El cobro de peajes para motos está en discusión. El presidente Gustavo Petro durante campaña ya se había referido al tema al asegurar que “las motos no pagarán peajes y el Soat se rebajará sustancialmente”. Además, había dicho que buscaría un “plan para lograr el uso extendido de motos eléctricas”.



Incluso había señalado que ciertas motos sí tendrían que asumir mayores costos: “No se cobrará peajes para motos de menos de 500 cc (centímetros cúbicos)”.

La posibilidad entonces de un peaje estaría en solamente para aquellas con un cilindraje mayor a los 500 cc.



Eso sí, no afectaría a muchas personas, ya que de las 741.819 motos que se vendieron durante 2021 en Colombia más del 90 % correspondió a aquellas entre 0 cc y 500 cc. Solo 2.589 motocicletas registradas el año pasado eran de más de 800 cc.

En este momento las fuerzas del gobierno de Duque aprueban en el congreso un proyecto para que las motos paguen peajes.



En mi gobierno las motos no pagaran peajes y el Soat se rebaja sustancialmente. Busco un plan para lograr el uso extendido de motos eléctricas. https://t.co/0NVVZL7WzG — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 14, 2022

Propuesta para motociclistas trabajadores y trabajadoras de Colombia. Disminuiremos las tarifas de Soat y no se cobrará peajes para motos de menos de 500 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 14, 2022

Ante la polémica, Guillermo Reyes, ministro de Transporte, explicó la medida y los alcances del proyecto que tiene el congreso.



"En campaña el presidente dijo que no habría cobro de peaje salvo a las de más de 500 cc, pero luego se aclaro y dijo que no habría el cobro a ninguna motocicleta, así que solicite que se explicará el tema de esta manera, porque existe una iniciativa legislativa que pretende cobrar los peajes", aclaró el ministro.



Reyes enfatizó en que no quiere que haya un paro de motocicletas por esta situación.



"La posición del Gobierno, es que no haya cobro de ningún peaje para las motocicletas", expuso.

En el caso de la disminución del pago del Soat, se están adelantando charlas con los gremios y se buscará que todos estén de acuerdo para reglamentar pues una de las grandes preocupaciones que hay son los índices de accidentalidad de estos vehículos.



"Estamos esperando la autorización de la superintendencia financiera, porque el problema está en las aseguradoras y en cómo logramos que les expidan el Soat y también estamos trabajando en el tema de los cascos, porque se ha identificado que cada vez más hay cascos que no garantizan la seguridad en el caso de los accidentes", apuntó Reyes.



En el caso de las motos eléctricas, la idea es estudiar y hacer una propuesta para darle la posibilidad de cambiar las actuales por estas, "una vez lo tengamos definido, lo vamos a ir socializando y también medidas en transporte masivo", puntualizó.

