Misión TIC, el Platzi de Karen Abudinen / Opinión

He escrito varias columnas hablando del Proyecto Inteligente y he enfatizado mucho en la necesidad de ingenieros, tecnólogos y técnicos que requiere el sector de Telecomunicaciones y TIC del país. Las cifras varían, pero si estamos necesitando no menos de 80.000 ingenieros, cuántos tecnólogos y técnicos estaremos necesitando. He ahí una buena pregunta. Ahora bien, hoy muchos ingenieros saben que, con una buena certificación profesional en software o hardware, su hoja de vida vale mucho más, pero para obtener una certificación profesional no se necesita contar con un pregrado.

Ahí está la disrupción laboral generada por la tecnología. Hoy un chico, con un muy buen nivel de inglés y con conocimientos de programación, incluso con una certificación profesional, puede ganarse el salario de un ingeniero recién egresado.



Ahora bien, las certificaciones profesionales son otorgadas con el aval de los fabricantes de software y hardware, son costosas y el examen final es en inglés, una talanquera para muchos jóvenes en América Latina y en Colombia, donde nuestro nivel de bilingüismo es muy bajo. Pero han surgido opciones intermedias que forman en habilidades y competencias con cursos cortos de no más de tres meses, supliendo necesidades del mercado y convirtiéndose en una opción laboral para muchas personas como Udemy, Platzi o NextU. Los egresados de cursos en la plataforma Platzi, por lo general, duplican el salario que tenían antes del curso.



Platzi es el próximo unicornio colombiano. Es un startup creado por Freddy Vega, colombiano y Christian Van Der Henst, guatemalteco, que hoy es la plataforma de cursos cortos, en tecnología, más exitosa de la web en el mundo hispano, con presencia en más de 20 países.



Quizás viendo lo de Platzi y pensando en no complicarse la vida con lo de las certificaciones profesionales, la ministra Karen Abudinen ha impulsado, con enorme entusiasmo, a Misión TIC 2022. Consultó a los líderes gremiales, empresariales y académicos y con el apoyo de un selecto grupo de universidades y de Microsoft, Cisco, Oracle, IBM y Amazon, armó un paquete de diez cursos como “Insignias digitales AWS – Educate”, “CISCO - NDG Linux Essentials” “Aprende Pensamiento de Diseño (Design Thinking) con IBM” y otros, con los que han logrado graduar ya a más de 3.000 jóvenes con una tasa de empleabilidad de más del 50%. El reto del proyecto es formar a 100.000 colombianos a 2.022 y ya van en 60.000 personas que han tomado o están tomando los cursos.



Le pregunté a Ximena Duque, Presidenta Ejecutiva de Fedesoft su opinión y me dijo: “Misión TIC 2022 es un programa que la industria de software y servicios TI estuvo pidiendo por mucho tiempo ya que resuelve uno de los grandes problemas del sector que es el cierre de la brecha de talento TI calculada en el 2020 en 62000 personas. Este talento digital no sólo es necesario para la industria si no que impacta transversalmente los sectores económicos y soporta la transformación digital del país, por tanto, todos debemos aportar para que sea un éxito….El programa es muy importante para nuestro país y para el sector en la medida en la que con mayor talento digital disponible, podremos hacer crecer más y mejor a nuestra industria así como a los demás sectores que necesitan este tipo de talento para crecer y aportar en sus retos de transformación digital.”



Claudia Balocco, es ingeniera de sistemas de la Universidad del Norte y cuenta con una especialización en Gerencia de Sistemas de Información de la misma universidad y otra Especialización Tecnológica en Diseño de VideoJuegos del SENA y con un doctorado en Educación, también de la Universidad del Norte. Hemos compartido escenarios académicos y tenemos preocupaciones similares acerca del uso y apropiación de la tecnología y la educación en el país. Le pregunté si le parecía un buen proyecto y me contestó: “…A raíz de las restricciones en la movilidad, las empresas se han visto obligadas a fortalecer sus canales digitales para continuar prestando servicios y ofreciendo productos…De esta manera, resulta urgente formar profesionales en el ámbito de la programación…Ágiles propuestas educativas, en las que prime la autoformación, pueden convertirse en soluciones de choque, siempre y cuando no se deje de lado la formación integral, la ética y la responsabilidad de los participantes..”



Para este año Misión TIC ya se está formando 54.250 estudiantes con el apoyo de 10 universidades públicas y privadas que están a cargo de su formación.



Misión TIC 2022 es una excelente apuesta por el futuro de nuestros jóvenes y de nuestro país. Los datos de empleabilidad así lo demuestran. Debo confesar que era muy escéptico acerca de esta iniciativa, pero la invitación de Álvaro Montes y de Wilson Vega, dos de los más respetados periodistas de tecnología, a conocerla más de cerca cambiaron mi perspectiva.



(*) Analista e Investigador de Tendencias Digitales

Twitter @puertodigital