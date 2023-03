De acuerdo con el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, hay varias ideas en materia de infraestructura y movilidad para darle a Soacha el carácter distinto al de ser un municipio de paso. "Debe ser un municipio que tiene derecho a una serie de beneficios, en el que la población pueda salir y circular en condiciones dignas". señaló.



Reyes recordó que en el segundo diálogo de Gobierno el presidente, Gustavo Petro, hizo tres promesas en materia de infraestructura y de movilidad para la población.



"El presidente ha dicho, que se debe ofrecer una posibilidad como un tranvía, que conecte el primer punto de ingreso de Soacha hasta el ingreso a Bogotá", dijo.



Además apuntó que Petro se ha comprometido con el cable de Cazucá: "Ya hemos conversado con el alcalde, tenemos una mesa de trabajo y los recursos para actualizar unos estudios que se han hecho en el pasado. Y este mismo año se dejará adjudicada la obra de un cable fundamental para la población de Soacha".

Los usuarios del TransMiCable pueden acceder al sistema por el portal El Tunal. Foto: Rodrigo Sepúlveda. Archivo EL TIEMPO

En cuanto a la tercera obra, Reyes dijo que está el compromiso en una mesa de trabajo de la concesión vía 40 express, que tiene a su cargo la doble y triple calzada Bogotá Girardot, con la Ani, el Ministerio y los Gobiernos de Bogotá y Soacha para el estudio y para realizar un deprimido desde la entrada de Soacha viniendo de Sibaté hasta cerca de la 30.



"Serían unos entre 8 y 10 km para soterranización, como ocurre en ciudades como Madrid, con lo cual haríamos de Soacha ya unos lugares urbanísticamente dignos para la población, con un buen sistema de transporte y para que quienes vienen de afuera puedan atravesar la ciudad por debajo y salir hacia la NQS", señaló Reyes.



El ministro enfatizó en que: "Ya la Ani está estudiando esto y no es una falsa promesa, estamos trabajando en serio para presentarle a los colombianos una alternativa de que este Gobierno la deje no solo adjudicada, sino en proceso de construcción".



El ministro no se comprometió a definir una fecha en la que la obra se pudiera usar, pues eso depende de los estudios que tendrán que entregar de un lado la Ani y luego quienes se presenten a desarrollar la propuesta.

