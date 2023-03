El cierre de operaciones de Viva Air al inicio de marzo se ha extendido y ha costado más de lo imaginado a la empresa, a sus trabajadores y, sobretodo, a los usuarios que quedaron varados en distintos aeropuertos del país y el exterior.

Muchas determinaciones se han tomado desde entonces pero una de las más destacadas es la denuncia que el Ministerio de Transporte interpuso ante la Fiscalía por los delitos de estafa agravada de manera masiva y el ofrecimiento engañoso de productos y servicios.



​El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, explicó los alcances de esta medida y el panorama del sector.

Son varias las determinaciones que se han tomado sobre Viva, ¿qué pasa ahora?



Bueno, hay varias cosas de parte de nuestro sector transporte: la primera es la toma de control que hizo la Superintendencia de Transporte respecto de Viva. Estamos esperando, ya que se vence el término este jueves para decidir si la intervención lleva a la toma de la administración de la empresa.



Del lado nuestro, como ministerio, hemos recogido información de la superintendencia, de las aerolíneas y de las agencias de viaje, de toda la información que suministró Fast Colombia, para radicar una denuncia penal contra los directivos por el delito de estafa agravada en la modalidad de masa que, en criterio nuestro, con lo que tenemos de evidencias, puede superar los 270.000 millones de pesos en lo que fue venta de tiquetes, tiqueteras y cuponeras, a sabiendas de que iban a salir del mercado. Esto es algo que, según lo que pudo evidenciar nuestro equipo penal, se da a partir de los primeros días del mes de febrero, cuando ya empiezan a entregar los aviones, y es un hecho incontrastable que iban a salir de la operación.

¿El ministerio tiene información de que Viva vendió tiquetes sabiendo que iban a cerrar?



Así es. Tenemos evidencias de pasajeros que minutos, segundos antes de que dijeran que cerraban la operación temporalmente, estaban vendiendo tiquetes, incluso en medio de la contingencia.

¿Qué significa esta denuncia?



Pudimos establecer que se incurre en actuación de tipo penal por las conductas de lo que sería una estafa agravada por la modalidad económica, porque quienes lo hicieron, lo hicieron a sabiendas de lo que iba a pasar.



Porque fueron más de 475.000 ciudadanos con cerca de 725.000 operaciones, esto es, con muchos casos de compra de tiquetes de ida y de regreso. Eso hace que sean dos operaciones.



Eso nos tipifica una suma cercana, primero, a los 8.500 millones de pesos, más o menos, según lo evidenciado por las agencias de viajes, de cuponeras y tiquetes vendidos.



No obstante, Anato ha dicho que supera los 30.000 millones de pesos para las agencias de viajes, y en lo que tenemos de esos 750.000 trayectos, eso nos daría cerca de 242.000 millones y otras transacciones, que podrían llegar a 272.000 millones por ahora.

Facebook Twitter Linkedin

Guillermo Reyes, ministro de transporte Foto: Milton Díaz /El Tiempo

¿Eso afecta en algo la operación de integración con Avianca?



Pues son dos situaciones diferentes: una el proceso administrativo, aeronáutico o integración que lo decide la Aeronáutica Civil, que se conocerá este jueves a las 5:00 de la tarde también, y ahí se tomará la decisión definitiva. Esta es una actuación administrativa. El otro es un tema de carácter penal. Aquí se puede encontrar una cantidad de órganos del Estado que entran a actuar en distintos niveles.

¿Qué va a pasar con los trabajadores y la operación?



Los trabajadores son muy importantes para nosotros, cuando Fast Colombia, es decir Viva, dice que tienen los recursos con los cuales liquidar a los empleados, ya teníamos un tema económico garantizado. Yo no tengo certeza si eso ocurrió. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo está adelantando todas las averiguaciones sobre si esto ha ocurrido.



También hemos sabido que Latam y que Avianca ha contratado ya un grupo de esos trabajadores, lo que igual me lleva a reafirmar que Viva no va a volver a operar, no tiene aviones, no tiene empleados y no tiene recursos, no más las deudas. ¿Cómo podría operar?, ¿quién le va a dar aviones para hacer la operación? Sin embargo, de todo se ve en la viña del Señor.



Hay un grupo de trabajadores que aparentemente están siendo ubicados, como ayer me lo manifestó el presidente de Latam y la semana pasada en el debate de control político, el presidente o el jefe jurídico de Avianca.



De otro lado hay un grupo de trabajadores que han presentado una denuncia contra la Aerocivil y el Ministerio por no haber actuado prontamente, pero hemos hecho un control de tutela, hemos advertido, solicitado, celeridad en la toma de decisiones, hemos actuado en el marco, en las competencias, y la Aeronáutica en su proceso de integración en las dos fases que se han tenido.

Facebook Twitter Linkedin

Aeronave de Viva Air. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

¿Qué va a pasar con el sector low cost con esto y la preocupación de Ultra?



Esta situación de Viva y otros anuncios que yo recibí de que habían otras aerolíneas de bajo costo como Ultra, que están en situación económica delicada, me llevó en virtud de mis competencias, a pedirle al director de la Aeronáutica y a la superintendente de Transporte que oficiara a todas las aerolíneas para que, a la fecha, nos entregaran los balances activos, pasivos y cuál era su situación.



Ahí se le abrió una investigación a Viva tiene hasta este jueves a las 5:00 de la tarde para aportar las pruebas. En el caso de Ultra, el presidente de la aerolínea, William Shaw, ha venido conversando permanentemente conmigo y en la Aeronáutica, dejaba en claro que ellos están operando, que van a seguir operando y que están en un proceso de capitalización.



Yo en lo que he insistido, es que en mis conversaciones con él me ha manifestado dificultades que tiene la empresa, las necesidades que tiene la empresa haga o no una capitalización o una venta. Y yo lo que he pedido es las cifras. Como ministro, como cabeza del sector, quiero saber la realidad, no las de un comunicado de prensa, no la de una afirmación en un medio de comunicación, sino los estados financieros a la fecha. Para tener certeza de que quien compre un tiquete, una tiquetera tenga la certeza de que su vuelo sí va a salir.

¿Entonces se trata de evitar ese pánico económico en el sector?

Bueno, el pánico económico es una figura que no se da, digamos que en el tema de Ultra. Es una aerolínea pequeña, con pocas aeronaves. Su número de vuelos y de frecuencias es muchísimo inferior a lo que era Viva.



Ahora vemos que la dinámica del sector se mantiene. Ahora, los pasajeros han sido reubicados, sus reservas han sido garantizadas con aerolíneas como Latam, Satena, Avianca. Y hay nuevas oportunidades de aerolíneas.



Por ejemplo, Jetsmart, quiere ingresar al mercado colombiano, y podemos decir que aquí no hay un pánico económico. Aquí lo que hay es una advertencia de que las vamos a vigilar, que las vamos a controlar, que nos preocupan, fundamentalmente, los usuarios y eso es lo que estamos haciendo.



A nosotros nos interesa que la operación aérea sea segura, sea confiable y que quien vende o se somete al contrato del transporte aéreo cumpla el Reglamento Aeronáutico Colombiano y le garantice al pasajero, al usuario, los derechos, y el nuestro es actuar y proteger.

Más noticias

Mintransporte denunció a Viva Air en la Fiscalía por presunta estafa a usuarios

Reforma pensional: 9 de cada 10 cotizantes, obligados a estar en Colpensiones