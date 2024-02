‘Misión La Guajira’ avanza para ofrecer soluciones duraderas

Hace dos meses que el Grupo Aval y el Departamento de Prosperidad Social (DPS), con el apoyo de W Radio y el grupo Prisa lanzaron 'Misión La Guajira' para entregar proyectos que ayuden a 74 comunidades de este departamento históricamente olvidado. En entrevista, la recién nombrada directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Laura Sarabia; el presidente de Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, y el presidente de promigás, Juan Manuel Rojas, hacen un balance de la iniciativa.



‘Ya se identificaron las soluciones de 20 comunidades’

Sarmiento Gutiérrez cuenta que en las próximas semanas estarán mapeadas las soluciones para todas las comunidades objetivo, y en los próximos meses se empezará con la implementación.

Se acaban de cumplir dos meses de la firma de la alianza. ¿Qué avances hay en el proyecto y qué metas tienen para este año?

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de Grupo Aval. Foto: Cortes Grupo Aval

Las metas son ambiciosas, pero eso hace que el desafío de lograrlas sea más atractivo. Esas metas consisten en estudiar a fondo las necesidades de agua, energía eléctrica, seguridad alimentaria e inclusión productiva y sostenible para las comunidades wayús, en Manaure y Uribia, en diseñar soluciones para estas necesidades y en implementar las soluciones buscando obtener resultados palpables inmediatos. Estas comunidades abarcan aproximadamente el 50 por ciento de la población wayú en el olvidado departamento de La Guajira.



Necesitamos soluciones sostenibles. La sostenibilidad, como parte de nuestro trabajo, radicará en encontrar maneras de generar fuentes de ingresos continuadas para estas comunidades. Esperamos dejar estudios e implementaciones conducentes a este objetivo. Tenemos claro que nuestra misión principal es lograr resultados donde, hasta ahora, el país le ha fallado a La Guajira. Entendemos la envergadura del proyecto y no vamos a improvisar. Esto depende en gran parte de no imponer soluciones diseñadas en el interior del país; por el contrario, de trabajar las soluciones de la mano y con la autorización de los líderes ancestrales de las comunidades.



Hasta el momento se ha logrado este objetivo plenamente. En cuanto a logros, considero que uno de los mayores es, primero, haber identificado a los principales actores en La Guajira, tales como el DPS, el Ministerio de Vivienda y la Gobernación, las propias comunidades, y, segundo, haber concertado con cada uno de ellos una metodología de trabajo para complementarnos en nuestros esfuerzos y no entrar en competencias absurdas ni “pisarnos las mangueras” en el camino.



Algunos números: ya se hizo el levantamiento de la información de las necesidades del 100 por ciento de las primeras 74 comunidades, se identificaron plenamente las soluciones necesarias en 20 de ellas, y ya se inició la implementación de soluciones para impactar a 10 de ellas antes del 30 de abril. En las próximas semanas tendremos mapeadas las soluciones para las comunidades objetivo, y en los próximos meses empezaremos con su implementación.

¿Qué hacer para que este proyecto genere realmente soluciones a largo plazo?



Como lo señalé anteriormente, nuestra intención es aportar soluciones sostenibles y de largo plazo. Para darle un ejemplo, con la Gobernación de La Guajira hemos acordado estudiar la posible recuperación de las salinas de Manaure y la construcción de un centro de producción y ventas de artesanías de Uribia, para el cual, inclusive, el gobernador identificó el que pudiera ser el sitio ideal donde ubicarlo –la abandonada terminal de transporte– y ya hemos conversado con la Contraloría para buscar que esta ceda ese terminal.



En cuanto al suministro de energía, estamos diseñando soluciones piloto de paneles solares. Nosotros los compraríamos e instalaríamos. Para su mantenimiento posterior, hemos encontrado que existen programas de subsidios para que los usuarios prácticamente no paguen por dicho mantenimiento, pero esos programas solo aplican a instalaciones de paneles con una capacidad que es, fácilmente, entre 6 y 15 veces superior a la que requiere una vivienda wayú promedio.



Por eso, de la mano del DPS estamos trabajando en una solución para que el otorgamiento de subsidios abarque instalaciones que provean menor generación energética. Como lo dije, se trata de soluciones estructurales y de largo plazo que garanticen la sostenibilidad de los programas que van a cambiar la vida de las comunidades. Claramente, esto llevará tiempo y ahí estaremos el tiempo necesario.

Los páneles alcanzan su mayor punto de operación a los 30 grados de temperatura Foto: Yomaira Grandett/ EL TIEMPO

¿Qué lecciones han aprendido en estos dos primeros meses?

Diría que lo más importante ha sido aprender con humildad a entender la mística y la cultura de comunidades wayús. A través de actividades de socialización y concertación hemos logrado trabajar de la mano, de su mano, y de manera concertada identificar las soluciones que hemos empezado a implementar y que seguiremos implementando. La concertación y la construcción de confianza con las comunidades garantiza que el resto del piloto sea exitoso.



Con el Gobierno Nacional, la Gobernación y las comunidades estamos trabajando en forma coordinada, en equipo, no vamos a dejar que esta sea una nueva frustración para la región. Logramos que las comunidades reconozcan nuestra disposición a que este sea el modo de operar. De hecho, nuestro programa ya fue cariñosamente bautizado “Wuin jemetsu o Agua Dulce”.



Por otro lado, hemos encontrado personas muy capaces y ejecutivas en el Gobierno dispuestas a “empujar la carreta” en el mismo sentido. Desde que ese sea el caso, el objetivo es muchísimo más fácil de cumplir. Por último, una lección aprendida antes, pero que aplica mucho en este caso, es no tratar de inventarse lo ya inventado ni replicar trabajos ya hechos. Por eso hemos usado la experiencia de otros como el trabajo que en algunas comunidades hicieron Prisa y la W con la Tienda de la Empatía y los estudios hechos por el DPS, el Ministerio de Vivienda y la Gobernación de La Guajira.

¿Sigue en pie el llamado nacional para ayudar a La Guajira y que todo el mundo pueda aportar en este proyecto?

Desde el día en que anunciamos esta iniciativa hemos recibido muchas llamadas de empresas vinculadas en apoyar esta campaña. Desde que empezamos las primeras conversaciones con el Gobierno y el Grupo Prisa, en particular Julio Sánchez Cristo, se ha contemplado convertir este proyecto en una gran causa nacional.

Pero necesitamos primero adelantar estudios, con enfoque participativo e intercultural de la mano de las comunidades. Son estudios que dictarán las soluciones estructurales del 100 por ciento de los municipios de Manaure y Uribia.



Deben estar terminados para el mes de julio de este año. No quisiera anticipar tiempos, pero sí le puedo decir que la ayuda de quien quiera acordarse de este departamento es más que bienvenida. Pronto tendremos el diseño de algún programa que incentive la colaboración de todos los actores que quieran involucrarse. En eso también estamos trabajando.

‘Apoyaremos desde el Dapre’

Si bien Laura Sarabia dejó Prosperidad Social para empezar su camino en el Dapre, seguirá liderando esta iniciativa en el marco del acuerdo nacional. Explica en qué se enfocará.

Deja Prosperidad Social para ser la nueva directora del Dapre, ¿seguirá llevando el liderazgo de esta misión, ahora desde esta entidad?



Facebook Twitter Linkedin

Laura Sarabia, directora de Prosperidad Social Foto: Presidencia

En Prosperidad Social logramos avanzar en la propuesta del presidente Gustavo Petro de concretar un acuerdo nacional que haga posible la articulación de las instituciones del Estado, la sociedad civil y el sector privado en beneficio de las comunidades más vulnerables de La Guajira.



En diciembre, con el Grupo Aval, pusimos en marcha Misión La Guajira.



Ahora, desde el Dapre, con el apoyo de la Consejería Presidencial para Asuntos Empresariales, seguiremos impulsando esta tarea que, a fin de cuentas, es una apuesta del Gobierno Nacional.

La seguridad alimentaria es uno de los temas claves de la Misión La Guajira.

¿Qué están haciendo para asegurarla en las distintas comunidades del departamento?

Estamos implementando, a través de un proceso de socialización y concertación con las autoridades tradicionales priorizadas por los voceros y líderes wayús, la ruta de seguridad alimentaria en cada una de las 74 comunidades bajo cuatro componentes: producción de alimentos para autoconsumo; huerta y manejo de especies menores; fortalecimiento de la cultura alimentaria wayú; gobernanza local, y gestión y adaptación al cambio climático. El presupuesto estimado para esta implementación es de alrededor de 3.800 millones de pesos.



Por ejemplo, esta semana estuvieron los equipos territoriales con la fundación Alpina para comercializar los excedentes de las unidades productivas e impulsar la generación de ingresos. Esta es una apuesta que necesita de todos. En las próximas semanas veremos los primeros frutos.

Esta misión respondió a una invitación que el Presidente les hizo a algunos empresarios, como Sarmiento Gutiérrez. ¿Ya se han sumado más actores del sector productivo para ayudar a otras regiones?

La alianza con el Grupo Aval ha motivado a que más voces –no solo el sector productivo, sino también de la academia y la cooperación internacional– hayan mostrado su interés en contribuir a generar condiciones de bienestar para las comunidades de otras regiones apartadas. Estos diálogos siguen abiertos para que podamos hacer realidad este propósito y logremos ofrecer soluciones reales, concretas y sostenibles en el tiempo.

‘Brindaremos agua y energía a las comunidades’

Rojas, el presidente de Promigás, explica en qué condiciones viven las familias de este departamento, las cuales no tienen acceso a energía o agua, y cómo se puede hacer sostenible este proyecto.

¿Cómo viven las comunidades de Manaure y Uribia y qué avances hay en el tema energético y de agua?

Facebook Twitter Linkedin

Juan Manuel Rojas, presidente de Promigás. Foto: El Tiempo / cortesía

Las familias de las comunidades del área rural de Uribia y Manaure habitan normalmente en viviendas tradicionales con pisos de tierra y paredes de bareque, de una sola habitación. Con suerte algunas de ellas cuentan con un lugar para preparar alimentos, “cuando los hay”, espacio que muchas veces es compartido entre varias familias.



También en la mayoría de los casos hemos encontrado que no tienen acceso a algo tan básico como un baño.



Menos del 25 por ciento de la población tiene acceso a energía eléctrica, para el caso de Manaure menos del 15 por ciento tiene acceso a agua potable, y menos del 1 por ciento a alcantarillado y gas natural domiciliario. Pero la situación en el área rural de Uribia es aún más crítica, tan solo el 1 por ciento tiene acceso a agua potable y el 0 por ciento a alcantarillado.



Actualmente, la fuente de acceso al agua más común entre estas comunidades son los jagüeyes, una forma tradicional de captar agua lluvia mediante depósitos superficiales expuestos a factores externos de contaminación, lo que genera varios problemas de salud en las comunidades. También es común que tengan pozos artesanales o molinos, que en muchos casos requieren de mantenimiento o están inhabilitados. En su defecto, algunas comunidades, muy pocas, se abastecen con carrotanques, pero es una opción costosa y muchas veces limitante ya que no cuentan con sistemas de almacenamiento de este preciado líquido.



Teniendo esto en cuenta, en la Misión iniciamos la implementación de soluciones de agua. Les llevaremos este recurso a 113 familias mediante una planta potabilizadora que compartirán tres comunidades y ayudaremos en otras dos comunidades a que 90 familias logren acceder a una fuente de agua que antes no tenían mediante pozos profundos de 120 metros.



Y, finalmente, mejoraremos el pozo, tanque y molino de una comunidad adicional para que mejoren la calidad del agua al que acceden las 29 familias que habitan en ella. En total, impactaremos antes de finalizar el mes de marzo a más de 230 familias, casi 1.000 personas con acceso digno a un recurso tan vital como lo es el agua potable.

Pero esto no para ahí, también estamos trabajando para brindar más soluciones de agua y energía solar fotovoltaica a más de 70 comunidades durante el 2024.



Específicamente y para el caso de energía, estamos analizando el desarrollo de soluciones piloto de paneles solares individuales y algunas soluciones de energía solar para proyectos productivos comunitarios, como por ejemplo el desarrollo de proyectos avícolas y piscícolas.

Se ha hablado de que los proyectos sean sostenibles. ¿A qué se refiere?

La sostenibilidad en estos proyectos es fundamental y hace referencia a que las soluciones duren en el largo plazo y que sean parte de una transformación estructural del territorio y no se traten de un lujo pasajero y transitorio para las comunidades. Por esta razón, Misión la Guajira no se trata solo de una solución técnica, pero sí desde lo técnico dejaremos estructurados unos programas de mantenimiento por cada solución.



Sin embargo, esto continúa para nosotros, se trata también de un plan integral que incluye componentes de acompañamiento y empoderamiento social y comunitario, con el fin de que las comunidades wayús se apropien de este cambio y aprendan a aprovechar al máximo los beneficios del agua y la energía proporcionada con capacitaciones que les permitan hacerse cargo del mantenimiento y sostenimiento de estas soluciones. Al final lo que buscamos con esta Misión es que estas comunidades desarrollen capacidades administrativas y de asociación que les permitan administrar estas y otras soluciones en el largo plazo.