El ministro de Transporte, Guillemo Reyes, recordó que el alza de la gasolina se preve para todos los sectores y que los que no tendrán ese aumento serán los combustibles Diesel, ACPM y Gas Natural. ​

"He señalado que el presidente ha creado un escenario de diálogo con los pequeños transportadores, los transportadores de taxi y servicio público y los motociclistas para saber se estipula un subsidio o compensación a ese incremento", dijo el ministro.



Reyes enfatizó que en el caso de las motos se está pensando en una reducción del valor del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (Soat).



"En el caso de los taxis y transportadores tenemos una mesa, escucharemos propuestas y alternativas para hacer una compensación y no es cierto que no vaya a existir un incremento. No estamos cerrados a las posibilidades, de hecho la invitación es a no hacer un caos o llevarlo por un camino equivocado", agregó



Reyes apunto que la idea es llevar a unas compensaciones para no afectar el servicio, "ahora solo se incrementa la gasolina y los demás combustibles no tendrán afectaciones, es para todo los sectores y los subsidios serían a los encargados del transporte público", puntualizó

