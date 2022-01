Luego de un trabajo de más de un año y varios talleres y encuentros con expertos y representantes de diferentes sectores, la Misión de Empleo convocada por el Gobierno presentó este miércoles sus recomendaciones para una reforma de fondo que, de acogerse, pasaría por la seguridad social, las pensiones y normas laborales.



La misión fue convocada por el Ministerio del Trabajo y el Departamento Nacional de Planeación, y dirigida por los expertos Santiago Levy y Darío Maldonado. Su tarea fue estudiar la problemática del mercado laboral y hacer recomendaciones para mejorar su funcionamiento.



La misión planteó una pensión mínima universal para todos los mayores, y una pensión complementaria para quienes hayan hecho aportes.

Plantea que los aportes de solidaridad vengan de impuestos y no de aportes sobre la nómina.



Así mismo, que se usen más recursos de las cajas de compensación para un seguro de desempleo, y que las cesantías solo se destinen para el retiro de la empresa por cualquier motivo.



También, que no se use el salario mínimo como umbral para las pensiones ni para los aportes de los independientes. Y que los ajustes de ese salario se vinculen temporalmente a la inflación, así como adecuar esa remuneración a las particularidades del trabajo rural.



Igualmente, explorar modalidades para que el salario mínimo no entorpezca el trabajo de los jóvenes.



En su presentación, Levy también destacó la importancia de fortalecer las instituciones de fiscalización y vigilancia laboral.



La misión señala, además, que será necesario reorganizar las instituciones de capacitación y formación de recursos humanos para asegurar una fuerza de trabajo más atractiva para el sector productivo.

Sobre este punto, Mauricio Olivera, director de Econometría Consultores y expresidente de Colpensiones, dice que “un empresario no contrata a un trabajador porque sea barato, lo contrata porque le sirve, porque tiene las competencias adecuadas. La línea de generación de empleo es más por la formación con pertinencia y con calidad”.



Según Levy, estas son algunas sugerencias que le permitirían a Colombia crear un plan estratégico para mejorar las condiciones laborales existentes en el país.



Con propuestas como estas se apunta a que las empresas generen empleos más productivos y mejor remunerados. Así mismo, las reformas no pueden ser aisladas, aun cuando las mismas no se lleven a cabo al mismo tiempo, subraya Levy. “Se requieren cambios legislativos que pueden llevarse a cabo por distintas rutas, siempre y cuando se mantenga la consistencia global”, precisó el experto.



El ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, coincidió en la importancia de adelantar esas reformas urgentes, pero no de manera aislada, sino como un todo, lo cual es clave sobre todo si se quiere reducir la alta informalidad laboral.



Para la directora del DNP, Alejandra Botero, el panorama laboral que dejó la pandemia en el país es bastante preocupante, pero confía en que pronto la dinámica que registra la economía colombiana, una de las más significativas de Latinoamérica y del mundo, se comience a reflejar en un descenso en las tasas de desempleo.



La funcionaria dijo que, en ese sentido, son claves las conclusiones de la Misión para cumplir los retos que el país se ha trazado en este frente en los próximos años, como reducir la tasa de desempleo, en lo que será esencial el crecimiento de la economía y la productividad; reducir las brechas de género e incluir a los jóvenes, entre otros.