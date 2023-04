El ministro de Transporte Guillermo Reyes anunció que se presentará una denuncia penal contra la aerolínea Ultra Air, la cual suspendió operaciones y dejó varados a miles de viajeros.



"Hay investigaciones con la SIC, otras con Supertransporte y denuncias penales con el caso de Viva Aír que formulamos desde el Ministerio. También, esperamos esta semana hacer lo propio en el caso de Ultra y contra todos sus directivos por haberse apropiado de recursos que tenían una destinación que no se cumplió",dijo Reyes en Caracol Radio.



Además, afirmó que la deuda de la aerolínea supera los 100.000 millones y que lo único que salvaría a Ultra Air sería la capitalización de inversionistas que quieran salvar la empresa.



"Hay muchas figuras que quieren hacerlo, cuyos nombres me reservo, pero que podrían salvar la empresa. Además, hay preocupación de que las cifras que se están entregando no correspondan a las cifras reales", aseguró el ministro en el programa de radio.



Reyes agregó que no se sabe con precisión el endeudamiento de la aerolínea en cuestión de pasajes, arrendamiento de aviones y deudas a futuro.



También, se refirió al comunicado de prensa que publicó el presidente de Ultra Air, David Bojanini, en el que niega ser accionista.



"'Pasó un elefante, pero no lo vieron'. ¿Qué hace uno en una junta directiva si no está averiguando qué está pasando en la empresa.Los engañaba el representante legal o a ellos no les importaba si no figurar en un junta por figurar", expresó Reyes.

