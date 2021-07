Misión buscará fortalecer la confianza inversionista en Estados Unidos

Con el fin de fortalecer la confianza inversionista, diferentes representantes del Gobierno y del sector privado arrancaron desde hoy hasta el viernes una misión en Estados Unidos (EE. UU.).



Hay que recordar que la semana pasada la calificadora Fitch Ratings se sumó a Standard & Poor's y le quitó el grado de inversión al país.



(Le puede interesar también: Cuatro de cada 10 fraudes en la banca se hacen por canales digitales)

La delegación está conformada por Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller; José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda; Francisco Santos, embajador ante EE. UU. ; César Arias, director general de Crédito Público; y Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.



“Buscamos visibilizar aspectos como el crecimiento económico de la clase media, la transición energética y la inversión social”, manifestó hace unos días Restrepo.



Del lado del sector privado, estarán el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón; y el CEO del Grupo ISA, Bernardo Vargas.



La primera parada es este miércoles en Nueva York donde se reunirán con representantes de ONU Mujeres para abordar los desafíos actuales como generar más autonomía económica a las mujeres, apoyar sus emprendimientos y la formalización que les permita tener seguridad social en la región y en Colombia.



Así mismo, se sostendrán encuentros con diferentes inversionistas y ejecutivos senior de empresas estadounidenses y miembros del Global Reporting Initiative.



Posteriormente, irán a Washington donde se darán cita con Mauricio Claver-Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); James Scriven, CEO del BID Invest; Eric Parrado, CEO del BID Lab; Georgina Baker, vicepresidenta para América Latina, el Caribe, Europa y Asia Central del International Finance Corporation; y representantes del Atlantic Council y del Council of the Americas.



(Le puede interesar, además: Declaración de renta 2021: así puede saber si le toca declarar o no)





REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS