Proyecto para morosos en Datacrédito pasó de nuevo primer debate

Un nuevo intento del proyecto conocido como 'Borrón y cuenta nueva en las centrales de riesgo' vuelve y juega en el Congreso de la República, donde se tramita la iniciativa y este martes recibió visto bueno en primer debate, en el estrado de la comisión primera de Senado.

Los autores son los senadores David Barguil y Luis Fernando Velasco, y la intención es modificar la ley de Habeas Data, para que los deudores morosos que aparecen en las centrales de riesgo y tengan frenadas sus posibilidades de adquirir un crédito para iniciar un emprendimiento, puedan tener una segunda oportunidad.



Estas son algunas de las propuestas que incluye el proyecto:



1. Amnistía: por una sola vez para quienes cancelen sus deudas dentro de

los seis primeros meses de vigencia de la ley.



2. Según monto de la deuda: Si la deuda es menor al 20 % del salario mínimo (menos de $156.000), deberán notificarle dos veces antes de reportarlo.



3. ¿Se puso al día? Una vez se ponga al día, el tiempo de reporte será el mismo de la mora y no el doble como ocurre actualmente. Ej. Si se demora 6 meses en pagar, este será el tiempo de reporte y no 12 meses.



4. ¿Cuánto tiempo permanece en la base de datos? Si se pone al día, el máximo tiempo de reporte serán 2 años y no 4 como sucede actualmente.



5. La calificación crediticia de una persona deberá normalizarse de inmediato cuando se elimine el reporte negativo. Hoy en día, si una persona está en mora, su calificación disminuye y aunque pague, esta calificación no sube



6. Si después de cinco años de haber entrado en mora no se han iniciado acciones de cobro judicial, el reporte negativo caducará.



7. Se protege a las víctimas de suplantación personal.



8. Consulta. Los ciudadanos podrán consultar de forma gratuita su información financiera y crediticia en cualquier momento, sin que esto afecte su calificación.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS