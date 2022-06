Llegue quien llegue a la Presidencia este 19 de junio deberá seguir trabajando para recuperar el grado de inversión de Colombia.



Moody’s Investors Service responde en un informe a varias preguntas frecuentes a las propuestas de los candidatos presidenciales Gustavo Petro y Rodolfo Hernández y sus posibles implicaciones crediticias.



Estas son las respuestas de la calificadora de riesgo:

1. ¿El nuevo rumbo de las políticas de la próxima administración tendrá implicaciones crediticias para Colombia?

Es probable que la administración entrante tome medidas para abordar la desigualdad de ingresos que podrían ser positivas en términos crediticios a largo plazo. No obstante, la solidez fiscal podría deteriorarse si el mayor gasto en estas prioridades no proviene de fuentes de ingresos permanentes o no se compensa con un menor gasto en otras áreas.



2. ¿Cuál es la expectativa de Moody’s respecto de la estabilidad macroeconómica bajo la nueva administración?

Nuestra perspectiva sobre la calificación soberana de Colombia asume que el próximo gobierno mantendrá políticas macroeconómicas prudentes. Los controles y contrapesos de los poderes legislativo y judicial al poder presidencial también evitarían cambios radicales en las políticas.

3. ¿La propuesta de los candidatos modificará la recaudación de ingresos para los gobiernos locales y regionales?

Ambos candidatos han propuesto medidas fiscales para incrementar la recaudación de ingresos, lo que se traducirá en mayores transferencias del gobierno nacional a los gobiernos locales y regionales.



4. ¿Un cambio de gobierno afectará a nuevas inversiones en infraestructura?

Esperamos que la próxima administración priorice las inversiones para apoyar el crecimiento económico y la transición energética, al mismo tiempo que el marco institucional continúe respaldando los proyectos de prestación de servicios y las concesiones privadas existentes.

5. ¿Cómo impactará a los bancos las propuestas de los candidatos?

Esperamos que las condiciones operativas sigan siendo favorables para los bancos, siempre y cuando se mantengan políticas macroeconómicas prudentes y no se vislumbre ninguna medida particular que afecte materialmente al sector. La reforma del sistema de pensiones podría tener implicaciones más amplias para el sistema financiero, pero requeriría un amplio consenso político.

6. ¿Cambiará el ambiente operativo para la industria de petróleo y gas?

Es probable que las políticas del próximo gobierno no obstaculicen la capacidad de la industria del petróleo y gas para generar flujo de efectivo en un futuro próximo. La fortaleza institucional de Colombia también respalda nuestra presunción de que la industria estaría protegida frente a cambios regulatorios drásticos, o a cambios en las concesiones, licencias o contratos existentes.