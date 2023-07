Luego del anuncio de que aumentarán las tarifas de los peajes en el país, en entrevista con EL TIEMPO, el ministro de Transporte, William Camargo, explicó las razones de esta decisión tomada por el Gobierno Nacional, a sabiendas que en enero congelaron las alzas normales que se dan a principio de año a la luz del IPC (Índices de Precios al Consumidor).

William Camargo, ministro de Transporte Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

La determinación de enero, según dijo, fue una medida transitoria para darle frente a la inflación. Durante estos meses, el Gobierno asumió el aumento del IPC con el Presupuesto Nacional, para cumplir con los acuerdos con las concesiones.



“En este momento, los usuarios no están pagando el incremento del IPC y otros aumentos para algunos proyectos particulares que están establecidos en el contrato (…) Esos compromisos son los que les permiten a ellos endeudarse en el extranjero, pero como esos recursos no llegan, se tienen que cubrir con el presupuesto de la Nación. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tomando recursos que podrían utilizarse para construir caminos comunitarios para la paz, universidades, colegios y atender temas de salud y agricultura, para cubrir ese valor del IPC”, explicó grosso modo Camargo.



La decisión de congelar la tarifa ha beneficiado indirectamente a todos colombianos, pues esta ayudó a que no incrementaran los precios en el transporte de los alimentos de la canasta familiar. “Cada vez que se sube un elemento de estos, hay un correlato en el costo de transporte y ese costo del transporte se le carga al usuario que va a comprar una libra de papa o un bulto de arroz”, dijo el ministro.



La pregunta de los colombianos es cuándo se va a aplicar el aumento a las tarifas que, a su vez, se verá reflejado en el precio de los alimentos.



“(El Ministerio de) Hacienda está revisando mensualmente cómo se está comportando la economía, en qué momento la inflación está afectando en menor medida los precios de los alimentos y cuando ese valor sea razonable se activará el aumento de la tarifa para que lo pueda absorber ese mayor costo del flete de transporte o ese mayor costo de los pasajes”, comentó Camargo.



El propósito es que ese aumento se dé este año para que en 2024 no haya un incremento doble. “Debería estarse cerrando en el último trimestre del año”, agregó. Igualmente, el ministro aseguró que no habrá incrementos por inflación.



“Solamente para que tengamos una dimensión, esa congelación nos generó un déficit de 800.000 millones de pesos, lo que permitió ayudar a contener la inflación, pero la factura hay que pagarla”, compartió Camargo.



En entrevista, el ministro también abordó los temas de la vía al Llano, la propuesta de restricción de carros particulares en hora pico, el transporte público, entre otros.Lea la entrevista completa aquí.