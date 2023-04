Las 52.000 familias que están a la espera del subsidio Mi Casa Ya para poder firmar sus escrituras de vivienda pueden respirar aliviadas. En entrevista con el TIEMPO, la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina Velasco, aseguró que ya están garantizados los recursos del programa para este año y que será cuestión de unos meses que se hagan los desembolsos. Eso sí, advirtió que para recibir el beneficio económico todas las familias deberán estar en la clasificación del Sisbén.



¿Ya hay solución para garantizar todos los subsidios del programa Mi Casa Ya?



Cuando llegué a la cartera de Vivienda encontré que ya no había recursos para subsidios, pero las constructoras y las familias habían avanzado en construir y en pedir créditos pues se los habían prometido. Había que cubrir 23.000 subsidios viejos más 52.000 nuevos de este año, lo que suma un total de 75.000. Todo ello costaba 2,2 billones de pesos. Sin embargo, nuestro presupuesto era de 1,24 billones de pesos. Para poder cubrirlos, pedimos unos 400.000 millones pesos en la adición y como seguía sin alcanzar ahora vamos a solicitar otros 600.000 millones de pesos. Con ello, ya se solucionan todos mis problemas. Me alcanzaría para estar al día.

¿Con los recursos que se van a adicionar se garantiza que ninguna familia va a perder el subsidio de Mi Casa Ya que le habían aprobado?



En el sistema de Mi Casa Ya había habilitadas unas 500.000 familias pero eso no significa que eran solicitantes. Las que después buscan apartamento, consiguen crédito, hacen el negocio inmobiliario y cumplen la condición socioeconómica de la encuesta Sisbén sí se vuelven solicitantes. Entonces de esas hay 52.000 familias a la espera que sí van a recibir el subsidio. Vamos a hacer asignaciones semanales. Los primeros 18.000 estimo que los entregaremos en abril y mayo.

¿Si la familia ya tiene el negocio inmobiliario pero no cumple con el requisito de Sisbén pierde el subsidio?



Antes las familias autodeclaraban sus ingresos y, por ejemplo, en un matrimonio el hombre ganaba 3 salarios y la mujer 2 entonces se pedía el subsidio con 2 pero el crédito por 5 millones de pesos, entonces se le podía hacer una trampa al programa. Ahora hay que estar de manera obligatoria en el Sisbén y cumplir una condición socioeconómica.

Hay familias preocupadas porque las constructoras les están haciendo firmar cartas donde les dicen que ellos deben renunciar al beneficio de la tasa Frech porque no hay recursos para financiarla…



No es cierto que no haya recursos, todos los subsidios vienen acompañados de la cobertura de la tasa, de 5 y 4 puntos, eso es muy importante. Lo que pasa es que no nos dejaron la tarea hecha y el año pasado cuando advertimos que los recursos no se podían desembolsar porque eran de la vigencia 2023, les pedimos a las constructoras colaboración con las familias. Nosotros honramos todos los compromisos formales.

La ministra Catalina Velasco dijo que se garantizan los desembolsos de los subsidios. Foto: Néstor Gómez - El Tiempo

¿Y cuántos subsidios se darían en total en todo el cuatrienio?



Si bien se planteó en un inicio tener 27.000 subsidios anuales en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), ahora serán 50.000 al año, es decir, 200.000 en cuatro años. Serían alrededor de 1,5 billones de pesos anualmente para subsidios de vivienda.

Hay personas que compraron vivienda a tasas bajas hace años y ahora no pueden pagarlas tan altas. ¿Las podrían perder?



Colombia ha vivido problemas con el sector de la vivienda de manera histórica, en los 90 tuvimos dificultades. Ahora tenemos una situación macro de tasas altas pero ya uno empieza a ver señales favorables y eso da tranquilidad y optimismo. Creo que es importante y ahí está el ajuste que le estamos dando a Mi Casa Ya. Nos conviene pensar en viviendas de menor costo. Si las constructoras para proyectos futuros quieren tener mayor probabilidad de que sus clientes tengan subsidio pues es mejor que se localicen en municipios pequeños y que hagan vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP), que es de 90 salarios. En las grandes ciudades los costos son más altos especialmente el costo del suelo y así se haría una mejor distribución regional y socioeconómica de los subsidios.

Algunos bancos han bajado las tasas para crédito hipotecario. ¿Esa es la línea que deberían seguir todos?



Es una decisión del sistema financiero. Los que les decimos siempre es que le ofrezcan crédito a las familias de bajos ingresos y de origen informal. Y lo que nos responden es que les demos garantías. El Fondo Nacional de Garantías está en este momento estructurando un esquema de garantías.

¿Cuáles son los usos específicos del presupuesto?



Aparte de los subsidios de Mi Casa Ya, también vamos a meterle todo el esfuerzo a los mejoramientos de vivienda. La idea es hacer 100.000 al año con recursos por 1 billón de pesos. En Colombia hay serias dificultades de habitabilidad, con viviendas muy precarias, como si fueran del siglo XIX. En el país hay 4,5 millones de viviendas con piso a tierra, sin sanitario, ni acueducto y alcantarillado y con paredes de cartón y plástico.

¿Cómo es posible ejecutarlo y que realmente si se beneficien las personas?



Los operadores que pueden ser organizaciones populares de vivienda, pequeñas empresas, fundaciones y cajas de compensación familiar, entre otras, deben presentar su propuesta de mejoramiento y el ministerio valida el antes y el después. Nosotros hacemos un pago cuando comprobamos que la obra se realizó con los requisitos técnicos, lo que nos garantiza eliminar los riesgos de malos usos de los recursos.

¿Qué hacer ante la problemática de la falta de agua y saneamiento básico?



El agua es malísima cuando viene en exceso y la falta de ella también complica. De un lado, entre 2021 y 2022 se destruyeron 106.000 viviendas por la ola invernal. Del otro, hay situaciones como la de La Guajira donde necesitamos resolver el problema de manera estructural. No se resuelve en un día, sino en 10 años.

Esta es una de las solucion de acueducto que el Ministerio de Vivienda ha construido en el departamento de La Guajira. Foto: Foto/ Ministerio de Vivienda.

Las últimas cifras revelan que las ventas de vivienda están cayendo en el país. ¿Qué hacer para reactivar el sector?



Creo que con esos 2,2 billones de pesos que inyectamos para cubrir 75.000 subsidios estamos dando oxígeno a todo el sector. El problema de la plata de Mi Casa Ya lo solucionamos, pero el país sigue teniendo dificultades estructurales: falta de crédito para las familias más pobres y un ordenamiento territorial en los municipios que no existe, incluso, hay algunos que nunca han tenido un Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Por ejemplo, en Bogotá el desistimiento en compra de vivienda llegó al 47 % en el primer bimestre. ¿Qué factores hay detrás?



De un lado, están las condiciones socioeconómicas de las familias, a la gente no le alcanza para comprar. Además, los precios en Bogotá son altísimos y lo tercero es que es muy importante estructurar la gestión del suelo. Uno ve que el 80 por ciento de los municipios tienen desactualizado el POT y que con los instrumentos de gestión financiera como son la valorización y la plusvalía no se ha recaudado casi nada.

¿Qué va a pasar con los otros programas de vivienda?



No vamos a financiar más ‘Semillero de propietarios’. Este programa tenía un presupuesto de 700.000 millones al año pero la tasa de éxito solo llegaba a 6 por ciento. A la gente le daban un subsidio para el arriendo de manera que lo que ahorraba era para la cuota inicial para poder comprar pero la gente lo usaba dos años y no se volvía propietario.

¿Entonces solo estará Mi Casa Ya?



Para compra de vivienda nueva sí. Después están los mejoramientos y la vivienda rural, que lo trabajamos de la mano con el Ministerio de Agricultura.