidente que le costó su vida.



Rocío Tróchez, usuaria habitual del servicio, dice que acude a este para recorridos cortos y cuando necesita ir a un sitio rápido.

El mototaxismo es uno de los servicios de transporte ilegal que las autoridades de transito de Barranquilla tratan de controlar. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

“Siempre son chicos muy jóvenes y prudentes, aunque una vez tuve que llamarle la atención a uno que manejaba como loco por la calle 26. Le dije que si no le bajaba a la velocidad, hasta ahí llegaba y no le pagaba. Me ofreció disculpas y continuamos el viaje más despacio”, contó la usuaria.



Es difícil conocer cuántas de las víctimas fatales de accidentes que involucran a una motocicleta en el país corresponden a usuarios del mototaxismo. Pero en lo que no hay duda es en que este tipo de vehículos tiene la más alta participación en los accidentes viales que suceden en Colombia.



Seis de cada 10 víctimas mortales de accidentes viales ocurridos solo en el primer mes del presente año, eran usuarios de motos. Una proporción similar se registra en los lesionados, según registros de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Las estadísticas de dicha entidad indican que en enero pasado, mientras las víctimas mortales repuntaron 2,43 por ciento anual hasta alcanzar las 380, los lesionados lo hicieron a un ritmo de 3,37 por ciento y sumaron 613.



El mototaxismo es un fenómeno que crece sin mayor control de las autoridades en el país, pese a que ilegal.



Juan Pablo Bocarejo, exsecretario de Movilidad de Bogotá, ingeniero civil y experto en estos temas, tras conocer del accidente en el que perdió la vida Isabela García, posteó en su cuenta de X (antes Twitter): “Las autoridades de tránsito del país deben hacer cumplir la ley que PROHÍBE el transporte público en moto. Increíble la falta de responsabilidad social de empresas como @uber, @didicolombia, @PicapLatam, que promueven una actividad ilegal y además terriblemente riesgosa solo por $$$”.



A través de la misma red el experto confirmó que desde hace unos días la aplicación de movilidad Uber se unió al grupo de las que prestan ese servicio ilegal.



“¿Promueven un transporte seguro? ¿Qué idoneidad le piden al conductor?”, se preguntó Bocarejo en un segundo mensaje, advirtiendo, además, que unas 900 personas diferentes cada mes usan el mismo casco, al referirse a los usuarios frecuentes del mototaxismo.



“Salvar vidas en las calles, promover el uso de la bicicleta, fortalecer los sistemas de transporte público, articular la ciudad y la movilidad”, insistió el experto ante los recientes hechos en los que una joven perdió la vida al tomar un servicio de mototaxi en Medellín.

Foto: Jaime Moreno

Oficio por necesidad



Se estima que un mototaxista que se dedique de tiempo completo a esta actividad realiza en el mes más de 1.000 recorridos.



EL TIEMPO contactó a Jaime Quevedo*, quien desde hace un año se dedica al mototaxismo en sus ratos libres, para compensar el salario que devenga en una compañía de comercio minorista.



Dice que trabaja con las tres aplicaciones, las cuales le exigen como requisitos fundamentales para inscribirse en estas, tener licencia de conducción al día y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) vigente; de lo contrario, no puede continuar con el proceso para usar las aplicaciones.



Con una bebé de escasos dos años, un crédito hipotecario andando y los demás gastos del hogar tiene que buscar la manera de mejorar sus ingresos, por eso la alternativa es transportar personas en los tiempos que tiene libre, dice.



“Tomo viajes cuando voy para el trabajo o de regreso a mi casa y algo los fines de semana como para tanquear la moto, unos 40 viajes por mes”, comenta.



Rafael Sarasti*, otro mototaxita consultado, dice que al mes alcanza a realizar un promedio de 300 viajes, pero para ello debe sacrificar los fines de semana.



“De 4 a 8 de la mañana trabajo en la moto, pero tengo un trabajo formal en una compañía en la que cumplo un horario, por eso, también lo hago el fin de semana para ganar alguito más”, señala.

Parque automotor



Esta situación se da en momentos en que el parque de motocicletas ha crecido de manera exponencial en los últimos años, mientras la evasión del Soat se mantiene en niveles elevados.



En los dos primeros meses del 2024 ingresaron al mercado cerca de 120.400 unidades, 5,7 por ciento más que un año atrás, advierte un informe de Fenalco y la Andi, cifra que se suma a un parque que ya supera las 12 millones de unidades circulando en el país.

Por su parte, la evasión del seguro obligatorio alcanzó el 60,4 por ciento al cierre del 2023, esto, pese a que el valor de la prima emitida bajó 9,9 por ciento debido a la reducción de la tarifa en 50 por ciento para los vehículos de riesgo diferencial, explicó Fasecolda.



“El Soat se caracteriza por su gran impacto social. Su propósito es garantizar los recursos necesarios para atender a las personas que resulten heridas, afectadas o que pierdan la vida en un accidente de tránsito, independiente de si el vehículo involucrado tiene seguro o no”, precisó.

Facebook Twitter Linkedin

En ciudades como Bucaramanga, el mototaxismo es uno de los principales vehículos de transporte informal. Foto: Jaime Moreno / EL TIEMPO

Plataformas responden



Al referirse al tema, la Superintendencia de Transporte señaló que desde distintas entidades del Gobierno se trabaja en la implementación del Plan Estratégico de control al cumplimento de las normas de transporte, que apunta a unificar esfuerzos con las autoridades a cargo de dicha misión, permitiendo garantizar la eficacia, eficiencia y efectividad de las acciones de supervisión, lo cual se deberá realizar por medio de la herramienta tecnológica SISI/PECCIT.



EL TIEMPO también consultó a las plataformas que ofrecen el servicio de mototaxi en el país para conocer su posición.

Según las directivas de Uber, todos los arrendadores que generan ganancias adicionales a través de la app pasan por un proceso robusto de activación, que incluye revisión de documentos personales y verificación de antecedentes. Además, reciben información recurrente y efectiva sobre inteligencia vial y prevención de incidentes.

Indicaron, que los trayectos realizados a través de la app cuentan con una póliza de Allianz Seguros, mientras los arrendadores deben certificar la vigencia de su Soat.



A través de su agencia de prensa, en Didi indicaron: “Frente a este tema no nos estamos pronunciando por el momento”.



* Nombres cambiados a petición de las fuentes.



